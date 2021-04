Corona im MK: Inzidenzwert bleibt weiterhin über 200

Märkischer Kreis/Iserlohn. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet 135 Corona-Neuinfektionen - fast die Hälfte davon verteilt sich auf Iserlohn und Lüdenscheid.

Aktuell sind im Märkischen Kreis 1.492 Personen mit dem Virus infiziert. Sie dürfen ihre Wohnung bzw. ihr Haus vorerst nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden 1.751 Kontaktpersonen. 154 vormals infizierte Männer und Frauen haben die Infektion überwunden und konnten die häusliche Quarantäne verlassen.

Beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises sind in den letzten 24 Stunden 135 labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+2), Balve (+2), Halver (+13), Hemer (+13), Iserlohn (+29), Kierspe (+6), Lüdenscheid (+31), Meinerzhagen (+4), Menden (+12), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+4), Plettenberg (+12), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+5). Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich in den letzten sieben Tagen rund 214,5 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt.

Seit Beginn der Pandemie hat das Gesundheitsamt 17.038 labor-technisch bestätigte Coronanachweise registriert. 15.207 Männer und Frauen haben den Virus überwunden. 339 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

In den Krankenhäusern werden zurzeit 126 Covid-19 Patienten behandelt, davon 26 intensivmedizinisch, 17 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 25 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 46 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen und Kitas sind jeweils neun Coronafälle bekannt. Die Gesundheitsdienste planen für heute 224 PCR-Tests, davon 124 an der Teststation Lüdenscheid, 44 an der Station Iserlohn und 56 mobil.

Weitere Informationen unter kreis.mk/corona oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 41 Infizierte, 575 Gesundete, 68 Kontaktpersonen und 22 Tote

• Balve: 20 Infizierte, 262 Gesundete und 22 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Halver: 77 Infizierte, 680 Gesundete, 84 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Hemer: 122 Infizierte, 1.119 Gesundete, 103 Kontaktpersonen und 23 Tote

• Herscheid: 14 Infizierte, 170 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Iserlohn: 222 Infizierte, 3.340 Gesundete, 307 Kontaktpersonen und 66 Tote

• Kierspe: 48 Infizierte, 729 Gesundete, 89 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Lüdenscheid: 435 Infizierte, 2.865 Gesundete, 495 Kontaktpersonen und 60 Tote

• Meinerzhagen: 129 Infizierte, 1.103 Gesundete, 150 Kontaktpersonen und 18 Tote

• Menden: 114 Infizierte, 1.646 Gesundete, 113 Kontaktpersonen und 49 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 7 Infizierte, 234 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Neuenrade: 38 Infizierte, 397 Gesundete und 36 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Plettenberg: 140 Infizierte, 995 Gesundete, 164 Kontaktpersonen und 26 Tote

• Schalksmühle: 25 Infizierte, 272 Gesundete, 24 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Werdohl: 60 Infizierte, 820 Gesundete, 68 Kontaktpersonen und 31 Tote