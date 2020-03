Corona-Krise – Iserlohn richtet Video-Appell an die Bürger

Iserlohn. In der Corona-Krise geht die Iserlohner Verwaltung völlig neue Wege und wendet sich mit einer Videobotschaft an die Bürger.

Wohl zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt Iserlohn hat sich die Verwaltung mit einer Videobotschaft an die Bürger gewandt. Hintergrund ist die „Krise ungeheuren Ausmaßes“, wie Vizebürgermeister Thorsten Schick, flankiert von seinen Amtskollegen Michael Scheffler und Karsten Meininghaus, die Corona-Pandemie einordnet. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, wie es sie in Iserlohn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben habe, seien „kein Angriff auf die Freiheit des Einzelnen, sondern alternativlose Maßnahmen, um Leben zu retten“, appelliert Thorsten Schick an die Bürger, die Empfehlungen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Verbreitung des Virus ernst zu nehmen.

Videobotschaft der Bürgermeister Videobotschaft der Bürgermeister

Als offizielle Zahlen nennt Schick in der Videobotschaft, die am Donnerstag im Ratssaal aufgezeichnet worden ist, fünf bestätigte Infizierte. Insgesamt 28 Iserlohner befänden sich in Quarantäne. Schick warnt, dass man sich von diesen „im Vergleich zu anderen Städten, Landkreisen oder Ländern vielleicht noch niedrig erscheinenden Zahlen“ nicht täuschen lassen dürfe. Niemand könne seriös vorhersagen, wie hoch die Dunkelziffer ist. Das Ziel sei es, die „Ansteckungskurve so niedrig wie möglich zu halten, um unser Gesundheitssystem nicht zusammenbrechen zu lassen“.

Die medizinische Infrastruktur in Deutschland lobt Michael Scheffler gleichwohl als „hervorragend“, zumindest „im Vergleich mit vielen anderen Ländern“. Die drei betonen, dass in dieser Krise kein Raum bleibe für Parteipolitik. Schick: „Alle im Rat der Stadt vertretenen politischen Kräfte werden nun gebündelt, um gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung die Herausforderungen (. . .) anzunehmen und (. . .) zu bewältigen“. Scheffler greift die Worte der Bundeskanzlerin auf: „Auf jeden einzelnen kommt es an.“

Karsten Meininghaus appelliert an die Bürger, auf Hamsterkäufe zu verzichten. Die Bundesregierung habe zugesichert, dass die Lebensmittelversorgung aufrecht erhalten bleibt. Kurz vor Ende der Botschaft sagt er: „Halten Sie Abstand, damit wir uns demnächst wieder in die Arme nehmen können.“