Corona in Iserlohn: Inzidenzwert sinkt, weitere Todesfälle

Märkischer Kreis Weniger Neuinfektionen mit dem Coronavirus, aufgrund der Feiertage auch weniger Tests. 22 Neuinfektionen im Märkischen Kreis.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises verzeichnet seit Sonntag 22 neue positive Coronanachweise. 106 Personen konnten als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden. Leider sind drei weitere Todesfälle zu beklagen. In den letzten sieben Tagen haben sich im Märkischen Kreis pro 100.000 Einwohner 135,5 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das Robert-Koch-Institut weist jedoch darauf hin, dass aufgrund der Feiertage weniger Menschen einen Arzt aufsuchen oder einen Test auf Covid-19 vornehmen lassen.

Aktuell sind 1.135 Personen infiziert. Mit ihnen stehen 1.688 Kontaktpersonen unter häuslichen Quarantäne. Dem Kreis wurden seit gestern 22 Neuinfektionen gemeldet. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+1), Balve (+1), Hemer (+2), Iserlohn (+5), Lüdenscheid (+6), Meinerzhagen (+1), Menden (+5), Plettenberg (+1) und Werdohl (+1). In Neuenrade wurde die Statistik wegen einer falschen Adresszuweisung um eins nach unten korrigiert. 106 Einwohner konnten als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.



Im Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung sind drei weitere Menschen verstorben. Es handelt sich um eine 67-jährige Werdohlerin, einen 57-jährigen Mann aus Menden sowie um eine 92-jährige Seniorin aus Hemer. Alle drei befanden sich zuletzt in stationärer Behandlung.



Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 302 Coronatestungen, davon 97 an der Teststation in Lüdenscheid, 58 an der Teststation in Iserlohn sowie 147 mobil.

Derzeit werden 138 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 28 intensivmedizinisch. 24 Personen müssen beatmet werden. Seit Beginn der Pandemie im Februar haben sich insgesamt 7.684 Einwohner des Märkischen Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. 6.438 Märker haben die Krankheit bereits überwunden. 111 sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.



Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 79 Infizierte, 266 Gesundete, 65 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Balve: 25 Infizierte, 112 Gesundete und 44 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 11 Infizierte, 301 Gesundete, 27 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 90 Infizierte, 528 Gesundete, 147 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Herscheid: 8 Infizierte, 49 Gesundete und 8 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 277 Infizierte, 1.541 Gesundete, 413 Kontaktpersonen und 21 Tote

• Kierspe: 31 Infizierte, 337 Gesundete, 36 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Lüdenscheid: 197 Infizierte, 1.038 Gesundete, 296 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Meinerzhagen: 93 Infizierte, 442 Gesundete, 190 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Menden: 156 Infizierte, 675 Gesundete, 223 Kontaktpersonen und 22 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 17 Infizierte, 130 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Neuenrade: 26 Infizierte, 243 Gesundete und 48 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Plettenberg: 40 Infizierte, 322Gesundete, 76 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 43 Infizierte, 111 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Werdohl: 42 Infizierte, 343 Gesundete, 40 Kontaktpersonen und 15 Tote