Das müssen Sie jetzt zum Start der Impfzentren wissen

Iserlohn/Lüdenscheid Die Heimatzeitung beantwortet die 40 häufigsten Fragen zu den Corona-Impfzentren für Iserlohn, Letmathe und Hemer.

Wer 80 Jahre oder älter ist, sollte in diesen Tagen einen Brief vom Märkischen Kreis im Briefkasten finden: Die Einladung ins Corona-Impfzentrum mit der Bitte, online oder telefonisch ab dem kommenden Montag einen Termin zu vereinbaren. Wegen der aktuellen Lieferschwierigkeiten des Biontech/Pfizer-Vakzins (wir berichteten) sollen die Impfungen erst ab Montag, 8. Februar starten. Nicht nur für diejenigen, die jetzt – nach Mitarbeitern und Bewohnern von Pflegeheimen sowie Krankenhauspersonal – als Erste den Impfstoff erhalten sollen, wirft das Thema Corona-Schutzimpfung viele Fragen auf.

Für Bewohner des nördlichen Kreisgebietes zum Beispiel die, ob man mit der Terminvereinbarung warten sollte, bis der zweite Standort in Dröschede in Betrieb geht. Habe ich Einfluss auf den verabreichten Impfstoff, was kostet die Impfung, wie läuft sie ab, und wie lange dauert der ganze Vorgang? Wie komme ich nötigenfalls nach Lüdenscheid und was ist, wenn ich den Weg nicht ohne Hilfe bewältigen oder nicht bezahlen kann? Wann kommen Bürger, die keiner Risikogruppe angehören, zum Zuge? Wird es einen Impfstoff für Kinder geben? Wie werden Sicherheit und Hygiene im Impfzentrum gewährleistet? Was ist, wenn ich mich nicht impfen lassen möchte?

In Zusammenarbeit mit dem Märkischen Kreis und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) beantwortet die Heimatzeitung heute die in den vergangenen Wochen am häufigsten gestellten Fragen rund um die Corona-Schutzimpfung für Iserlohn, Letmathe und Hemer – soweit diese bislang beantwortet werden können, denn manches ist nach wie vor unklar oder wird erst noch entschieden. Die folgenden 40 Antworten sollten aber vorerst bei der Orientierung helfen.



1. Was ist ein Impfzentrum?

Ein Impfzentrum ist eine zentrale öffentliche Einrichtung, in der eine große Zahl von Personen mit Impfstoff versorgt werden kann. Dazu muss der jeweilige Standort die nötige Infrastruktur bieten (siehe unten).

2. Wer ist für was zuständig?

Der Bund ist für die Beschaffung des Impfstoffs verantwortlich. Das Land trägt die Verantwortung für den Gesamtprozess des Impfens einschließlich der Logistik für die Impfstoffe und das Impfzubehör. Dazu gehört unter anderem die Verteilung der Impfstoffe bis zu den Impfzentren vor Ort. Die Kassenärztlichen Vereinigungen übernehmen den medizinischen Teil und stellen dafür auch das Personal und die IT bereit. Der Kreis übernimmt den nicht-medizinischen Part und kümmert sich um die Organisation geeigneter Standorte und Räumlichkeiten für die Impfzentren, die Ausstattung (zum Beispiel Mobiliar und Gebäudemanagement) und die Bereitstellung des benötigten nicht-medizinischen Personals, etwa für die Anmeldung und die Sicherheit.

3. Wer trägt die Kosten?

Das Land übernimmt die Kosten für die Lagerung und Verteilung des Impfstoffs, für die Beschaffung des Impfzubehörs sowie 50 Prozent der Kosten für Einrichtung und Betrieb der Impfzentren. Die übrigen 50 Prozent übernimmt der Bund. Für die Bürger ist die Impfung kostenlos, unabhängig davon, wie sie versichert sind. Auf Grundlage des 3. Bevölkerungsschutzgesetzes hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) eine entsprechende Rechtsverordnung erarbeitet. Sobald in Arztpraxen geimpft werden kann, übernehmen gesetzliche und private Krankenversicherungen die Kosten.

