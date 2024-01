Das beschäftigt Iserlohns Landwirte beim Treffen

Iserlohn Der Landwirtschaftliche Ortsverband (LOV) Iserlohn hatte sein jährliches Treffen und kam auch dort vor allem um ein Thema nicht herum.

Der Landwirtschaftliche Ortsverband (LOV)Iserlohn hat auf dem Hof Drepper in Sümmern seine Jahreshauptversammlung durchgeführt. Auch in diesem Jahr tagten sie gemeinsam mit dem Ortsverband Menden/Hemer, wobei es diesmal unter anderem wieder um Vorstandswahlen ging. Die Versammlung des LOV Iserlohn fiel in die Zeit der

Bauernproteste Bauernproteste Am Montagmorgen machte sich der Konvoi vom Hemberg-Parkplatz in Iserlohn auf den Weg nach Lüdenscheid, wo mittags eine Kundgebung geplant war. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Bauernproteste Protestfahrt der Landwirte aus Iserlohn und Umgebung; Treffpunkt Hembergparkplatz Foto: Dennis Echtermann / IKZ

, weshalb der Vorsitzende Ulrich Brinckmann in seiner Rede natürlich nicht um das Thema herumkam und die weiteren Tagespunkte kürzer hielt. „Die Kürzung der Subventionen für Agrardiesel zieht natürlich die ganze Aufmerksamkeit auf sich, dabei ist die Diskussion viel breiter“, erklärte er. „Es geht uns auch um Akzeptanz und weniger Bürokratie. Die vielen Regeln sind für uns in der Umsetzung kontraproduktiv.“

Im jetzt anstehenden Schritt setzen sich Bauernvertreter mit der Politik an einen Tisch, um zu verhandeln. „Wir pochen in den Gesprächen auf das Argument der Versorgungssicherheit. Ich war letzten Mittwoch auf dem Wochenmarkt und da haben wir so viel positives Feedback von den Leuten bekommen“, so Brinckmann. Auch das Handwerk, Speditions- und Transportunternehmen, so wie viele Privatleute unterstützen die Landwirte und fahren sogar hinterher. Brinckmann verglich beispielsweise die Verordnung zum Verbot von Pflanzenschutzmitteln mit einem Werkzeugkasten: „Wenn einem Handwerker ein Werkzeug im Kasten fehlt, wird die Arbeit schwierig. Das ist das gleiche Problem wie bei den Pflanzenschutzmitteln, da fehlt uns auch etwas, um zu arbeiten.“ Für die Produktion unter freien Himmel gebe es zwar Lösungen ohne diese Mittel, dafür werde dann allerdings wieder mehr Agrardiesel benötigt. Bei der wachsenden Konkurrenz in Europa kann es für die Bauern gar existenzgefährdend werden.

Landwirte loben gute Zusammenarbeit mit der Polizei

Zu der Kundgebung in Berlin, die am gleichen Tag wie die JHV stattfand, konnte Brinckmann Positives berichten. „Wir haben festgestellt, dass wir eine gute Reputation haben. Die Zusammenarbeit mit der Polizei war super“, lobte der Erste Vorsitzende. In der Diskussion stehen längst nicht mehr nur die zwei Aspekte der steuerbefreiten Fahrt mit Anhängern, so wie die Kürzung der Subventionen für Agrardiesel, wobei Brinckmann Kritik an dem Wort „Subvention“ übt: „Eine Steuerrückgabe wird hier als Subvention deklariert.“ Er ist selbst gespannt, was letztlich beim Austausch mit den Ministern herauskommt.

In der Folge ging der LOV Iserlohn-Vorsitzende das Prozedere der Jahreshauptversammlung durch. Nach dem Kassenbericht wurden der Vorstand und der Kassierer entlastet. Danach wurden der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende neu gewählt. Die Wahl fand erst vor zwei Jahren statt, aber um den Drei-Jahres-Rhythmus von vor Corona wieder beizubehalten, gab es nun Neuwahlen. Ulrich Brinckmann wurde bei der schriftlichen Wahl zum Vorsitzenden einstimmig wiedergewählt. Genauso erhielt Helmut Mikus für weitere drei Jahre das Vertrauen als stellvertretender Vorsitzender. Einstimmig als Schriftführer wurde Magnus Große-Frericks gewählt.

Zuwachs im Landwirtschafltichen Ortsverband Iserlohn

Das Amt des Kassenführers übernimmt nach einstimmiger Wahl nun Nico Horstmann. Am Beisitz im Vorstand gibt es keine Veränderungen. Die Delegierten zum Kreisverbandsausschuss sind Henning Jochheim und Christian Drepper. Als Delegierte für die Fachausschüsse wurden Henning Jochheim (Milchausschuss), Ralph Göckmann und Dr. Christina Große-Frericks (Öffentlichkeitsausschuss), sowie Manuel Herzig und Dirk Schulte-Kalthof (Nebenerwerbsausschuss) gewählt. Ulrich Brinckmann lobte im Anschluss den Zuwachs: „Wir werden immer jünger und bekommen auch immer mehr Frauen dazu. In Zukunft brauchen wir jede Frau und jeden Mann.“

