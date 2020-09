Corona-Wanderer sagen „Buen camino!“

Iserlohn. Der Iserlohner Jürgen Strack und sein Neffe Dominik Krüger wandern 880 Kilometer auf dem Jakobsweg.

„But I would walk 500 Miles, and I would walk 500 more …” – den Song über einen Mann, der einen so weiten Weg zu seiner Geliebten geht, hatte Jürgen Strack 2019 beim Edinburgh Musikfestival auf der Bühne gesungen. Dass er ein Jahr später auf dem berühmten Jakobsweg vom französischen St. Pied-de-Port bis ins spanische Santiago de Compostela eine ebenso weite Strecke zurücklegen würde, hätte sich der 52-jährige gebürtige Iserlohner, der seit 31 Jahren in Großbritannien lebt, damals nie träumen lassen. Aber in den letzten zwölf Monaten ist viel passiert im Leben von Jürgen Strack: Einen Mobbing-Prozess vor dem Arbeitsgericht gegen einen frühen Arbeitgeber hat er gewonnen, seine Ehe wurde geschieden, und in seinem neuen Job als Comedian blieben in der Corona-Krise die Auftritte aus. Was tun? „Ich habe mir selbst das Schreiben beigebracht und mit zwei Büchern begonnen, die bald fertig sind“, sagt das Multitalent. Trotzdem hatte er das Gefühl: Da fehlt noch was. Strack: „Es war Zeit für einen Neuanfang. Ich wollte wieder zu mir selbst finden!“ Er erinnerte sich an die bewegenden Berichte von Wanderern, die auf dem Jakobsweg zu sich selbst und ihr Glück fanden. Der 52-Jährige machte sich schlau und beschloss: „880 Kilometer in 35 Tagesetappen – das kann ich schaffen!“ Vor etwa zwei Wochen habe sich dann sein Neffe kurzentschlossen bei ihm in Schottland gemeldet, erinnert sich Strack. „Ich habe schon früher mit dieser Pilgerreise geliebäugelt, aber es hat es nie gepasst“, erzählt Dominik Krüger (22). Schnell galt es für den jungen Mann alles zu organisieren, um die lange Wanderung zu bestehen. „Für mich ist das Neuland, ich konnte kaum trainieren“, gibt Krüger zu. Trotzdem strahlt er voller Zuversicht: „Mein Wille ist da und wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg!“

Unterwegs in den typischenPilger-Herbergen schlafen

Ihre Ausdauer und Zähigkeit werden die beiden Wanderer schon auf der ersten Etappe beweisen müssen. Dann gilt es die Pyrenäen in 25 Kilometern an einem Tag zu überqueren. Unterkunft wollen die beiden in den typischen Pilger-Herbergen nehmen, gebucht sei aber noch nichts. „Wir sind sicher, dass es aufgrund der Pandemie deutlich leerer auf dem Weg sein wird“, sagt Strack. Was zum einen Vorteil ist, kann auch ein Nachteil sein: Einen Mund-Nasen-Schutz werden die beiden Wanderer auf ihrer Tour den ganzen Tag tragen müssen. Auch das Pilgerbuch, in dem mit Stempeln die einzelnen Etappen dokumentiert werden, wurde diesmal online bestellt. Zusammen mit der typischen weißen Jakobsmuschel, die den Wanderer zum Pilger macht, kam sie mit der Post und baumelt nun am Rucksack von Jürgen Strack. Doch bevor die beiden ihr Reisegepäck das erste Mal schultern können, liegt noch eine Hürde vor Ihnen. Mit dem Auto geht es über 14 Stunden „in einem Rutsch“ von Iserlohn nach Spanien. Was erhoffen sich die beiden von der Reise zu sich selbst? „Das werden wir sehen, wenn wir die Kathedrale in Compostela erreicht haben. Wir sind offen für alles, was kommt und machen das Beste aus allem!“ Sagt’s und verabschiedet sich mit dem Pilgergruß: „Buen Camino!“