Vereine Damit nichts in Sümmern & Co. in Vergessenheit gerät

Sümmern. 25 Vereine und Einrichtungen aus Sümmern, Ostsümmern und vom Griesenbrauck haben ganz bewusst ihren Jahresplaner aufgelegt.

Einen Jahresplaner in einem Jahr aufzulegen, in dem noch so gar nicht feststeht, was denn überhaupt stattfinden kann, zeugt schon von einer großen Portion Optimismus. Doch Ansgar Spiekermann und Peter Graf, die den Taschenkalender am Freitag stellvertretend für die 25 beteiligten Vereine und Einrichtungen aus Sümmern, vom Griesenbrauck und aus Ostsümmern am Laventieplatz vorstellten, haben mit ihren Mitstreitern noch etwas Spezielles im Sinn.

„Wir wissen nicht, welche der abgedruckten 75 Termine stattfinden, aber diesmal gar keinen Kalender herauszugeben, wäre noch schlechter“, sagt der DJK-Vorsitzende Spiekermann. „Denn sonst plätschert dieses Jahr so dahin, und es besteht die Gefahr, dass die Sachen in Vergessenheit geraten“, ergänzt Graf, der deswegen auch gerne wieder die Druckkosten für die 2500 Exemplare übernommen hat. Wenn auch weiterhin wie schon bei den ersten drei abgedruckten Terminen (Friedensgebet, Neujahrsempfang und Lichtmessfeier) die Veranstaltungen abgesagt werden müssten, erinnere der Kalender immerhin daran, und man könne sich schon auf das nächste Mal freuen.

Bürgergemeinschaft soll mit Leben gefüllt werden

Denn den beiden ist es gerade in dieser Zeit wichtig, das Gemeinschaftsgefühl im Kirschblütendorf zu stärken. Und das auch in Zukunft, weswegen sie gemeinsam mit Klaus Bartmann die Bürgermeinschaft mit neuem Leben füllen wollen. „Das soll künftig mehr mit Projekten geschehen, bei denen das ganze Dorf im Vordergrund steht und mit denen sich alle identifizieren können“, erklärt Peter Graf und nennt als Beispiel eine Sümmeraner Auflage von „Na sauber“.

Von vornherein weggelassen wurde im gedruckten Kalender übrigens der Königs- und Offiziersball, da schon bei der Terminabsprache, die am 12. November online stattfand, klar war, dass die St.-Sebastian-Schützen sowie ihre Freunde und Gäste Mitte Januar nicht werden feiern können. Osterfeuer, Himmelfahrts-Biwak und vor allem das Schützenfest Ende Juli stehen aber drin. Und auch die beiden neuen Veranstaltungen in Sümmern, deren Premieren im vergangenen Jahr Corona zum Opfer fielen: das Pfarrfest, das die Kirchengemeinden gemeinsam mit den Vereinen eigentlich für den Juni 2020 geplant hatten und das nun am 4. Juli im Kalender steht, sowie das „Treffen im Kirschblütendorf“, zu dem die Sümmeraner Vereine und Organisationen Gäste aus Politik & Co. am 11. September im Vorfeld der Bundestagswahl einladen wollen. Und das eigentlich schon vor der Kommunalwahl stattfinden sollte.

Eine stets aktualisierte Übersicht über alle unter Corona-Bedingungen durchführbaren Veranstaltungen gibt es auch wieder in Form eines Online-Kalenders auf den Internetseiten der beteiligten Vereine, wo jeweils auch noch die mehr internen Termine aufgelistet sind. Der gedruckte Kalender liegt hingegen außer bei LVM Graf bei Edeka, in der Sparkasse, der Märkischen Bank, in der Burg-Apotheke, im Landhandel Schwering, bei Blumen Wiegmann und an weiteren Stellen in Sümmern, am Griesenbrauck und in Ostsümmern aus.