Cyberangriff: Städte Iserlohn und Hemer sind lahm gelegt

Iserlohn/Hemer. Die Städte Iserlohn und Hemer sowie der MK sind weder online noch telefonisch erreichbar. Grund ist ein Hacker-Angriff auf den IT-Dienstleister.

Ein Cyberangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT hat die Rathäuser von Iserlohn und Hemer sowie die Verwaltung des Märkischen Kreises lahmgelegt. Die Behörden sind weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar. Auch die Websites der Kommunen sind derzeit nicht aufzurufen.

„Wir bitten darum, heute vereinbarte Termine mit dem Bürgerservice nicht wahrzunehmen“, sagt Kathrin Denninger, Sprecherin der Stadt Iserlohn. Anfrage und Anträge dort könnten nicht bearbeitet werden, weil alle IT-Systeme ausgefallen sind. Betroffen sind auch die Bücherei, das Buchungssystem der VHS und das Ticketsystem des Parktheaters.

Dauer der Störung noch nicht absehbar

Wie es um Termine morgen und in den nächsten Tagen steht, sei noch nicht abzusehen. „Wir können nicht sagen, wie lange die Störung anhält“, so Denninger.

Der Märkische Kreis teilt auf seinem Instagram-Account mit: „Die Bearbeitung von Anliegen in unseren Bürgerbüros in Iserlohn & Lüdenscheid sowie in unserer Ausländerbehörde sind aktuell nicht möglich. Unsere Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter sind nur telefonisch, aber nicht per E-Mail erreichbar.“

Die Kreispolizeibehörde und die Kreisleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst sind von den Störungen nicht betroffen. Die Notrufe 110 und 112 sind damit weiterhin erreichbar.

Die Stadt Hemer war am Morgen nicht für eine Anfrage erreichbar.

Die Südwestfalen-IT mit Sitz am Sauerlandpark in Hemer ist zentraler Dienstleister für 73 Kunden.

