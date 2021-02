Corona-Mutation auch im Märkischen Kreis

Märkischer Kreis. Eine Mutation des Coronavirus hat den Märkischen Kreis erreicht. Dies teilt das Kreisgesundheitsamt am Freitagnachmittag mit.

Eine Mutation des Coronavirus hat nun auch den Märkischen Kreis erreicht. Es handelt sich um die britische Variante B 1.1.7. In elf Fällen gilt die Mutation als nachgewiesen. Sie verteilen sich auf Menden (7), Iserlohn (2) und Hemer (2), wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt. Mutationen sind bei Viren keine Besonderheit, sondern finden ständig statt. Bei der britischen Corona-Variante gibt es wissenschaftliche Hinweise darauf, dass sie ansteckender als bisherigen sein soll. In NRW sind in fast allen Kreisen und kreisfreien Städten bereits Fälle dieser Mutante aufgetreten. Nun ist die britische Virusmutation durch Laborbefunde auch im Märkischen Kreis festgestellt worden: sieben in Menden, zwei in Iserlohn und zwei in Hemer. Es handelt sich zum Teil um Altfälle, die einer Nachbetrachtung unterzogen wurden. Das Gesundheitsamt ist dabei, die Infektionsketten nachzuverfolgen. Bei aktuellen Fällen kann es im Einzelfall Veränderungen bei den Quarantäneregeln geben. Weil die britische Variante das Risiko einer Ansteckung beschleunigen und zu einer schnelleren Verbreitung des Coronavirus führen könnte, mahnt der Märkische Kreis alle Bürgerinnen und Bürger dringend zur Vorsicht. Erfreulich ist, dass die Infektionszahlen im Kreis sinken.