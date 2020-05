Creditreform Iserlohn: Angst in Firmen ist schon zu spüren

Produktionsausfälle und fehlende Aufträge, Kurzarbeit und unterbrochene Lieferketten, dazu die Schließungen im Einzelhandel und bei der Gastronomie – die Corona-Krise hat die heimische Wirtschaft auf breiter Fläche beschäftigt und tut dies nach wie vor. In den Daten des Iserlohner Büros der Creditreform spiegelt sich diese Entwicklung noch nicht wieder. „Im Moment halten sich die Mehranfragen und das, was weniger geworden ist, die Waage“, sagt Diplom-Wirtschaftingenieur Michael Schulte, Kundenbetreuer in der Iserlohner Wirtschaftsauskunftei. Seine Prognose: „Das Problem wird aufgeschoben, nicht aufgehoben.“

Das zehnköpfige Team, früher in Sümmern ansässig, sitzt mittlerweile mitten in der Iserlohner Innenstadt. Die Büros liegen im ehemaligen „Ratshof“ direkt über „H&M“ und gewähren einen guten Ausblick auf den Alten Rathausplatz und damit auf das coronabedingt veränderte Geschehen in der Stadt. Ein Teil des Teams arbeitet zwar im Home-Office, doch insgesamt betrachtet leidet dieser Betrieb nicht unter der Krise. „Viele suchen jetzt unsere Beratung, um ihre interne Vorgehensweise zu entwickeln“, sagt Schulte. Auf der anderen Seite sorge die Kurzarbeit in den Verwaltungen aber für etwas weniger Anfragen an die Creditreform, während der Bereich des Inkasso nahezu gar nicht betroffen sei.

Schon vor Corona war die Wirtschaftslage „verhaltener“

Die Wirtschaft befinde sich in einer Phase, in der man jetzt erst einmal abwarten müsse, wo sich die Probleme bei den Unternehmen zeigen, sagt Schulte. Und erinnert daran, dass die Betriebe eine lange Boomphase hinter sich hätten. Danach, also schon vor dem „Coronaeinschlag“, habe sich die Wirtschaftslage verhaltener dargestellt. „Die Eigenkapitalstärke ist bei einigen deutlich stärker als vor fünf Jahren,“ ergänzt sein Kollege Christian Sobek. Ob das reiche, die Krise zu überstehen, werde man sehen, sagt Schulte. Außerdem spricht ganz allgemein von „Zombie-Unternehmen“, die nur deshalb am Markt seien, weil die Zinsen so niedrig und gleichzeitig die Konjunktur so gut gewesen sei. Und Sobek fügt hinzu: „Corona wird nur das beschleunigen, was vielen Unternehmen ohnehin geblüht hätte.“

Firmenbesuche vor Ort, bei der Creditrefom ein gängiges Mittel, um sich über die Lage von Betrieben zu informieren, seien derzeit ausgesetzt, sagt Diplom-Kaufmann Dirk Lompa, Analyst in der Iserlohner Auskunftei. Aber die sogenannte Auskunftsrecherche laufe ganz normal weiter. „Die Anfragen werden spezieller, weil die Angst schon da ist“, schildert Christian Sobek die Motivation, Geschäftsabschlüsse vorher durch eine Auskunft abzusichern. Doch inzwischen werden nicht nur Kunden geprüft, wie Michael Schulte erklärt, sondern verstärkt auch die Lieferanten. Gerade durch die Coronakrise würden die Lieferketten in vielen Unternehmen gerade neu bewertet. Dass da die Zuverlässigkeit auf lange Sicht eine große Rolle spielt, liegt angesichts der Abhängigkeiten untereinander nahe.

„Insgesamt hat sich das Gefüge schon ein wenig verschlechtert“, sagt Sobek über die Lage der heimischen Wirtschaft und nennt gestundete Kredite als einen Faktor. „Auch weil dabei die Zukunftsbetrachtung eine Rolle spielt“, ergänzt Schulte den Analystenblick auf die Betriebe. Die Ungewissheit bei den Umsätzen trübe oftmals die Bewertung. Monitoring, also dauerhafte Überwachung der Kunden und Lieferanten, und Forderungsversicherungen seien nun stärker nachgefragt. Schulte: „In wirtschaftlich schlechten Zeiten wird wieder mehr auf das Risiko geschaut.“

Die Struktur der Wirtschaft im Iserlohner Raum mit wenigen großen Unternehmen und vielen klassischen Mittelständlern scheint aus Sicht der Wirtschaftsauskunftei vorteilhaft zu sein. „Wir haben hier in unserem Umfeld viele inhabergeführte Betriebe, die vom alten Schlag sind“, erklärt Schulte und erzählt, dass deren Inhaber sich oft schwertäten, Einblicke in die Lage des Unternehmens zu gewähren. Aber dieser Typ von Unternehmern helfe dann aber auch seinen Kunden. Eine Rechnung nicht zu bezahlen und sich dann totzustellen, werde sehr negativ angesehen. „Der, der offensiv auf seinen Lieferanten zugeht, findet auch eine Lösung“, sagt Schulte. Insofern habe sich das Zahlungsverhalten wegen Corona schon verändert, die Zahlungsziele seien vielfach verlängert worden, weil sich die Unternehmen gegenseitig unterstützten – Krisenbewältigung in Zeiten von Corona.

Bonitätsnachweis kann bei der der Kreditbeantragung helfen

Im letzten Jahr habe es die niedrigste Zahl an Insolvenzen seit langer Zeit gegeben, blickt Christian Sobek zurück. „2020 wird eines der schwersten Jahre seit dem Krieg, wahrscheinlich schwieriger als in der Finanzkrise vor gut zehn Jahren“, lautet seine Einschätzung für die Zukunft.

Eine Bonitätsauskunft kann den Betrieben in der aktuellen Situation auch selbst einen direkten Nutzen bringen. Damit Unternehmen in der Corona-Krise an die von der Bundesregierung beschlossenen und von der Förderbank KfW bereitgestellten Fördermittel kommen, müssen sie einen Antrag über ihre Hausbank stellen. Eine Voraussetzung für die Bewilligung der Darlehen ist, dass das Unternehmen vor der Coronakrise wirtschaftlich gesund war und jetzt nur krisenbedingt Kreditbedarf hat. Gleiches gilt für Schnellkredite.

Creditreform bietet derzeit einen kostenlosen Bonitätsnachweis an. „Als Partner der regionalen Wirtschaft möchten wir unsere Unternehmen in der Krise bestmöglich unterstützen“, sagt Gabriele Wick-Düerkop, die Geschäftsführerin von Creditreform Iserlohn, und bietet deshalb über ihre Internetseite eine kostenlose Auskunft, die als Nachweis bei den Kreditinstituten dient, dass das Unternehmen zum Stichtag 31. Dezember 2019 kreditwürdig gewesen sei. Denn oftmals hätten kleinere Unternehmen wenig Erfahrung oder täten sich schwer, die geforderten Unterlagen beizubringen. Denn die Banken müssten trotz der Ausnahmesituation vorschriftsmäßig prüfen, wie sich die Lage des Unternehmens derzeit darstellt und wie sie am Ende des Jahres 2019 war.