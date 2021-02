Das erhoffen sich Iserlohner vom Corona-Gipel

Iserlohn. Am heutigen Mittwoch soll über mögliche Lockerungen in Gastronomie, Einzelhandel und Friseurbetrieben beraten werden.

Am heutigen Mittwoch wollen Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder per Videokonferenz beraten, wie es in Sachen Lockdown und Corona-Schutzmaßnahmen nach dem 14. Februar weitergehen soll. Die Lage ist komplex. Einerseits sinkt der Inzidenzwert fast überall in Deutschland und die Gesellschaft ächzt unter den Beschränkungen, andererseits steht zu befürchten, dass die sich aktuell ausbreitenden Mutationen des Coronavirus für einen erneuten rapiden Anstieg der Zahlen sorgen könnten. Dennoch werden die Rufe nach Lockerungen immer lauter, vor allem in Bezug auf Handel, Gastronomie und Friseure wird immer wieder argumentiert, hier könnten die Zügel mit geeigneten Konzepten vielleicht zeitnah gelockert werden. Die Heimatzeitung hat nachgefragt:

„Ich habe die Erwartung, dass wir mindestens bis März geschlossen bleiben müssen“, sagt Fred Auer, Koch und Inhaber des Restaurants „Kuckuck“ am Westertor. Trotz der negativen finanziellen Auswirkungen auf seinen Betreib sagt er klar: „Sie sollen am besten schließen, bis das Virus weg ist.“ Das Hin und Her zwischen Lockern und Schließen müsse ein Ende haben.

Stark reglementierter Freiluftbetrieb

Wann Fred Auer wieder Gäste bekochen darf, ist noch unklar. Foto: Ralf Tiemann

Die beiden Lockdowns im Frühjahr und dann im November 2020 – zweimal wurde der Gastronom von der Entwicklung mehr oder weniger überrascht und blieb auf seinen Einkäufen sitzen. Angestellte entlassen musste er in seinem verhältnismäßig kleinen Betrieb nicht, wohl aber haben sich seine Aushilfen teils inzwischen anderweitig orientiert.

Der im Dezember angelaufene Außerhaus-Verkauf fange Verluste nur bedingt auf. „Aber die Arbeit vertreibt die Langeweile“, sagt der 76-Jährige, der eigentlich schon lange in Rente sein könnte. „Das ist auch ein Lebenselixier für mich.“ Wenn doch gelockert würde, etwa mittels stark reglementiertem Freiluftbetrieb, wie es aktuell gefordert wird, so wäre Fred Auer dafür aber offen. „Das würden wir uns dann überlegen.“

Ungewissheit macht Planbarkeit unmöglich

Helga und Jochen Schulze von „Hilde Schönborn“ erhoffen sich einfach mehr Planbarkeit. Foto: Andreas Drees

Jochen Schulze, Inhaber des Wäschefachgeschäfts Hilde Schönborn, möchte eines vorwegschieben: „Wir können das alles nachvollziehen. Die Zahlen müssen runter“, zeigt er Verständnis für den derzeitigen Lockdown. „Aber wir brauchen auch klare Aussagen, wann es wie weitergeht.“ Dem Einzelhandel fehle es an Planbarkeit – und das bereite ihm unruhige und schlaflose Nächte.

Anders als Supermärkte oder Blumenläden, die täglich ihre Waren vom Großmarkt holten oder von den Lieferanten erhielten und somit auch kurzfristig auf Veränderungen reagieren könnten, gebe es im Einzelhandel einen Vorlauf von einem dreiviertel Jahr. „Wir ordern jetzt die Ware für Herbst 2021“, erklärt Jochen Schulze. „Wir bestellen jetzt die Grundnahrungsmittel, verzichten aber auf Kavier und Lachs.“ Um am Ende nicht – wie aktuell schon – auf Ware sitzen zu bleiben.

Wirklich Hoffnung, dass kurzfristig wieder eine Öffnung möglich ist, hat Schulze nicht wirklich. „Ich sehe nicht, dass wir vor Ostern wieder geöffnet haben.“ Dennoch würde er sich natürlich wünschen, dass kurzfristig Öffnungskonzepte mit begrenzter Personenzahl auf der Fläche vorgelegt und umgesetzt werden. „Wenn das nicht der Fall ist, muss aber zumindest die finanzielle Unterstützung da sein. Die Ausfälle, die wir haben, müssen bezahlt werden.“

Kunden sehnen sich nach Friseurtermin

Violetta Szymanek hält eine Öffnung der Friseursalons unter Hygienevorschriften für vertretbar. Foto: Privat

Auch die Friseure leiden seit Wochen unter dem harten Lockdown. Violetta Szymanek von „Vika Hair & Make-up“ hofft jedoch, dass sich nach dem Gipfel von Bund und Ländern am heutigen Tag zeitnah etwas an der Situation ändert. „Ich wünsche mir, dass die Salons wieder öffnen und wir endlich wieder arbeiten dürfen“, sagt sie.

Wie zeitnah das jedoch geschieht, vermag die Inhaberin nicht zu sagen. „Je eher, desto besser.“ Realistisch sei aus ihrer Sicht ein Start Anfang März, bis dahin würde der Lockdown mit Sicherheit noch gehen. Sie und ihr Team sind auf jeden Fall vorbereitet – sogar wenn es am Montag schon wieder los ginge. „Die Hygienevorschriften sind in unserem Beruf ja generell hoch.“ Und mit diesen sei eine zeitnahe Öffnung der Salons ihrer Meinung nach auch vertretbar – und auch zwingend notwendig. Für die Friseure und ihre Angestellten, aber eben auch für die Kunden, die sich nach einem neuen Schnitt sehnen.