4. Wo ist das nächstgelegene Impfzentrum?

Impfzentren werden in Deutschland für jeden Landkreis und die kreisfreien Städte eingerichtet. Im Märkischen Kreis sind wegen seiner relativ großen Fläche zwei Standorte geplant. Als Hauptstandort ist die Wahl auf Lüdenscheid gefallen. In Abstimmung mit den Städten und Gemeinden und nach Prüfung verschiedener Alternativen habe sich der Krisenstab für die Historische Schützenhalle am Loh entschieden, so die Kreisverwaltung. Der zweite Standort ist das ehemalige Firmengebäude von Kottmann/Unisan im Gewerbegebiet am Hellweg im Iserlohner Stadtteil Dröschede.

5. Welche Kriterien waren bei der Standortwahl ausschlaggebend?

Ausschlaggebend für die Wahl der beiden Standorte war laut Kreisverwaltung zunächst das Vorhandensein einer großen Halle, in der parallel mehrere Impfstraßen Platz haben. Dort müsse ein separater Bereich für Anmeldung und Registrierung sowie ein Warte- und ein Nachsorgebereich gewährleistet werden können. Zudem müsse es einen keimarmen, gut zu desinfizierenden Raum für die Aufbereitung und Kühlung des Impfstoffs geben, außerdem Lagermöglichkeiten, sanitäre Anlagen, Aufenthaltsmöglichkeiten für die Mitarbeiter und ein Büro für administrative Aufgaben. Um Kontaminationen zu verhindern, müssten die Abläufe so geplant werden können, dass Begegnungsverkehr vermieden wird. Weitere Kriterien seien eine günstige Lage mit guten ÖPNV-Anbindungen, ausreichend Parkmöglichkeiten und ein barrierefreier Zugang gewesen.

6. Gehen die beiden Standorte gleichzeitig in Betrieb?

Nein. Der Impfbetrieb wird zunächst in Lüdenscheid aufgenommen. Der Standort in Iserlohn soll „schnellstmöglich“ folgen, sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Landrat Marco Voge dementierte im Gespräch mit unserer Zeitung Pläne, in Dröschede erst dann Impfungen anzubieten, wenn Lüdenscheid komplett ausgelastet ist.

7. Wie weit sind die Vorbereitungen?

Das Impfzentrum in Lüdenscheid ist einsatzbereit, allerdings bremst die Verfügbarkeit des Impfstoffs den Start aus. Der ursprünglich geplante Termin ist wegen Lieferschwierigkeiten durch den Hersteller Biontech um eine Woche auf Montag, 8. Februar, verschoben worden. Für das Impfzentrum in Dröschede hat die Kreisverwaltung einen Pachtvertrag unterschrieben, dürfe aber vor dem 1. Februar nicht über die Räumlichkeiten verfügen, erklärt Landrat Marco Voge.

8. Wie viele Menschen können im Impfzentrum pro Tag geimpft werden?

Das hängt im Wesentlichen davon ab, wie viel Personal zur Verfügung steht und wie viele Impfdosen am Tag bereitstehen. Das Impfzentrum wird bei Volllast (sechs Impfstraßen in Betrieb) im Schichtbetrieb montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein. Bei geringerer Auslastung ist auch ein Einschichtbetrieb von 8 bis 14 Uhr oder 14 bis 20 Uhr möglich. Je Impfstraße können in der Modellrechnung der KVWL und des Landes NRW 20 Personen pro Stunde geimpft werden. Das bedeutet täglich 240 Personen je Impfstraße. Bei voller Auslastung können idealerweise 1440 Personen am Tag und 10.080 Personen pro Woche geimpft werden. Das würde in etwa den Empfehlungen des Landes NRW entsprechen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass jeder Patient je nach Impfstoff eventuell zweimal innerhalb weniger Wochen geimpft werden muss.

