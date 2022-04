Jetzt sind Sie gefragt: In der Stadtbücherei und online können Sie abstimmen, wer bei der Criminale den Preis für das „Bloody Cover“ erhalten soll.

Krimi-Festival Criminale in Iserlohn: Jetzt abstimmen für „Bloody Cover“

Iserlohn. Wer hat das beste, spannendste oder interessanteste Krimi-Cover? Im Vorfeld der Criminale in Iserlohn können Sie jetzt abstimmen – so geht es.

Bald ist es soweit: Das Krimi-Festival „Criminale“ des Vereins „Syndikat“ findet in Iserlohn statt. Dazu gehören neben einer Benefizgala und einer Krimi-Messe im Letmather Saalbau auch zahlreiche weitere Veranstaltungen und vielfältige Programmpunkte, die das Rahmenprogramm bilden. Und eine Preisverleihung, die im Rahmen der „Criminale“ stattfindet, können auch die Iserlohnerinnen und Iserlohner jetzt schon mitentscheiden: die Wahl des „Bloody Cover“.

Bereits zum 21. Mal wird in diesem Jahr nach dem originellsten, stimmigsten, markantesten oder – kurzum – dem schönsten Krimi-Cover des vergangenen Jahres gefahndet. Dazu nominierte die Jury von „Bloody Cover“ in Zusammenarbeit mit dem Syndikat und krimi-forum.de aus fast 600 Krimi-Neuerscheinungen des Jahres 2021 zwölf Finalisten. Und die aktuelle Auswahl kann sich sehen lassen: Von historischen Bildmontagen, über comichafte Illustrationen bis hin zu optischen Täuschungen – da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Abstimmung bis zum 28. April in der Bücherei

Abgestimmt werden kann auch bis zum 28. April in der Stadtbücherei Iserlohn oder bis zum 30. April unter www.krimi-forum.de. Und auch die Teilnehmenden sollen belohnt werden. Zahlreiche attraktive Preise werden nach Ablauf des Abstimmungszeitraums unter allen Einsendungen verlost, versprechen die Verantwortlichen.

In der Vergangenheit waren das etwa, neben Buchpaketen, so ungewöhnliche Gewinne wie Lesezeichen der ganz besonderen Art, bookhook, Postcard Stories „Crime”, Krimi-Kartenspiel “Kreuzverhör”, das Krimi-Quiz, Pistolenkeksausstecherformen oder kulinarische Köstlichkeiten wie die leckeren Pistolennudeln. Alle Gewinner werden per Mail benachrichtigt und bekommen nach Übermittlung ihrer Postadresse den Gewinn zugesandt.

Gewinner werden am 18. Mai gekürt

Das Gewinner-Cover wird bei der Benefizgala der Criminale am Mittwoch, 18. Mai, im Parktheater Iserlohn bekanntgegeben.

Weitere Informationen finden sich auf der Wettbewerbsseite, auf der Seite des Vereins Syndikat und im Krimi-Forum. Der Preis ist undotiert und wird in Form einer Statuette an den Verlag übergeben.

Das sind die Nominierten für das „Bloody Cover“

Die nominierten Cover (in alphabetischer Reihenfolge der Autorinnen / Autoren) sind:

Johannes Groschupf - Berlin Heat (Suhrkamp),

Wolf Harlander - Systemfehler (Rowohlt Polaris),

Carsten Sebastian Henn - Rum oder Ehre (Dumont),

Christian Kraus - Tief wirst du schlafen (Droemer),

Merle Kröger - Die Experten (Suhrkamp),

Anja Marschall (Hrsg.) - Kaffee. Mokka. Tot. (Emons),

Susanne Mathies - Mord im Lesesaal (Gmeiner),

Ina Resch - Die Farbe des Vergessens (Emons),

Maike Rockel - Das Konzerthaus CW (Niemeyer),

Veronika Rusch - Der Tod ist ein Tänzer (Piper),

Ulf Torreck - Escape Zone (Piper),

Matthias Wittekindt - Vor Gericht (Kampa)

