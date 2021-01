Den Dachstuhlbrand in dem Haus an der Stünenburg 29 konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr überwiegend nur aus dem Inneren des Gebäudes bekämpfen.

Feuerwehr Dachstuhlbrand in der Obergrüne

Iserlohn. Ein mindestens sechsstelliger Schaden entstand in der Nacht bei einem Dachstuhlbrand in der Obergrüne. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zu einem Dachstuhlbrand in der Obergrüne musste die Iserlohner Feuerwehr in der Nacht ausrücken.

Um 3.58 Uhr hatten die Bewohner des Hauses Stünenburg 29 Rauch in der Dachgeschosswohnung bemerkt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die fünf Bewohner aus den insgesamt drei Wohnungen das Haus unverletzt verlassen. Eine 73-Jährige, deren 43-jährige Tochter und ihr gleichaltriger Mann mit ihrem zweieinhalbjährigen Kind sowie die 68-jährige Schwester der Frau kamen bei Nachbarn unter, während die Feuerwehr die etwas aufwendigeren Löscharbeiten startete.

„Es war zunächst nur Rauch in der Wohnung gemeldet worden, doch schon auf der Anfahrt sahen wir, dass Flammen auf einer Fläche von etwa zwei Quadratmetern aus dem Dach schlugen und haben die Einsatzstufe auf Feuer 2 erhöht“, berichtete Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Schoof. Da die Drehleiter aufgrund einer alten Eiche vor dem Haus nicht nahe genug am Gebäude hätte platziert werden können, erfolgte die Brandbekämpfung überwiegend aus dem Gebäudeinneren mit mehreren Trupps unter Atemschutz. Gegen 5 Uhr hatten die rund 40 Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Gut zwei Stunden lang musste dann jedoch noch die Rigips-Verkleidung in der Dachgeschosswohnung samt der Dämmung dahinter entfernt werden, um alle Glutnester zu erreichen und abzulöschen.

Die Kriminalpolizei geht nach ersten Ermittlungen vor Ort davon aus, dass die Ursache für das Feuer ein Kaminbrand war, der dann auf den Dachstuhl übergegriffen hat. Während ein Übergreifen des Feuers auf die zweite Dachgeschosswohnung verhindert werden konnte, war zunächst noch unklar, inwieweit es durch das ja unvermeidbare Löschwasser zu Schäden auch in der Erdgeschosswohnung gekommen ist. Es wird aber in jedem Fall von einer Schadenssumme in mindestens sechsstelliger Höhe ausgegangen.

Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Löschgruppen Ober- und Untergrüne sowie Lössel vor Ort im Einsatz. Die Löschgruppen Bremke und Iserlohner Heide hielten sich gemeinsam mit den Letmathern und ihrer Drehleiter für weitere Einsätze auf der Wache an der Dortmunder Straße bereit. Die anschließende Brandsicherheitswache übernahm dann die Löschgruppe Oestrich. Alarmiert wurden auch die Stadtbetriebe Iserlohn/Hemer, um die steile Straße zu dem Haus abzustreuen, da es unter anderem durch die Löschwasserentnahme aus dem Hydranten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu Glatteis kam.