Weiter keine Einigung im Prozess um Iserlohner Ressortleiter

Was ist berechtigte Kritik, was ehrabschneidend, wo endet die Meinungsfreiheit? Um diese Grundsatzfragen geht es auch, als am Montag vor dem Arbeitsgericht der Prozess um die Klage des Kulturressortleiters Jochen Köhnke gegen zwei städtische Mitarbeiterinnen fortgesetzt wird. In Bezug auf die Vorwürfe wird es diesmal konkret. „Das Band zwischen ihnen ist zerschnitten“, sagt der Verteidiger der Frauen, als eine mögliche weitere Zusammenarbeit Thema ist. Vermutlich hat er Recht.

Wie berichtet, hatte Köhnke die ehemals ihm unterstellten Mitarbeiterinnen auf Unterlassung verklagt. In einem Gespräch sollen die Frauen Köhnke harsch kritisiert haben. Dieser bat darauf an, das Gesagte schriftlich zu fixieren. Später gab es auch ein Gespräch mit dem damaligen Bürgermeister Peter Paul Ahrens, das ebenfalls die Kritik an Köhnke zum Thema gehabt haben soll. Ein Schreiben mit den Inhalten der Kritik soll zu den politischen Fraktionen gelangt sein. Allerdings von städtischer Seite.

Kurz nach den Gesprächen wurde Köhnkes damaliges Ressort Kultur, Inklusion und Integration aufgelöst. In seinem Zuständigkeitsbereich verblieb nur die Kultur. Die Stadt spricht von einer internen Umstrukturierung. Köhnke dagegen sieht eine Degradierung.

An Tag zwei vor Gericht wurden nun die Aussagen vorgetragen, um deren Unterlassung es Köhnke geht. Demnach soll es zwischen den Bereichsleiterinnen und ihrem damaligen Vorgesetzten kaum Kommunikation gegeben haben, mit Ausnahme alle 14 Tage stattfindender Gespräche. Möglichkeiten zu weiteren Terminen habe es keine gegeben. Entscheidungen seien allein auf Ressortleiterebene gefällt worden, ohne Meinungen der Bereichsleiterinnen einzuholen. In Bezug auf das Hansahaus soll Köhnke gedrängt haben, falsche Angaben in Bezug auf Belegungskapazitäten zu machen. Mit welcher Motivation und welchem Ziel wird nicht erwähnt. Das Hansahaus war zwischenzeitig Flüchtlingsunterkunft.

Köhnke bleibt dem Prozess diesmal fern

Köhnke fordert Unterlassung, ein Ordnungsgeld nicht unter 10.000 Euro sowie 5000 Euro Schmerzensgeld. Der Verteidiger der Frauen stellt Widerklageantrag. Er fordert die Nennung der Quelle und die Herausgabe des besagten Schriftstücks, von dem die Gegenseite sagt, es liege ihr vor. Da aber der Inhalt unstrittig sei, habe man ein Vorlegen bisher nicht als notwendig erachtet. Jochen Köhnke selbst bleibt dem Prozess diesmal fern, der coronabedingt mit vergrößerten Sicherheitsabständen stattfinden muss.

Die Fronten sind verhärtet, mehrere Versuche einer Einigung gescheitert. „Was die Köhnke-Seite im Vergleich fordert, geht deutlich über die Inhalte der Klage hinaus“, nennt der Verteidiger einen Grund dafür.

Den von der Richterin vorgebrachten Vorschlag, einen Vergleich bei Aufrechterhaltung der jeweiligen Standpunkte und Verschwiegenheit zu schließen, lehnt wiederum der Kläger-Anwalt ab. „Die Behauptungen sind öffentlich geworden.“ Ein Schweigen würde der Reputation Köhnkes schaden.

Eine gute Stunde wird um Formulierungen gefeilscht. Die Klägerseite wünscht, dass ein „Irrtum“ eingestanden wird. Dass die Beklagten sich verpflichten mitzuhelfen, das Ansehen Köhnkes innerhalb der Verwaltung wieder herzustellen.

Zu sagen, es war alles doch ganz anders? Oder gar vollumfänglich zu schweigen? „Das steht nicht zur Debatte“, entgegnet der Verteidiger. Zumal: Was, wenn die beiden Frauen von ihren Vorgesetzten in der Sache befragt würden? „Das alles käme einem Maulkorb gleich. Dann wird es kritische Äußerungen innerhalb der Verwaltung künftig überhaupt nicht mehr geben.“

Die Richterin mahnt an, ein Vergleich, inklusive Schweigeklausel, könne nicht zu Lasten der Stadt geschlossen werden. „Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut.“ Diffamiert worden sei Köhnke durch die Kritik nicht.

„Die Behauptungen stimmen nicht“, hält der Köhnke-Anwalt dagegen. „Und sind demnach auch keine freie Meinungsäußerung.“

Kläger-Anwalt attestiertStadt „dubiose Rolle“

Doch was wäre, wenn ein Vergleich gelingt? Immerhin ist Köhnke immer noch dritter Vertreter des Vorgesetzten der Frauen, zwei der Vertreter haben im April Urlaub. Ganz auszuschließen sind berufliche Berührungspunkte also künftig nicht. Sein Anwalt schätzt Köhnke als „nicht nachtragend“ ein. Der Stadt attestiert er, weil das Kritik-Schreiben offenbar weitergegeben wurde, eine „dubiose Rolle“ in der Sache.

Welche Standpunkte bleiben aufrechterhalten? Was wird nach außen kommuniziert? Was darf innerhalb der Verwaltung weitergesagt werden? Und haben vielleicht sogar die Beklagten Ansprüche auf Schadenersatz an die Stadt, weil ihre mutmaßlich interne Kritik in Schriftform weitergereicht und somit gegen den Datenschutz verstoßen wurde? Am Ende bleiben viele Fragen offen. Bis zum 4. Mai haben die Parteien nun nochmal Zeit, zu einer Einigung zu gelangen. Andernfalls stünde am 26. Mai ein Verkündungstermin vor Gericht an.