9. Was passiert mit dem bereits verfügbaren Impfstoff?

Die bislang verfügbaren Dosen werden seit Ende Dezember von mobilen Teams in Einrichtungen wie Pflegeheimen und Krankenhäusern verabreicht – auf diese Weise sollen etwa 18.000 Personen immunisiert werden, schätzt der Krisenstab des Märkischen Kreises. Die Impfungen in Kliniken sind in Folge des Lieferengpasses jedoch gerade in ganz NRW gestoppt worden. Wer bereits die erste Dosis des Biontech/Pfizer-Vakzins erhalten hat, soll drei Wochen später auch die zweite bekommen, neue Impfungen werden in Krankenhäusern aber nicht mehr vorgenommen, bis sich die Lieferungen wieder stabilisiert haben.

10. Wie soll es mit den Impfungen insgesamt weitergehen?

Ende Januar soll der erste Durchgang der mobilen Teams abgeschlossen sein, der zweite voraussichtlich Ende Februar, so der Märkische Kreis. Der Gesamt-Ablaufplan sieht vor, noch bis April in Pflegeeinrichtungen und Kliniken zu impfen, ab 8. Februar außerdem im Impfzentrum. Von März bis Juli sind ambulante medizinische Einrichtungen an der Reihe sowie Personal der kritischen Infrastruktur, also zum Beispiel Polizeibeamte. Massenimpfungen für die breite Bevölkerung werden wohl nicht vor dem Sommer starten. Auf lange Sicht ist geplant, dass auch Hausärzte impfen.

11. Wann werde ich geimpft?

Die Reihenfolge der Impfungen ist in einer Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums festgelegt, die auf der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut (RKI) aufbaut. Diese Rechtsverordnung ist am 15. Dezember 2020 in Kraft getreten. Eine Priorisierung ist notwendig, weil zunächst nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, um alle Menschen zu impfen, die das wünschen. Gemäß der Impf-Verordnung werden zuerst über 80-Jährige sowie die Bewohner von Pflegeheimen geimpft. Auch das Personal dieser Häuser und Beschäftigte im Gesundheitswesen, die einem besonders hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, genießen höchste Priorität, zum Beispiel Rettungskräfte.

An zweiter Stelle stehen über 70-Jährige, Menschen mit Trisomie 21, Demenz oder geistiger Behinderung sowie Patienten, die unlängst ein Organtransplantat erhalten haben. Enge Kontaktpersonen der zuvor genannten Personengruppen genießen ebenfalls hohe Priorität, ebenso Kontaktpersonen von Schwangeren und Personen, die Menschen mit geistiger Behinderung behandeln, betreuen oder pflegen sowie Personen, die in medizinischen Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, insbesondere Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem Patientenkontakt, Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in Corona-Testzentren. Ferner Polizei- und Ordnungskräfte, die etwa bei Demonstrationen einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst und in relevanten Positionen der Krankenhausinfrastruktur sowie Personen, die in Flüchtlings- und Obdachlosenheimen leben oder dort tätig sind.

An dritter Stelle stehen über 60-Jährige, Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit niedrigem Infektionsrisiko wie Labore und solche, die Patienten behandeln oder betreuen, die nicht als ansteckend gelten. Erhöhte Priorität genießen außerdem Personen in relevanter Position in Regierungen, Verwaltungen und bei den Verfassungsorganen, den Streitkräften, Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, THW und Justiz sowie in Unternehmen der kritischen Infrastruktur: Apotheken und Pharmawirtschaft, öffentliche Versorgung und Entsorgung, Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informationstechnik und Telekommunikation. Auch Lehrer und Erzieher genießen erhöhte Priorität, außerdem Personen mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen sowie Personen mit einer der folgenden Erkrankungen: Adipositas, chronische Nierenerkrankung, chronische Lebererkrankung, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Diabetes mellitus, Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs, COPD oder Asthma, Autoimmunerkrankungen und Rheuma.

12. Wie werden Impfberechtigte informiert?

Postalisch oder von der jeweils zuständigen Dienststelle. Der Märkische Kreis hat bereits 29.000 Briefe an die über 80-Jährigen versendet. Weitere rund 3600 Postsendungen sind bald unterwegs an Bürger im Kreisgebiet, die in diesem Jahr noch ihr 80. Lebensjahr vollenden.

