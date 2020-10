Das ganze Leben mit den Menschen teilen

Mit einem Berufungserlebnis kann Thorsten Hasse nicht aufwarten. „Einen Engel habe ich nie gesehen“, sagt er mit einem Lachen. Und doch hat der 28-Jährige den Weg ins katholische Priesteramt gefunden. Nach zweieinhalbjähriger Ausbildung als Diakon in Iserlohn wurde er Anfang Oktober in Paderborn zum Priester geweiht. Am vergangenen Wochenende hat er den Gottesdienstbesuchern in der Aloysius-Kirche seinen Primizsegen gespendet. Und damit hat er sich auch von den Gläubigen in der Iserlohner Pankratius-Gemeinde verabschiedet, denn schon in zwei Wochen wird er die Waldstadt wieder verlassen und sein Vikariat in den Pastoralverbünden in Paderborn-Elsen antreten.

Der Weg von Thorsten Hasse vollzog sich vielmehr „step by step“, wie er sagt. Als Jugendlicher in Geseke bei Paderborn, wo er aufgewachsen ist, habe er zum Gebet gefunden und Gott als Freund und Vertrauten kennengelernt. Im Unterricht und im Kirchenchor habe er das bestätigt gefunden und ein Leben im Glauben als „Stimmige Wirklichkeit“ erfahren. Und im freiwilligen sozialen Jahr, das er nach dem Abitur im Jugendhaus Hardehausen angetreten hat, einer Einrichtung in der Schulklassen Einkehr finden und sowohl Lebens- als auch Glaubensfragen diskutieren, habe er auch den Gottesdienst neu für sich entdeckt.

Strukturwandel der Kirche war nie abschreckend

Der Entschluss zum Theologiestudium in Paderborn und dem gleichzeitigen Einzug in das dortige Priesterseminar stand spätestens da fest. „Ich bin aber immer mit offenen Augen auch raus gegangen und habe auch andere Lebensentwürfe kennengelernt“, stellt er klar, dass es bis zuletzt nie eine Vorfestlegung gegeben habe. „Das ist eine sehr wichtige Lebensentscheidung“, sagt er. Er habe sich gründlich geprüft, ob dieser Weg mit dem Zölibat der richtige ist, ob er ein Leben lang alleine bleiben kann, oder ob die Wege, die seine nicht-theologischen Freunde einschlagen, nicht doch die besseren seien.

Mit dem Beginn der praktischen Ausbildung zum Diakon in Iserlohn im Jahr 2018 ist sein Weg dann sehr konkret geworden. Was für eine Kirche das ist, in deren Dienst er da trat, sagen schon allein die Zahlen. Bei seiner Weihe am 3. Oktober in Paderborn stand neben ihm nur noch ein anderer Neu-Priester. In den 90er Jahren standen da mitunter noch mehr als 30 angehende Geistliche. Die Zahlen der Gemeindemitglieder geht ebenso zurück wie die der Priesteranwärter. Und an seinen persönlichen Stationen, von der intakten ländlichen Gemeinde seiner Kindheit mit einem Gemeindepfarrer pro Kirche zu den heute riesigen pastoralen Räumen mit einem Pfarrer als Manager an der Spitze, lässt sich der tiefgreifende Strukturwandel der Kirche ablesen.

Thorsten Hasse ist quasi mit Gemeindezusammenlegungen und dem fundamentalen Wandel des Priesterbildes groß geworden. Abgeschreckt hat ihn das aber nicht. „Es kommt ja immer auch darauf an, was man selbst für ein Priesterbild hat.“ Und das seinige hat sich trotz aller Veränderungen im Grunde nicht verbiegen lassen. Erstens: Egal ob Dorf-Pfarrer vom alten Schlag oder Leiter eines großen Pastoralverbundes – „mich hat immer beeindruckt, dass die meisten Pfarrer ihre Leute wirklich gut kannten und dass sie sehr nah an den Menschen waren.“ Zweitens: Der Gottesdienst als Begegnung mit Gott hat nichts von seiner Bedeutung verloren. „Ob Alltagsmesse am Mittwoch oder festliches Hochamt am Sonntag – ich habe den Gottesdienst bei fast allen Pfarrern als etwas Heiliges und sehr Besonderes erfahren.“ Beides, die menschlichen und die religiösen Komponenten, seien im Grunde die gleichen geblieben – sowohl die Seelsorge nah an den Menschen als auch der Gottesdienst als Zeichen eines gegenwärtigen Gottes. „Für mich ist der Priesterberuf trotz allen Wandels ein sehr beständiger Beruf.“

In Iserlohn die Vielfalt des Priesterberufs kennengelernt

Ganz zu schweigen von der Vielfalt, die er bietet, wie der 28-jährige nach seiner Zeit in Iserlohn begeistert schildert. In der Fülle der Gemeindeaufgaben vom Kindergarten über alle Formen der Gemeindearbeit bis hin zur Betreuung von Altersheim und Krankenhaus, aber auch im „Mini-Referendariat“ in der Letmather Grundschule St. Kilian, die ihn nun auch zum Unterrichten befähigt, vor allem aber mit sehr vielen Menschen im Iserlohner Pastoral-Team, die ihm viel mitgegeben haben, habe er den Priesterberuf in seiner Iserlohner Zeit als Diakon sehr gut kennen gelernt. „Das tolle am Priesterberuf ist, dass man das ganze Leben vom Anfang bis zum Ende mit den Menschen teilt und man dazwischen ein riesiges Spektrum an Lebenssituationen miterleben darf.“ Das sei sehr spannend.

Wohin die Reise nun geht und ob er selbst am Ende dazu geeignet ist, einen großen Pastoralverbund zu leiten, wie er sagt, werde jetzt die Vikariatszeit in Ostwestfalen zeigen. Der Start ins Vikariat ist coronabedingt auf jeden Fall schon einmal außergewöhnlich. Normalerweise werde aus gutem Grund vor Pfingsten geweiht, sodass die neuen Priester zum Sommer hin in eine kirchlich gesehen sehr ruhige Jahreszeit ihren Dienst aufnehmen und sich in der neuen Umgebung erst einmal einleben können. Nun startet er an Allerheiligen in den November, der mit den Fragen nach Tod und Vergänglichkeit eine ebenso intensive Zeit sei wie die nachfolgende Advents- und Weihnachtszeit. Auch der Umstand, dass sich wegen Corona viele Gruppen nicht treffen können und seine Vorstellung verhindere, erschwere seinen Start. All das werde wohl sehr turbulent.

Und wie es dann mit Corona weiter gehe, wisse am Ende niemand. Er teilt die Einschätzung vieler Geistlichen, die den Auswirkungen der Pandemie mit einem Herunterfahren des Eventcharakters vieler Feste, mir einer Besinnung auf das Wesentliche, mit kleineren aber intensiveren Begegnungen und viel Raum für neue, kreative Wege auch positive Seiten abgewinnen kann. „Unter dem Strich fehlt aber mehr als wir gewinnen“, sagt Thorsten Hasse. „Wir sind alle froh, wenn die Kontaktbeschränkungen irgendwann wieder aufgehoben werden und wir uns wieder ganz normal begegnen können.“