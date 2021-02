Corona-Semester: Wie Iserlohnerinnen ihre Prüfungen ablegen

Iserlohn. Die Corona-Pandemie hat das Studium stark verändert. Zwei Studentinnen aus Iserlohn haben uns berichtet, wie sie jetzt ihre Prüfungen schreiben.

Es ist ohnehin schon ein ganz besonderes Semester. Keine Präsenzveranstaltungen, kein persönlicher Austausch mit den Professoren, keine Lerngruppen. Klausuren müssen trotzdem geschrieben werden. Dort, wo sich eigentlich sowieso das ganze Studium aktuell abspielt – zuhause. Doch wie funktioniert das? Wir haben mit zwei Iserlohner Studentinnen gesprochen.

Leah Schultz studiert in Münster Medizin. Ihre Prüfungen muss sie jetzt online ablegen – und wird dabei beobachtet. Foto: Privat / IKZ

Leah Schultz studiert im zweiten Semester Medizin an der Universität Münster. Ein Studiengang, der prinzipiell sehr praxisnah gestaltet ist. „Deswegen war eigentlich auch geplant, dass wir in Anatomie mündlich an Körperspenden geprüft werden“, sagt die 20-Jährige. Zwar konnten vor dem harten Lockdown noch vereinzelt Veranstaltungen unter Einhaltung der Abstandsregeln im Präpariersaal der Uni stattfinden, doch irgendwann war auch das nicht mehr möglich.

Die Prüfung findet nächste Woche trotzdem statt – allerdings in anderer Form. „Wir wurden frühzeitig darüber informiert, dass es eine Online-Klausur geben wird“, erzählt die MGI-Abiturientin. Ein Format, das Leah auch aus ihren anderen Fächern kennt.

Im ersten Semester war für die Studienanfänger noch alles ganz anders

Genauso wie Vanesa Bahtiri. Sie studiert Englisch und Philosophie auf Lehramt für Gymnasium und Gesamtschule an der TU Dortmund. Elf Klausuren muss sie im dritten Semester schreiben, alle davon online. Dabei kennt die 20-Jährige es auch noch anders. „Im ersten Semester habe ich die Klausuren im Hörsaal ohne Maske geschrieben, im zweiten Semester eine unter Corona-Maßnahmen mit Maske in der Uni, jetzt alle zuhause.“

Aber wie läuft das denn jetzt ganz genau ab? Kann man zuhause nicht sämtliche Unterlagen neben sich auf dem Tisch liegen haben, oder die Fragen schnell googeln? „Nein, wir werden dabei beobachtet“, erklärt Leah. Während der Klausur, die ihr über ein entsprechendes Programm übermittelt wird, steht sie die ganze Zeit unter Beobachtung. „Wir müssen einmal uns filmen, und einmal den Bildschirm.“ Außerdem muss der Ton die ganze Zeit angeschaltet sein, damit ihr niemand die Antworten vorsagen kann.

Multiple Choice, Analysen und Interpretationen warten in Prüfungen auf die Studenten

Ähnlich läut es auch in Dortmund, wobei dort eine Kamera ausreicht. Der Bildschirm muss nicht gefilmt

Vanessa Bahtiri studiert an der TU Dortmund Lehramt. Bei den anstehenden Prüfungen muss sie sich mit einer Kamera filmen. Foto: Privat / IKZ

werden, muss auf Anfrage des Dozenten aber freigegeben werden. Außerdem kann nichts in das System rein kopiert werden. „Und es muss Frage für Frage beantwortet werden. Erst dann können wir auf ,weiter’ klicken“, erklärt Vanesa. Ist eine Frage also beantwortet, gibt es kein Zurück mehr. Die Prüfungen bestehen aus Multiple Choice-Fragen, manchmal müssen aber auch Interpretationen oder Analysen geschrieben werden. Ist die vorgegebene Zeit abgelaufen, schließt sich das Programm automatisch.

Und was passiert, wenn mitten in der Prüfung die Verbindung abbricht? „Wenn wir aufstehen oder rausfliegen, wird die Klausur sofort gestoppt“, sagt Leah. „Das ist bislang aber noch nicht passiert.“ Anders ist das an der TU. „Ich habe schon von vielen mitbekommen, dass es da Probleme gibt“, erzählt Vanesa. Kommilitonen seien dann aus dem Prüfungsraum gekickt worden. Dann liege es im Ermessen der Professoren, ob sie weiter an der Klausur teilnehmen dürfen. „Denn sie können ja nicht wissen, was du tust, wenn die Kamera aus oder die Verbindung weg ist.“ Vanesa selbst hatte aber noch keine Probleme – und sollte es doch einmal welche geben, wäre das auch nicht allzu tragisch. Es handelt sich aktuell bei allen Klausuren um Freiversuche.

Nach den Klausuren stehen dann erst einmal die Semesterferien an. Und auch, wenn es mit den Online-Klausuren für Leah und Vanesa gut gelaufen ist, hoffen beide wieder auf ein ganz gewöhnliches Semester. Mit Präsenzveranstaltungen, Gesprächen mit den Dozenten, Lerngruppen – und ganz normalen Klausuren.