13. Ich zähle zu einer der priorisierten Gruppen. Kann ich einfach zum Impfzentrum fahren?

Nein, Impfungen erfolgen dort ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung. Wer ein Schreiben erhalten hat, kann über die Online-Anmeldung unter www.116117.de oder die kostenlose Telefonnummer 0800/11611702 ab Montag, 25. Januar einen Impftermin ab Montag, 8. Februar, buchen. Die Terminvereinbarung können auch Angehörige oder Vertrauenspersonen übernehmen. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) weist darauf hin, dass es zu Beginn zu längeren Wartezeiten an der Hotline kommen könne und bittet um Geduld.

14. Was ist, wenn ich meinen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kann?

Dann wird die für diesen Tag vorbereitete Impfdosis einem anderen Impfberechtigten verabreicht. Online oder über die Hotline der KVWL können Termine abgesagt und Ersatztermine vereinbart werden. Wer mit dem Biontech-Vakzin geimpft wird und den zweiten Termin verschieben muss, sollte versuchen, in Absprache mit der KVWL einen alternativen Termin innerhalb eines Zeitfensters von 42 Tagen nach der Erstimpfung wahrzunehmen, um den bestmöglichen Immunschutz zu gewährleisten.

15. Sollten Bewohner des nördlichen Kreisgebiets mit der Terminvereinbarung warten, bis das Impfzentrum in Iserlohn in Betrieb ist?

Wer bereits einen entsprechenden Brief bekommen hat, gehört der Risikogruppe erster Priorität an und sollte nicht abwarten, sondern nach Möglichkeit einen Termin in Lüdenscheid vereinbaren, rät die Kreisverwaltung. Wann der Impfbetrieb in Dröschede startet, sei derzeit nicht genau abzusehen und hänge von den Vakzinliefermengen ab.

16. Ich schaffe es aus gesundheitlichen Gründen nicht ohne Hilfe nach Lüdenscheid, was ist mit mir?

Personen, die zu Hause gepflegt werden oder auf besondere Hilfe angewiesen sind, sollen nach aktuellen Planungen des Kreises zu einem späteren Zeitpunkt vom mobilen Impfdienst aufgesucht werden. Wann das sein wird, steht allerdings noch nicht fest. Möglich werden solche Impfungen erst durch Impfstoffe, die einfacher zu lagern und zu transportieren sind als das Biontech/Pfizer-Vakzin. Neue Studien zur Stabilität dieses Impfstoffs, denen zufolge eine Lagerung bei Raumtemperatur für mehrere Stunden und bei normaler Kühlschranktemperatur für mehrere Tage praktikabel sein könnte, liegen erst seit kurzem vor. Was diese Erkenntnisse für die Impfstrategie in Deutschland bedeuten, steht noch nicht fest.

17. Was ist mit Menschen, die nicht lange stehen können?

Im Impfzentrum seien reichlich Sitzgelegenheiten sowie Rollstühle vorhanden, sagt der Märkische Kreis.

18. Ich habe bereits eine Corona-Infektion hinter mir. Sollte ich mich trotzdem impfen lassen?

Weil der Impfstoff aktuell noch knapp ist und eine durchgemachte Erkrankung zumindest vorübergehend eine gewisse Resistenz gegen eine neuerliche Infektion bewirkt, werden Genesene derzeit gebeten, vorerst von einer Impfung abzusehen zugunsten von Menschen, die das Vakzin dringender benötigen. Eine vorangegangene Covid-19-Erkrankung sei aber prinzipiell kein Grund, sich nicht impfen zu lassen, betont der Märkische Kreis.

