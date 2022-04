Criminale in Iserlohn: Morde zwischen Danzturm und Seilersee

Iserlohn. 20 Lesungen, Workshops und eine Buchmesse gibt es beim Krimifestival in der Waldstadt. Wir verlosen Eintrittskarten.

Der Countdown läuft: Vom 30. April bis 22. Mai ist die Waldstadt Austragungsort des jährlichen Krimifestivals „Criminale“. Neben rund 20 Lesungen warten die Veranstalter der Stadt und der Krimiautorenvereinigung „Syndikat“ auch mit Workshops und einer Krimi-Buchmesse auf. Das Festival sollte bereits vor einem Jahr stattfinden und musste coronabedingt verschoben werden, deshalb ist das Buch zur Veranstaltung bereits seit einem Jahr auf dem Markt.

Mit der Premierenlesung am Samstag, 30. April, fällt um 19.30 Uhr in der Städtischen Galerie aber erst der Startschuss für die Krimi-Veranstaltungsreihe. „Im Mordfall Iserlohn“ ist eine Anthologie mit 20 Kurzkrimis mit Tatorten in Iserlohn. Die Autoren Kathrin Heinrichs und Marlies Ferber sowie Rudi Müllenbach stellen ihre Krimis in einer Quickie-Lesung vor. An diesem Abend wird es außerdem wertvolle Hinweise zu den weiteren Veranstaltungen geben.

Spannung an verschiedenen Iserlohner Orten

Denn zwischen Schillerplatz und Alexanderhöhe, Danzturm und Seilersee finden in den kommenden Wochen zahlreiche kriminelle Machenschaften statt. Ob nun in „Das Nadelgrab von Iserlohnvalley“ am 13. Mai mit Autor Herbert Knorr in der Historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf, im „Hahnenkampf“ am 14. Mai in der Eissporthalle mit Rudi Müllenbach oder im „Schauplatz“ am 19. Mai bei Quickie-Lesungen mit Folk und Shantys im Edeka-Markt in Letmathe.

Für Spannung und Unterhaltung an außergewöhnlichen Orten ist auf jeden Fall gesorgt. Höhepunkt und Abschluss der Veranstaltungsreihe ist die Verleihung des „Glauser-Preises“ am Samstag, 21. Mai, im Parktheater. Dieser Preis, benannt nach dem Krimi-Pionier Friedrich Glauser, ist der höchstdotierte Krimipreis im deutschsprachigen Raum.

Wir verlosen zwei mal zwei Karten zur Criminale

Eintrittskarten sind unter www.criminale-iderlohn.de oder bei der Stadtinformation, Bahnhofsplatz 2, 02371/ 217-1819, E-Mail: stadtinformation@iserlohn.de, erhältlich. Karten für die Veranstaltungen in der Volkshochschule können direkt über die VHS erworben werden. Weitere Details zur Veranstaltung gibt es unter www.criminale-iserlohn.de.

Wir verlosen für vier Veranstaltungen jeweils zwei mal zwei Karten. 13. Mai: „Das Nadelgrab von Iserlohn-Valley“; 15. Mai: „Auf der Flucht“ und „Henkersmahlzeit“; 20. Mai: „Tatort Europa“. Die Gewinnhotline lautet 01378/787632 (0,50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunktarif höher).

Einfach anrufen und folgende Frage beantworten: „Wie hei­ßt das Krimi-Festival in Iserlohn?“Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 27. April. Unter allen Anrufern entscheidet das Los. Alle Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

