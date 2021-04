Corona nahm Iserlohner Neu-Einsteigern die Chance zum Erfolg

Iserlohn. Wer seinen kleine Betrieb als Neu-Einsteiger in Corona-Zeiten eröffnet hat, muss in diesen Tagen besonders hart kämpfen.

Wenn Anas Khojal in diesen Tagen am Eingang seines kleinen Cafés an der Wermingser Straße steht und in die Fußgängerzone guckt, könnte er weinen. „Ich habe mein Geschäft aufgemacht, um zu arbeiten und damit Geld zu verdienen, und nicht, um vom Staat unterstützt zu werden“, sagt der 28-Jährige, der sein „Café #01“ an der Wermingser Straße im September vergangenen Jahres eröffnet hat.

28-Jähriger wollte sich langegehegten Traum erfüllen

Seinen lange gehegten Traum wollte sich der 28-Jährige damit erfüllen. Zwar hatte er in seiner Heimat Syrien Elektrotechnik studiert, aber selbstständiger Barista zu werden, das war sein größter Wunsch. Statt aber Gäste in seinem Café begrüßen zu können, steht er nun täglich am provisorischen Tresen direkt am Eingang, nimmt die ihm von der Wermingser Straße entgegengerufene Bestellung entgegen und bringt schließlich Kaffee oder Cappuccino hinaus zum Abholtisch. „Ich muss weitermachen, habe hier viel Geld und Arbeit reingesteckt, einen Kredit aufgenommen – ich kann nicht einfach aufhören“, sagt er. Zweimal habe er bislang staatliche Unterstützung erhalten, aber die falle bei ihm niedrig aus.

Anas Kholjals Steuerberater hat nun Überbrückungsgeld III beantragt. Aber da erwartet der Jungunternehmer auch nicht viel. „Mein Geschäft hatte ja wegen Corona keine Chance, in Schwung zu kommen und guten Umsatz zu machen, da fällt die Unterstützung dann auch geringer aus“, meint der gelernte Barista und fragt sich, warum ein Kunde mit negativem Test nicht in ein Café gehen dürfe, während man ungetestet ins große Kaufhaus zum Einkaufen dicht an dicht darf. „Als ich im Sommer 2020 mein Gewerbe angemeldet habe, hatte mich jedenfalls niemand im Amt davor gewarnt“, sagt Anas Khojal.

„Weitermachen, immer weitermachen“ – das sagt auch Phan Tran vom exotischen „BA Tea Japan“ an der Laarstraße. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Trong betreibt sie das Geschäft jetzt seit Oktober, als Lockdown-Lockerung war.

Davor führte die Lüdenscheiderin ein Nagelstudio, das sie aber als Folge des ersten Lockdowns schließen musste. Nun versprach sich das Vietnam stammende Ehepaar eine bessere Zukunft als Unternehmer von „BA Tea Japan“. „Der Oktober und November waren noch ganz gut, doch danach kamen immer weniger Kunden“, schildert sie die Realität. Mit den Einnahmen der ersten Zeit hätten sie und ihr Mann auch die ersten Monate dieses Jahres finanzieren müssen.

Staatliche Unterstützung habe es für sie noch keine gegeben. „Wir müssen aber geöffnet bleiben, sonst geht das alles nicht mehr“, sagt Pham Tran, die mit ihrem Mann seit 20 Jahren in Deutschland lebt und dabei auch an ihre drei schulpflichtigen Kinder denkt. Jetzt hofft sie auf die Überbrückungshilfe III, ihr Steuerberater kümmere sich schon ums Bürokratische.