19. Kann ich mir aussuchen, welchen Impfstoff ich bekomme?

Nein. Das hänge einzig und allein davon ab, welches Vakzin gerade verfügbar ist, erklärt der Kreis. Grundsätzlich gilt: Es werden die Impfstoffe verwendet, die geliefert werden können, vorerst also nur das Biontech/Pfizer-Vakzin und als nächstes voraussichtlich der Moderna-Wirkstoff, bei dem ebenfalls zwei separate Impfdosen erforderlich sind. Ob man privat oder gesetzlich krankenversichert ist, spielt im Impfzentrum keine Rolle. Es gibt auch keine Möglichkeit, sich durch eine Zuzahlung ein anderes Vakzin zu reservieren.

20. Wird es einen eigenen Impfstoff für Kinder geben?

Zunächst werden die Impfstoffe nur für Erwachsene zur Verfügung stehen, da sie bei Kindern und Jugendlichen noch nicht genügend auf Wirksamkeit und Sicherheit untersucht werden konnten. Der Fokus wird zunächst darauf gelegt, diejenigen zu schützen, die am schwersten an Covid-19 erkranken. Das sind insbesondere Menschen fortgeschrittenen Alters und mit Vorerkrankungen. Es ist davon auszugehen, dass mit wirksamen Impfstoffen gegen Covid-19 für Erwachsene, die im Laufe der Zeit in ausreichender Menge für die Bevölkerung vorhanden sein werden, auch das Infektionsgeschehen insgesamt zurückgedrängt werden kann. So können auch Kinder geschützt werden. Kita- und Grundschulkinder scheinen nach allem, was bisher bekannt ist, das Infektionsgeschehen nicht in besonderer Weise anzutreiben und erkranken weniger häufig und schwer als Erwachsene.

21. Wo und wie wird der Impfstoff gelagert?

Die zu verabreichenden Dosen werden tagesaktuell angeliefert und in einem speziellen Kühlschrank bis zur Verimpfung gelagert.

22. Wer sorgt für die Sicherheit im Impfzentrum?

Ein privater Sicherheitsdienst im Auftrag des Märkischen Kreises.

23. Wie läuft die Impfung ab?

Bei der Anmeldung im Impfzentrum gleicht das Personal am Check-In die Daten des Patienten (Lichtbildausweis, Elektronische Gesundheitskarte) händisch mit dem Eintrag in der Terminservicestelle (Portal) ab und prüft die Impfberechtigung. Der zu impfenden Person werden Einwilligung, Aufklärungsbogen und ein Laufzettel des Impfzentrums ausgehändigt, und sie wird in den Wartebereich weitergeleitet. Dort werden die Unterlagen ausgefüllt, gegebenenfalls unterstützt durch das Personal im Wartebereich. Der Arzt bespricht in der Aufklärungskabine mit der zu impfenden Person im Aufklärungsgespräch die medizinische Vorgeschichte und informiert über die Impfung. Nach Unterzeichnung der Einverständniserklärung im Anschluss an das Gespräch wird die zu impfende Person in der Impfkabine geimpft. Danach verbringt die geimpfte Person zur medizinischen Überwachung noch etwa eine halbe Stunde in einem Beobachtungsraum. Nach Ablauf der Beobachtungszeit begibt sich die geimpfte Person zum Check-Out und hält die Elektronische Gesundheitskarte bereit (ist diese nicht vorhanden, reicht das Vorzeigen des Personalausweises). Die Daten des Patienten werden erfasst und es wird vermerkt, welchen Impfstoff er bekommen hat und in welcher Impfstraße er geimpft wurde. Geimpfte dürfen ihre ausgefüllten Unterlagen mit nach Hause nehmen und haben diese zum Zweittermin der Impfung wieder mitzubringen. Der Termin der Zweitimpfung wird direkt mit der Terminvereinbarung zur Erstimpfung mitgeteilt, kann im Zentrum aber auch erfragt werden. Im Anschluss kann die Heimfahrt angetreten werden.

