Corona-Maßnahmen legen ganze Branchen in Iserlohn lahm

Der Beschluss des Bundes, ab kommenden Montag, 2. November, wieder weitreichende Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einzuführen, trifft viele Branchen – und persönliche Schicksale. Hatten Gastronomen, Dienstleister und Kulturbetriebe in den vergangenen Wochencoronakonforme Hygienekonzepte entwickelt und umgesetzt, um einen möglichst sicheren Betrieb gewährleisten zu können, stehen sie jetzt wieder bei Null.

„Wir sind entsetzt und betroffen – wie viele unserer Kollegen auch“, berichtet Kai Kamphenkel, Theaterleiter des „Filmpalast“. Es sei selbstverständlich, dass das Kino zum Schutze der Bevölkerung seinen Beitrag leiste und den Maßnahmen entspreche. Angesichts der exponentiell wachsenden Infektionszahlen müsse etwas geschehen, Kamphenkel hinterfragt jedoch, auf wessen Rücken die Maßnahmen ausgetragen werden. „Es gibt keinerlei Auffälligkeiten, dass sich überhaupt Menschen bei einem Kinobesuch infiziert hätten“, erklärt Kamphenkel.

Schwierige Situation: Sorge der Gäste verständlich, Sicherheit so hoch wie nie

Sorge macht ihm für die Zeit nach dem „Teil-Lockdown“ vor allem, dass ein jetziges Verbot immer eine schwierige Botschaft mit sich bringe: „Wenn wir dann wieder öffnen dürfen, haben die Leute das immer im Hinterkopf, und fragen sich, ob ein Kinobesuch wirklich sicher ist.“ Schon in den vergangenen Wochen und Monaten habe es verstärkt Nachfragen zu den Hygienekonzepten gegeben. Kamphenkel versteht die Sorge der Gäste, beschreibt die Situation aber als schwierig: „Es gibt einfach eine Menge Unsicherheit. Es würde mich auch überraschen, wenn wir in vier Wochen wieder öffnen können, als wäre nichts gewesen.“

Eine Situation, die auch Johannes Josef Jostmann, Leiter des Iserlohner Parktheaters, mitnimmt. „Die Nerven liegen blank“, ist sein Resümee zur Stimmung im Kulturbüro. In den vergangenen Wochen hatte das Team alles daran gesetzt, nicht nur den Betrieb mit einem hohen Maß an Sicherheit umzusetzen, sondern auch die Gäste in verschiedene Vorstellungen aufzuteilen, Sitzpläne zu erstellen und entsprechend zu informieren. „Die Mitarbeiterinnen sind überarbeitet, gereizt – es ist schwer vorstellbar, welche Mühen dahinter stecken.“

Bei aller Kritik: Vorsicht das Gebot der Stunde

Mit Blick auf das entwickelte Sicherheitssystem sei eine solche Entscheidung schlicht unverständlich, so Jostmann, es sei nicht differenziert genug geschaut worden. Jostmann betont, dass Vorsicht natürlich dennoch das Gebot der Stunde sei. Er ist den Künstlern und auch den Gästen für ihre Unterstützung und Flexibilität dankbar. Sie hätten sich in den vergangenen Wochen zu jeder Zeit sicher während ihrer Besuche gefühlt.

Enzo Miranda, Inhaber der Pizzeria „Napoli“, ist sich nicht sicher, wie lange sich die Einschränkungen hinziehen werden. „Man kann einfach nichts machen, die Kosten laufen weiter und die Folgen sind ungewiss“, so seine Einschätzung. Er selbst werde einen Lieferdienst einrichten. Dennoch sei das gesamte Jahr natürlich durch die Pandemie denkbar schlecht gelaufen, allgemein habe es in der Gastronomie weniger Gäste gegeben. Dass jetzt wieder ein Lockdown über die ganze Branche verhängt werde, sei schlimm für alle: „Das Jahr war sowieso gelaufen, das gibt jetzt vielen Betrieben den Rest.“

Angst und Unsicherheit für viele Mitarbeiter und Chefs an der Tagesordnung

Ab Montag dürfen in Hotels nur noch Geschäftsreisende ein Zimmer beziehen. „Das ist eine Katastrophe“, fasst Alexandra Schenk, Hoteldirektorin des „VierJahreszeiten“ zusammen. Zwei Restaurants und die Bar müssten schließen, bereits eingekaufte Ware verplant werden und Mitarbeiter seien plötzlich ohne Aufgabe: „Das ist quasi eine Rolle rückwärts.“ Das Frühjahr habe gezeigt, dass es geht, und das „VierJahreszeiten“ habe daraus gelernt – dennoch sorge die Situation erneut für Angst und Unsicherheit.

Auch Laura Distefano, Inhaberin von „Naildesign by Laura“, ist ratlos – mit viel Organisationsaufwand, sowie einem zusätzlichen Arbeitstag am Samstag – versucht sie so viele Kundinnen wie möglich unterzubekommen. Viele Kundinnen würden sich mit Präsenten für diesen Aufwand bedanken: „Darum mache ich meinen Job überhaupt, ich brenne dafür – jetzt wieder schließen zu müssen ist einfach eine miese Situation.“

„Vorsichtig“ hofft nicht nur Alexandra Schenk auf den Dezember –auch die Gastronomen, Theaterleiter und Dienstleister hoffen, dass der erneute Lockdown in ihren Bereichen Wirkung zeigt. Vier Wochen scheinen für viele, mit Staatshilfen, überbrückbar. Die Zeit darüber hinaus ist jedoch ungewiss.