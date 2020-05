Das Messer macht alles schlimmer

Arbeitslosigkeit, Wohnungsverlust, Alkohol als Trostmittel: „Ich bin in so eine Art depressives Loch gefallen“, erklärte ein 32-jähriger Iserlohner im Landgericht Hagen. Auch bei den beiden ihm vorgeworfenen Straftaten sei Alkohol im Spiel gewesen, berichtete er: Am 23. August ging er mit zwei unbezahlten Dosen „Jim Beam plus Cola“ durch die Kassenzone. Dahinter kam es zu einem Gerangel mit dem Ladendetektiv, den der Angeklagte in den Schwitzkasten nahm. Anschließend entkam der Dieb mit seiner Beute, die einen Wert von 4,98 Euro hatte.

In einem anderen Supermarkt begegnete der Angeklagte am 21. November demselben Ladendetektiv, dem er erneut gerne entwischt wäre. Das verhinderten letztlich fünf Mitarbeiter, die sich auf den Dieb stürzten und dafür sorgten, dass nicht nur er, sondern auch zwei Dosen Whisky-Cola und ein Glas Bockwürstchen im Gesamtwert von 8,97 Euro im Laden blieben. Nun kam auch die Polizei, die ein Taschenmesser in der Jacke des Angeklagten entdeckte. Da das Strafgesetzbuch für den schweren räuberischen Diebstahl, bei dem eine Waffe im Spiel ist, eine Mindeststrafe von drei Jahren androht, landete die Geschichte nicht im Amts-, sondern im Landgericht.

Der Angeklagte hatte bei dem Diebstahl aber in keiner Weise von dem Messer Gebrauch gemacht. Er beteuerte, gar nicht daran gedacht zu haben und natürlich hätte er niemandem wehtun wollen. „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das Messer einzusetzen.“

Bei dem Ladendetektiv, der durch die Rangeleien leicht verletzt worden war, entschuldigte sich der Angeklagte nachdrücklich. „Das wollte ich nicht.“ Der 62-jährige Zeuge gab sich versöhnlich: „Ich nehme Ihre Entschuldigung an. Wir sind Menschen.“ Schon bei der Festnahme des Diebes vor Ort hatte er auch dessen Wohlergehen im Blick, weil er Bockwürste nicht in einer Dose, sondern in einem Glas in seine Kleidung gesteckt hatte. Der Detektiv war zaghaft genug, um sicherzustellen, dass die Festnahme keine Glassplitter zur Folge hatte: „Das kann tödlich sein.“ Auch der Filialleiter spielte seine erlittene Schürfwunde herunter: „Das war Alltag - nicht so wild.“ Er erinnerte sich an einen Dieb, der „ordentlich Kraft entwickelt“ hatte. Viele Leute seien mit dem Festhalten von Armen und Beinen beschäftigt gewesen.

Andreas Behrens, Vorsitzender Richter der 3. Strafkammer, trug ebenfalls dazu bei, die Bedeutung des mitgeführten Messers zu minimieren: Seine Bemühungen, die Klinge des alten Messers auszufahren, machten deutlich, dass der Angeklagte in dem Getümmel keine Chance gehabt hätte, das Messer einzusetzen.

Urteil soll heute verkündet werden

Der 32-Jährige wiederholte immer wieder, dass ihm das Ganze sehr leid tue und er die Taten bereue. „Ich möchte dafür geradestehen, was ich gemacht habe.“ Seit seiner Festnahme habe er keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Eine erste Verurteilung des Angeklagten im November zwischen den beiden Diebstählen machte eine Gesamtstrafe für die beiden jetzt angeklagten Taten unmöglich. Der Staatsanwalt beantragte zwei Bewährungsstrafen von acht Monaten und 15 Monaten. Der Verteidiger hielt acht Monate und zehn Monate für ausreichend. Das Urteil soll heute verkündet werden.