24. Welche Informationen erhalte ich vor der Impfung?

Der impfende Arzt ist gemäß der Coronavirus-Impfverordnung verpflichtet, vor der Impfung ausführlich zu beraten. Die Aufklärung und Beratung der zu impfenden Person beinhalten: Die Information über den Nutzen der Schutzimpfung und die Krankheit selbst, die Erhebung der Anamnese (also die Vorgeschichte) einschließlich der Impfanamnese sowie der Befragung über das Vorliegen möglicher Kontraindikationen (Gründe, die gegen die Impfung sprechen würden), die Feststellung der aktuellen Befindlichkeit zum Ausschluss akuter Erkrankungen oder Allergien, Hinweise auf mögliche Nebenwirkungen und Komplikationen der Schutzimpfung, die Informationen über den Eintritt und die Dauer der Schutzwirkung der Impfung, Hinweise zu Folge- und Auffrischimpfungen sowie Empfehlungen über Verhaltensmaßnahmen im Anschluss an die Schutzimpfung. Der Anspruch umfasst außerdem die Ausstellung einer Impfdokumentation.

25. Gibt es die Aufklärung in mehreren Sprachen?

Informationen stehen in 19 verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Außerdem gibt es eine mehrsprachige Info-Hotline unter 02351/966-7274 sowie mehrsprachige Aufklärungsvideos auf der Internetseite des Märkischen Kreises unter www.maerkischer-kreis.de. Die Amtssprache im Impfzentrum ist Deutsch, Dolmetscher stehen nicht bereit und müssen im Bedarfsfall mitgebracht werden.

26. Welche Dokumente benötige ich für die Impfung?

Nach derzeitigem Stand sollte neben der Terminbestätigung der Impfausweis, falls vorhanden, zu der Impfung mitgebracht werden. Falls vorhanden, sollten auch wichtige Unterlagen wie ein Herzpass, ein Diabetikerausweis oder eine Medikamentenliste mitgebracht werden. Die Corona-Schutzimpfung wird, wie jede andere Impfung auch, im Impfausweis oder in einer Impfbescheinigung dokumentiert.

27. Wie komme ich mit dem Auto zum Impfzentrum in Lüdenscheid?

Die Adresse des Impfzentrums lautet: Historische Schützenhalle Loh, Reckenstraße 6, 58511 Lüdenscheid. Mit dem Auto empfiehlt sich von Iserlohn aus die Anfahrt über die Autobahnen 46 und 45, dann die Ausfahrt Lüdenscheid Mitte nehmen. Weiter geht es über die Werdohler Landstraße Richtung Lüdenscheid. An der Worthkreuzung links abbiegen in die Glatzer Straße, anschließend in die Worthstraße. Ab dort den Hinweisschildern folgen. Parkplätze stehen in ausreichender Zahl direkt vor der Schützenhalle zur Verfügung, versichert der Märkische Kreis. Die Anfahrt mit dem Pkw dauert, je nach Startpunkt, Verkehrslage und Fahrweise, ungefähr eine halbe Stunde.

28. Wie funktioniert die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln?

Mit dem Bus erfolgt die Anreise über den ZOB Sauerfeld. Von der dortigen Haltestelle 2b geht es mit der MVG-Linie 40 weiter bis zur Haltestelle „Schützenhalle Loh“. Mit dem Zug fährt man bis Bahnhof Lüdenscheid und von dort aus mit den Buslinien 51 oder 53 zum ZOB Sauerfeld. Von Iserlohn aus kann die Fahrt mit ÖPNV anderthalb Stunden dauern, am schnellsten geht es vom Stadtbahnhof aus mit dem Schnellbus S1, der laut Fahrplan in 50 Minuten am ZOB Sauerfeld ist.

29. Was ist, wenn ich mir die Fahrt nach Lüdenscheid nicht leisten kann?

Zunächst einmal gilt die Fahrt zum Impfzentrum aus Sicht der Krankenkassen wie die Anreise bei einer ambulanten medizinischen Behandlung. Wer also wegen eingeschränkter Mobilität Taxifahrten zum Arzt erstattet bekommt, reicht den Antrag für die Fahrt zum Impfzentrum in gewohnter Weise bei der Krankenkasse ein. Wer die An- und Rückreise wegen geringen Einkommens nicht aufbringen kann, muss hoffen, dass dafür noch eine Lösung gefunden wird. Darüber würde noch diskutiert, sagt der Märkische Kreis.

