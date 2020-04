Corona – und dann?

Im derzeitigen Redaktionsalltag befasst man sich auch als Volontärin täglich mit Einzelschicksalen, die in jeglicher Weise von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen sind – sei es in Bezug auf das veränderte berufliche Leben, Personen, die um einen Coronavirustest kämpfen oder Urlauber, die im Hotel in Quarantäne festsitzen, um nur ein paar Themenkomplexe zu nennen. Alles mit einem objektiven Blick und beruflicher Distanz betrachtet. Doch dann drängt sich das neuartige Covid-19-Virus vor bis ins Privatleben, wenn eigene Familienmitglieder erkranken. Plötzlich erfährt man aus erster Hand, wie die Krankheit verläuft, wie ungewiss die Situation tatsächlich ist und dass es derzeit noch einige Lücken im System zu geben scheint, die hinterfragt werden müssen. Das Folgende ist ein subjektiver und persönlicher Erfahrungsbericht.

Knappe Anordnungen für die Quarantäne-Zeit

Grippeähnliche Symptome wie Schnupfen, Glieder- und Halsschmerzen bei meiner Mutter, Fieber, Husten und sogar Atemnot bei meinem Vater. Die Tests bestätigen schell den bösen Verdacht: Corona. Das Gesundheitsamt schickt beide sofort in häusliche Quarantäne. Doch was bedeutet das? Informationen gibt es wenige dazu. Fast keine. Lediglich eine „Ordnungsverfügung von Zwangsmitteln“ des Landrats mit der Anweisung, das Haus nicht zu verlassen und ein „Tagebuch“ über die Symptomatik zu führen. Bei Nichteinhaltung drohen Strafen, eine Überprüfung seitens des Ordnungsamtes sei jederzeit möglich. Doch im Falle meiner Eltern kommt es nicht dazu. Keine Überprüfung.

Falsche Formulare und keinzweiter Test zur Sicherheit

Sie halten sich an die Vorgaben, verlassen das Haus nicht, führen säuberlich Protokoll über ihre Symptome – allerdings nicht auf dem vom Gesundheitsamt Hemer verschickten Formular. Das richtet sich nämlich an medizinisches Personal und nicht an Menschen in Quarantäne. Ein anderes Formular habe man nicht, erfahren meine Eltern von einer Sachbearbeiterin des Gesundheitsamtes Hemer – allerdings erst zum Ende der Quarantäne, da die Sachbearbeiterin zwischenzeitlich im Urlaub ist. Warum allerdings in dieser Ausnahmesituation Anrufe und E-Mails von Covid-19-Erkrankten nicht innerhalb des Gesundheitsamts weitergeleitet werden, bleibt ein Rätsel!?

Zwei Wochen in Quarantäne – mehr oder weniger sich selbst überlassen – sind nun vorbei. Glücklicherweise haben sich die Symptome nicht verschlechtert, beide fühlen sich mittlerweile deutlich fitter. Doch sind sie wirklich gesund? Laut Gesundheitsamt kann die Beendigung der Quarantäne nach mindestens 14 Tagen und nach einer Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden erfolgen – und das nach Selbsteinschätzung der Patienten. Einen erneuten Test gibt es nicht – nur, wenn die Erkrankten die Kosten dafür selber tragen. Gewissheit gibt es also nicht.

Woher kommen die offiziellen Zahlen der Gesundeten?

In den vom Märkischen Kreis täglich veröffentlichten Fallzahlen werden auch „Gesunde“ aufgeführt – doch woher kommen diese Zahlen? Von der Selbsteinschätzung der Erkrankten? Das Gesundheitsamt erklärte, dass es sich auf die Angaben des Robert-Koch-Instituts beziehe und eine Ansteckung nach Ablauf der Quarantäne nicht mehr möglich sei – aus der Quarantäne entlassen zu werden, heiße demnach also nicht, dass man auch definitiv gesund sei. Labortechnisch gesund bestätigt sind meine Eltern nicht.

Unabhängig davon haben die beiden während der Zeit in Quarantäne vor allem eines vermisst: Unterstützung. Wer nicht gleich so starke Symptome hat, dass er rund um die Uhr in einem Krankenhaus behandelt wird, wird mehr oder weniger sich selbst überlassen, muss sich mit Hausmittelchen durschlagen. Ein „Halten Sie durch“ beim Anruf der Corona-Hotline ist wenig hilfreich. Eine medizinische Untersuchung meiner Eltern hat es nie gegeben. Die folgt erst in den nächsten Tagen – nach der Quarantäne, wenn beide offiziell schon wieder gesund sind.