Freizeitvergnügen in Iserlohn Das Iserlohner Heidebad startet in die neue Saison

Iserlohn. Sonne, blauer Himmel und glitzerndes Wasser mitten in Iserlohn: „Anbaden“ war im Iserlohner Heidebad angesagt

Strand-Feeling in der Iserlohner Heide – das geht auch ohne Sand. Sonne, blauer Himmel, zwei wohl temperierte Schwimmbecken und viele nette Menschen ist alles, was es dafür braucht.

Beim Anbaden im Heidebad am Sonntag stimmten nicht nur die äußeren Bedingungen, auch in den Herzen der Besucher standen die Zeichen auf „Sommer“. Bereits vor dem offiziellen Einlas um zehn Uhr hatte sich vor der Kasse eine kleine Schlange unermüdlicher Heide-Schwimmerinnen und -Schwimmer gebildet: Warme selbst gestrickte Wollsocken an den Füßen lassen den Profi erkennen, denn auch wenn die Sonne scheint, kann es nach dem Bad noch kühl werden.

Dann geht es los: I95-Geschäftsführer Ralf Brinkschulte und die beiden Schwimmmeisterinnen Sandra Dickel und Svenja Abel stehen als Begrüßungskomitee bereit. Lange nicht gesehen, einen ganzen Winter lang – es gibt Umarmungen und viele fröhliche Gesichter, dass es jetzt endlich wieder los geht.

Auch Abel und Dickel haben das Anbaden herbeigesehnt: Das schlechte Wetter der letzten Wochen habe ihnen die Arbeit nicht leichter gemacht, sagt Svenja Abel. In den vergangenen Tagen sei es zeitlich knapp geworden – doch am Ende hat es gelangt und so startet das Heidebad im schönsten Gewand in die neue Saison.

Der Dank geht an die ehren- und hauptamtlichen Helfer

Ralf Brinkschulte spart deshalb auch nicht mit Dank für die vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfer sowie die unterstützenden Firmen, die ihren Teil dazu beigetragen haben. Eine Überraschung hat sich der I95 für Hartwig Schnepper ausgedacht: Für seinen mutigen Einsatz in 20 Meter Höhe bei der Montage der neuen Scheinwerfer erhält der 74-Jähre eine Ehrenplakette. Die neue Beleuchtung habe ihren Stresstest bei einem Wasserballspiel bereits bestanden, sagt Brinkschulte. Wer sich selbst davon überzeugen will, hat dazu am 2. Mai ab 20 Uhr beim Spiel der 2. Mannschaft der Wasserballer die nächste Gelegenheit.

Die ersten Schwimmer verschwenden keine Zeit mit Reden: Raus aus den Klamotten am Beckenrand, Schwimmhaube auf – und los geht’s. Rolf Hoffmann hat Zeit für ein Schwätzchen: „Ich bin Marathon-Läufer, trotzdem hatte ich immer wieder Probleme mit dem Rücken. Um diese Muskeln zu stärken gehe ich regelmäßig schwimmen“, erzählt er. Seit der Pensionierung 2016 hat der frühere Polizist mehr Zeit, um sich fit zu halten. Denn: „Auch mit 60 Jahren will ich schließlich noch etwas vom Leben haben.“

Nicht weniger ambitionierte Ziele hat sich David Manka gesetzt. Im Neopren-Anzug zieht er seine Bahnen, das Energie-Gel und der Iso-Drink am Beckenrand lassen vermuten, dass der Iserlohner an diesem Morgen Großes vorhat. Und tatsächlich: „Meine erste Triathlon-Langdistanz mache ich am 26. Juni im fränkischen Roth, dafür trainiere ich heute 3000 Meter.“ 25 Stunden Training, einen Job und zwei Kinder bringt Manka für seine große Leidenschaft unter einen Hut. Der Iserlohner ist schon voller Vorfreude, aber auch Respekt. Eine Zielzeit hat er sich nicht vorgenommen: „Ich will einfach Spaß haben.“

Auch Anke aus Iserlohn zieht bereits ihre Bahnen – 16 bis 17 müssen es mindestens sein, aber meistens werden es viel mehr. Seit 30 Jahren, als ihr Sohn das Schwimmen begann, ist sie dabei. Die morgendliche Kühle schreckt sie nicht: „Mir ist das Wasser mit seinen 24 Grad fast zu warm“, sagt Anke. Kein Wunder, denn: „Ich schwimme auch im Winter bei sechs bis sieben Grad Wassertemperatur in der Sorpe“, meint Anke und erklärt: „Das ist gesund für den Körper. Seitdem war ich nie mehr krank.“

Auf der Bahn von Amelie Böcher kocht das Wasser – so wirkt es zumindest, wenn man sieht, wie die 14-Jährige durchs Wasser pflügt. Sie trainiert sechsmal in der Woche und steht auf dem Sprung, sich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren – dafür fehlt nicht mehr als ein Wimpernschlag. Amelie lebt dafür – und ihren großen Traum von einer Schwimmkarriere.

So unterschiedlich die Motivationen und Geschichten an diesem Morgen auch sind – alle eint die Freude darüber, dass es endlich wieder losgeht. Und natürlich durfte auch eine kleine Stärkung nicht fehlen: Die I95-Jugend hatte ein Frühstücksbuffet aufgebaut.

