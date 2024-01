Dann werden in Iserlohn und Hemer Weihnachtsbäume abgeholt

Iserlohn/Hemer Die Abholung der Weihnachtsbäume 2024 in Iserlohn und Hemer steht fest. Wann und von wem sie eingesammelt werden und was zu beachten ist.

Alle Jahre ist es wieder so weit: Die Nadeln am Tannenbaum fallen ab und der Glanz der Weihnachtstage gleich mit ihnen mit. Dann heißt es: schnell raus mit dem Baum. Wir haben die Abholtermine 2024 für Iserlohn und Hemer zusammengestellt.

Abholtermine in Iserlohn

Der Zweckverband für Abfallbeseitigung kündigt folgende Abholtermine an:

Montag, 8. Januar: Dröschede, Genna, Grüne, Grürmannsheide, Lasbeck, Letmathe, Lössel, Obergrüne, Oestrich, Roden, Stübbeken, Untergrüne

Dröschede, Genna, Grüne, Grürmannsheide, Lasbeck, Letmathe, Lössel, Obergrüne, Oestrich, Roden, Stübbeken, Untergrüne Dienstag, 9. Januar: Alexanderhöhe, Bömberg, Dröscheder Feld, Hemberg, Im Lau, Innenstadt, Kesbern, Läger, Löbbeckenkopf, Tyrol, Wermingsen

Alexanderhöhe, Bömberg, Dröscheder Feld, Hemberg, Im Lau, Innenstadt, Kesbern, Läger, Löbbeckenkopf, Tyrol, Wermingsen Mittwoch, 10. Januar: Bremke, Dördel, Gerlingsen, Griesenbrauck, Hombruch, Iserlohnerheide, Nußberg, Seilersee, Sümmern

Bremke, Dördel, Gerlingsen, Griesenbrauck, Hombruch, Iserlohnerheide, Nußberg, Seilersee, Sümmern Donnerstag, 11. Januar: Drüpplingsen, Hennen, Kalthof, Leckingsen, Refflingsen, Rheinen, Rheinermark

In Sümmern sammelt zudem traditionsgemäß die Feuerwehr die Weihnachtsbäume ein. Am Freitag, 5. Januar, startet die Löschgruppe mit zwei Gruppen. Die erste Gruppe wird den Bereich rund um die Uhlenburg / Am Vogelsang nach Bäumen abgehen. Die zweite Gruppe zieht durch das Gebiet Dahlbreite. Am Samstag, 6. Januar, geht es vormittags um 9.30 Uhr los. Dann sind insgesamt vier Sammelgruppen den Tag über in den restlichen Straßen Sümmerns unterwegs.

In Drüpplingsen werden die Bäume am Samstag, 6. Januar, eingesammelt. Ab 10 Uhr ist die Löschgruppe Drüpplingsen dort unterwegs.

Auch die Löschgruppe Leckingsen sammelt in ihrem Gebiet wieder die Weihnachtsbäume ein. In Kalthof, Leckingsen und Refflingsen werden die Bäume am Samstag, 13. Januar, ab 9.30 Uhr abgeholt.

Die Löschgruppen bitten Hausbewohner um eine kleine Spende und weisen darauf hin, dass sich die Abholer mit einem Dienstausweis der Feuerwehr Iserlohn ausweisen können.

Abholtermine in Hemer

In Hemer werden die Tannenbäume laut Abfallkalender der Stadt am Donnerstag, 18. Januar, und Freitag, 19. Januar, abgeholt.

