Darum drohen einigen Iserlohnern jetzt Gas-Sperrungen

Iserlohn. Hintergrund ist die Umstellung von L- auf H-Gas in Iserlohn, die noch nicht abgeschlossen ist. Das müssen Kunden jetzt wissen

Angekündigt worden war die Umstellung schon vor mehr als zwei Jahren. Aus L-Gas wird H-Gas – auch in Iserlohn (siehe Info-Text unten).

Seither seien laut einer Mitteilung der Stadtwerke rund 97 Prozent aller Gasgeräte in Iserlohn und Nachrodt-Wiblingwerde (gehört zum Netzgebiet) reibungslos umgestellt worden. Die Umstellung ist für die meisten Kunden kostenfrei – außer sie verfügen nur über nicht anpassbare Geräte.

Bei den verbleibenden drei Prozent, wo noch nicht umgestellt wurde, liegen den Stadtwerken allerdings noch nicht alle nötigen Informationen zur Umstellung der Gasgeräte vor dem Stichtag vor, so dass es aus Sicherheitsgründen vor dem nächsten Umstellungstermin am 28. August zu Sperrungen von Gasanschlüssen kommen kann. Und auch wird, wenn die Betroffenen nicht einlenken.

Betroffene Kunden erhalten Post mit Informationen zum Ablauf

„Die betroffenen Erdgaskunden erhalten ca. drei Wochen vor ihrem Termin per Post ein entsprechendes Anschreiben der Stadtwerke Iserlohn GmbH. Aus diesem Schreiben gehen sowohl der jeweilige Termin als auch wichtige Sicherheitshinweise zur Erkennung der ,echten’ durch die Stadtwerke Iserlohn beauftragten Monteure hervor“, teilen die Stadtwerke zum Ablauf mit.

In einem ersten Schritt vor der Umstellung hatten die Stadtwerke eine Datenerhebung aller 27.000 Gasgeräte in den drei Gebieten Iserlohn-Stadt, Iserlohn-Nord und Nachrodt-Wiblingwerde vorgenommen. „Hierbei haben die Monteure in der Zeit von Juni 2021 bis Juli 2022 die wichtigen Gerätedaten erfasst. So konnte im Vorfeld der Anpassung jedes Gerät geprüft und die benötigten Ersatzteile rechtzeitig bestellt werden“, heißt es in der Mitteilung rückblickend. „Ab April 2023 erhielten die Kunden in Iserlohn ein zweites Mal Besuch von den Monteuren der Stadtwerke. Die zuvor erfassten Gasgeräte werden nun technisch auf die neue Gasart eingestellt.“ Hierfür sei es meistens ausreichend, einzelne Teile am Gerät auszutauschen, beispielsweise die Gasdüsen.

Trotz aller Ankündigungen und des Vorlaufs stellen die Stadtwerke nach eigenen Angaben nach wie vor fest, dass sie nicht überall aktuelle Daten über die verbauten Geräte erhalten können oder kein Zutritt zu den Geräten gewährt wird. „Kann eine notwendige Umstellung betroffener Gasverbrauchsgeräte nicht erfolgen, sind aus Sicherheitsgründen Sperrungen leider nicht mehr abzuwenden“, warnen die Stadtwerke in ihrer Mitteilung.

Wenn einzelne Eigentümer verweigern, sind alle betroffen

Dies gelte auch für Fälle, bei denen sich beispielsweise in einer Wohneigentumsgemeinschaft ein einzelner Eigentümer nicht äußert und damit eine Sperrung zur Sicherung des Gebäudes und damit des gesamten Anschlusses für alle Anschlussnehmer auslöst.

„Bitte melden Sie sich bei den Stadtwerken, sollten wir bisher keinen Zugang zu Ihrem Gebäude von erhalten haben oder Termine mit uns oder unseren beauftragten Installationspartnern nicht zustande gekommen sein“, bitten die Stadtwerke. „Es ist unabdingbar notwendig, dass Sie als Eigentümerinnen und Eigentümer uns den Zutritt zu Ihren Gasgeräten zur Überprüfung und zur Umstellung auf H-Gas ermöglichen, beziehungsweise uns im Fall des Gerätetauschs darüber informieren“, appelliert Reiner Timmreck, Geschäftsführer der Stadtwerke Iserlohn GmbH. „Nur so können wir in Iserlohn eine reibungslose Umstellung auf die bundesweit neue Gasversorgung in unserem Geschäftsgebiet gewährleisten.“

Die zentrale Kontaktadresse bei den Stadtwerken für alle Fragen oder Terminabstimmungen zur Erdgasumstellung lautet: erdgasumstellung@stadtwerke-iserlohn.de. Rückfragen können unter 02371/ 807-1555 bei der Hotline gestellt werden.

Zum Hintergrund der Gasumstellung:

Lange Zeit wurden weite Regionen im Norden und Westen Deutschlands, unter anderem auch Hemer, Menden und Iserlohn mit L-Gas (L- für „low“, niederkalorisch), vor allem aus den Niederlanden, versorgt.

Die Förderquellen für diese Erdgasart sind jedoch beinahe erschöpft und L-Gas wird in Zukunft nicht mehr unbegrenzt zur Verfügung stehen, so dass alle bisher mit L-Gas versorgten Gebiete auf die alternative Gasart H-Gas (H- für „high“, hochkalorisch) umgestellt werden sollen.

Die sogenannte Marktraumumstellung (MRU) wird bis 2030 nach und nach in Netzgebieten im Nordwesten und Westen Deutschlands umgesetzt. Da sich L- und H-Gas in ihrer chemischen Zusammensetzung und ihrem Brennwert unterscheiden, müssen alle Gasgeräte und -anlagen in Haushalten, Betrieben und der Industrie an die neue Gasart angepasst werden

