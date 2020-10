Corona-Schnelltests kommen aus Iserlohn

IEs gibt Begriffe, die hört man in diesen Corona-Pandemie-Tagen immer und überall. Maskenpflicht, Abstand, Quarantäne und Lüften sind solche Begriffe. Aber auch „Schnelltest“ ist ohne Zweifel auf der Liste. Und die Fernsehbilder und auch Selbsterfahrungs-Geschichten machen die Sache für den Laien nicht viel einfacher. Vielleicht kann ein Gespräch mit Dr. Richard Ammer, Medice-Geschäftsführer, etwas mehr Klarheit bringen. Das Iserlohner Pharma-Unternehmer ist – wie berichtet – auch auf dem Corona-Test-Sektor bereits aktiv. Erst vor wenigen Wochen konnte sich Kanzleramtsminister Helge Braun vom Stand der Bemühungen informieren lassen.

Herr Dr. Ammer, man hört in diesen Tagen immer wieder, dass Schnelltests bei Corona-Verdacht eingesetzt werden können oder sollten. Ist das ein sinnvoller Ansatz?

Ja, richtig, der Ruf nach Antigen-Schnelltests wird lauter. Das Robert-Koch-Institut hat jüngst veröffentlicht, dass Privathaushalte und Altenheime für die meisten Corona-Übertragungen verantwortlich sind. Bei einem Ausbruch zu Hause gab es im Schnitt jeweils 3,2 Infizierte, in Alten- und Pflegeheimen steckten sich bei einem Ausbruch durchschnittlich fast 19 Personen an, in einem Flüchtlingsheim im Schnitt 21 Fälle. 40 Prozent der Infizierten sind laut RKI Urlaubs-Reise-Rückkehrer.

Die Politik hat da offenbar auch zugehört . . .

In der Tat. Auch der Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn (CDU), und Karl Lauterbach (SPD) sprechen sich für den großflächigen Einsatz von Schnelltests aus. Schon früh hatten auch renommierte Virologen den Nutzen von Schnelltests erkannt. So forderte der Virologe Prof. Alexander Kekulé, mit Schnelltests asymptomatische Reiserückkehrer und die Bevölkerung zu testen und die begrenzten Kapazitäten von PCR-Tests für symptomatische Patienten und Kontaktpersonen vorzuhalten.

Wen erreiche ich in erster Linie?

Mit Schnelltests können Infizierte, insbesondere mit hoher Viruslast (Superspreader) rasch identifiziert und isoliert werden. Die Schnelltests ermöglichen eine effektive Ausbruchskontrolle bei Test-Reaktions-Zeit und hoher Testfrequenz. Schnelltest sollten folgende Voraussetzungen erfüllen: möglichst hohe Genauigkeit, Spezifität und Sensitivität, zeitnahe Ergebnisse am Point-of-Care, belegt an klinischen Validierungsstudien, CE-zertifiziert.

Sind denn solche Tests inzwischen auch in Deutschland verfügbar?

Ja, es gibt einige Anbieter, kleine Händler mit Tests aus Korea oder China. Die Firma Roche hat auch einen angekündigt, ist aber für mehrere Wochen noch nicht lieferfähig. Auch unser Haus kann inzwischen zwei Schnelltests anbieten: einen Test auf Antigen, das heißt, zum Nachweis des SARS-Cov2-Virus bei Infizierten in den ersten sieben Tagen nach Infektion.

Also dann, wenn der Betroffene eben auch andere anstecken kann?

Genau. Und das mit sehr hoher Genauigkeit von 99 Prozent bei einer Sensitivität von 96 Prozent und einer Spezifität von 100 Prozent, also keine falsch Negativen.

Welche Anwendungsbereiche haben Sie vor allem im Auge?

Gerade vor dem Besuch im Altersheim, aber auch bei Großveranstaltungen können Mitarbeiter oder Besucher vorab getestet werden, asymptomatische Betroffene binnen 20 Minuten herausgefischt werden und so präventiv Ansteckungen vermieden werden. Unsere erste Lieferung ging übrigens daher nach Spanien für Fußball am letzten Samstag.

Sie erwähnten zwei Testarten, was leistet der andere Test?

Nach der Akutphase von etwa einer Woche entwickelt der Infizierte eigene Antikörper gegen das SARS-Cov2-Virus. Antikörper sind also der Beleg einer Infektion nach mehr als einer Woche oder einer durchgemachten Infektion. Diese Antikörper lassen sich im Labor nachweisen, es gibt aber auch hier Schnelltests, die mit einem Tropfen venösem Blut gute Ergebnisse liefern. Unser Schnelltest ist CE-zertifiziert, von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde zugelassen, validiert vom Pasteur-Institut, und selbst habe ich auch ein Wochenende im Corona-Zentrum Neuss verbracht, um die klinische Studie zu begleiten. Unser Antikörper-Schnelltest hat eine belegte Genauigkeit von 98 Prozent, einer Spezifität 98 Prozent und Sensitivität 97 Prozent und 100 Prozent nach den ersten zwei Wochen nach Infektion.

Welche Rahmenbedingungen sind für den Einsatz von Schnelltests gegeben?

Derzeit sind die Schnelltests für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal zugelassen. Beim Medicovid-Antigen-Test brauche ich aber nur einen Abstrich von der Nase oder vom Rachen oder gar nur Sputum. Dann wird Abstrich oder Sputum mit einem Reagenz versetzt und ein Tropfen auf einer Kartusche aufgetragen. Beim Medicovid-Antikörper-Test analog, aber eben mit einen Tropfen Blut. Nach 15 Minuten ist das Ergebnis wie bei einem Schwangerschaftstest ablesbar. Das erfordert eigentlich keine pharmazeutisch-medizinische Ausbildung, aber so sind derzeit noch die Regularien. Die Diskussion wird aber lauter, hier nicht Standespolitik walten zu lassen, sondern praktikabel den Test auch in Apotheken oder direkt für den Endverbraucher zugänglich zu haben.

Kann ich so einen Test in der Apotheke kaufen und damit zu meinem Hausarzt gehen?

Ja, die Tests haben eine Pharma-Zentral-Nummer, die Apotheken können einkaufen. Die Anwendung ist durch medizinisches Fachpersonal vorgegeben, aber Mitte Oktober wollen die Gesundheitsminister hier Lockerungen diskutieren.

Hat mein Hausarzt oder ein anderes Testzentrum sie vorrätig?

Wir haben jetzt erst vor einer Woche mit dem Verkauf begonnen, einige Praxen haben gleich 50 Packungen bestellt, denn die bereiten sich auf die nächste Welle vor. Sie müssten einfach beim Arzt nachfragen, ob er den Test vorrätig hat.

Zahlt im begründeten Verdachtsfall eine Krankenkasse?

Derzeit werden nur die PCR-Tests beim Laborarzt von der Kasse im Krankheitsfall erstattet, aus Kulanz auch PCR-Tests bei negativ Getesteten. Die Schnelltest nehmen derzeit Arztpraxen oder Pflegeeinrichtung auf ihre Rechnung und geben gegebenenfalls die Kosten weiter.

Was kostet den „End-Verdächtigen“ am Ende so ein Test?

Die PCR-Tests im Labor kosten derzeit etwa 100 bis 140 Euro. Damit übrigens schon 100 Euro weniger als noch vor einem halben Jahr, dafür ist die Kapazität auch um den Faktor 10 gewachsen. Die Schnelltests kosten etwa 11 bis 13 Euro; der veranlassende Arzt kann 13 bis 20 Euro in Rechnung stellen.