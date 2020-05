Corona-Krise: Wenn es in der Kita plötzlich ganz still ist

Statt Kinderlachen, Fangenspielen und vielen Kindern, die gemeinsam draußen auf dem Außengelände ihren Tag in der Sonne genießen, ist es in der katholischen Kindertagesstätte St. Pankratius in den vergangenen Wochen ungewohnt still. Trotz des schönen Wetters spielt an diesem Tag nur ein einziges Kind mit Erzieherin Arabella Töpfer auf der großen Außenanlage – statt wie üblicherweise bis zu 47 Mädchen und Jungen.

„Das ist natürlich auch für uns eine ganz besondere Situation und wir versuchen, das Beste für alle daraus zu machen“, erklärt Sabine Schober. Erst seit Ende Februar leitet sie den Naturkindergarten. Ihren Einstand habe sie sich natürlich anders vorgestellt. „Ich hatte mir so viel gemeinsam mit dem Team vorgenommen, es ist total schade, da jetzt so ausgebremst zu werden“, meint die Kita-Leiterin. Die Pädagoginnen arbeiten jetzt, wenn sie nicht in der Notfallbetreuung eingesetzt sind, im Home-Office. Sie erstellen Materialien und Konzepte, zum Beispiel in der Religionspädagogik. Außerdem entstehen so auch immer wieder Tipps und Briefe für die Kinder und ihre Eltern, um auch in dieser schwierigen Zeit in Kontakt zu bleiben. „Das was da jetzt entsteht, das kann uns keiner nehmen“, meint Sabine Schober.

Abwechselnde Teams sollen Corona-Infektionen verhindern

Seit zwei Wochen darf jetzt ein Kind die Notbetreuung der Kita St. Pankratius besuchen, zuvor war fünf Wochen lang Stille eingekehrt. Der dreijährige Neal wird immer abwechselnd von zwei Pädagoginnen betreut, um das Infektionsrisiko für die Teams so gering wie möglich zu halten. Eltern dürfen die Kindertagesstätte aktuell nicht betreten, und auch im Betreuungsalltag haben Hygienemaßnahmen einen besonderen Platz eingenommen. „Neal hat schon mal gefragt, wieso er sich eigentlich so oft die Hände waschen muss“, berichtet Arabella Töpfer. Kindgerecht versuchen sie, ihm die Situation zu erklären und auch, wieso er momentan alleine die Kita besuchen muss. Aber Neal würde die Situation gut meistern, erklären die Pädagoginnen. „Wir versuchen, ihm in dieser besonderen Situation auch spezielle Sachen zu ermöglichen. Er darf sich aktiv an der Gestaltung des Kita-Tages beteiligen“, berichtet Arabella Töpfer.

Gemeinsam haben sie zum Beispiel auch schon „Zaubersand“ aus Mehl, Öl und Speisefarbe hergestellt oder einen Banner für den Kita-Zaun gebastelt. „Wir vermissen euch“, ist die Botschaft und soll allen Kindern und ihren Eltern zeigen, dass auch die Erzieherinnen unter der Situation leiden. Jetzt wartet dort deshalb auch ein Korb auf bunt bemalte Steine der Kinder.

Ideen und Aufgaben, um Abwechslung in den Alltag zu bringen

Immer wieder schicken sie auch wie in einer Art Tagebuch Nachrichten, was sie gemeinsam mit Neil heute in der Kita erlebt haben. „Wir versuchen einerseits, den Eltern Möglichkeiten aufzuzeigen, was sie mit ihren Kindern zu Hause erleben können und Abwechslung reinzubringen“, erklärt Sabine Schober. Andererseits sei es aber auch wichtig, den Kontakt zueinander zu halten, ob via Brief oder Gruppen auf Whatsapp.

Alle Kinder haben beispielsweise einen Brief von ihren Erzieherinnen bekommen, mit Fingerspielen und Liedern für die Zeit, in der sie nicht in der Kita sein können. Außerdem gibt es einen Brief zum Geburtstag, für alle Kinder – für jetzt oder später, je nachdem wann der Geburtstag ist. Zu Ostern haben alle ein selbstgestaltetes Malbuch und Buntstifte bekommen. Die Reaktionen der Eltern und Kinder habe die Pädagoginnen überrascht, erzähl Sabine Schober: „Auf einmal bekamen wir Fotos von den Kindern in Aktion oder mit den Briefen zugeschickt. Eine Antwort haben wir sogar direkt als Brief zurückbekommen.“ Diese Wertschätzung sei es, die ihnen zeige, dass ihre Arbeit ankomme und den Eltern helfe.

Vertrauen festigen und sich zeigen, dass man aneinander denkt

Da aktuell noch keine Pläne bekannt seien, wann die Kita ihre Betreuung ausweiten kann, versuchen sie, Kontakt zu halten und Signale zu setzen, erklärt Sabine Schober: „Wir wollen das Vertrauen festigen und zeigen: Wir sind für euch da, denken an euch und vermissen euch sehr.“