30. Wie viel Zeit muss ich für die Impfung einplanen?

Das hänge vom Andrang ab, erklärt die Kreisverwaltung, in der Regel sei mit etwa einer Stunde zu rechnen. Wie viel Vorlauf man beim Impftermin einplanen sollte, gehe aus dem Anschreiben hervor, das bereits an die über 80-Jährigen verschickt worden ist, so der Kreis.

31. Wie wird gewährleistet, dass es im Impfzentrum nicht zu Ansteckungen kommt?

Die üblichen Hygienemaßnahmen würden im Impfzentrum strikt angewendet, betont der Märkische Kreis. Wer schon über eine FFP2-Maske verfügt, ist gut beraten, diese zu nutzen. Auch auf den Toiletten, die im Impfzentrum zur Verfügung stehen, werde auf Hygiene geachtet. Besucher sollen sich nicht zuletzt gründlich die Hände waschen und desinfizieren. Mitarbeiter des Impfzentrums gehören zur Gruppe der obersten Priorität und haben daher die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, dazu verpflichtet sind sie aber nicht.

32. Darf ich mir etwas zu trinken oder zu essen mitnehmen?

Der Kreis bittet darum, im Gebäude auf den Verzehr von mitgebrachten Getränken und Speisen zu verzichten, um die Hygiene nicht zu gefährden. Ratsam ist es daher, im Vorfeld etwas zu essen und zum Beispiel auf der Fahrt genügend zu trinken.

33. Worauf sollte ich bei der Kleidungswahl achten?

Es bestehe keine Kleiderordnung im Impfzentrum, sagt der Märkische Kreis. Grundsätzlich wird jedoch empfohlen, die Oberbekleidung so zu wählen, dass der Oberarm ohne große Umstände entblößt werden kann.

34. Was ist, wenn ich Erkältungssymptome habe?

Bei einer schweren Erkältung sollte der Impftermin selbstverständlich verschoben werden. Über leichte Symptome sollte der Arzt in Kenntnis gesetzt werden, der vor Ort das ausführliche Vorgespräch führt. Die letzte Entscheidung, ob die Impfung vorgenommen wird oder nicht, treffe stets der diensthabende Impfarzt, betont der Kreis.

35. Was ist, wenn ich an Allergien leide?

Diese sollten ebenfalls im Vorgespräch mit dem Impfarzt thematisiert werden.

36. Was sollte ich tun, wenn ich auf dem Rückweg oder später zu Hause Nebenwirkungen verspüre?

In diesem Fall sollte Kontakt zum Hausarzt aufgenommen werden oder im schlimmsten Fall der Notruf gewählt werden. Die Zeit der Nachsorgephase im Impfzentrum ist so bemessen, dass in aller Regel eventuelle schwere Reaktionen auf dem Impfstoff noch vor Ort erkannt und behandelt werden können. Solche Reaktionen sind allerdings sehr selten, zu rechnen ist im Normalfall nur mit leichten Schmerzen im Bereich der Einstichstelle, die innerhalb weniger Tage verschwinden.

37. Warum ist die Impfung sinnvoll?

Nur mithilfe der Corona-Schutzimpfung lasse sich eine flächendeckende Immunisierung der Bevölkerung erreichen und so die Pandemie unter Kontrolle bringen, sagen Experten. Wenn etwa 70 Prozent der Bevölkerung immun seien, werde die Infektionsrate von Covid-19 so stark gesenkt, dass die Krise überwunden werden könne. Ein Teil der Bevölkerung – davon sei auszugehen – verfügt bereits über einen gewissen Schutz durch die Infektion selbst. Klar sei jedoch: Je mehr Menschen geimpft werden, desto weniger Wirte findet das Virus, und umso schwerer kann es sich dann ausbreiten.

38. Muss ich mich impfen lassen?

Nein. Eine Pflicht zur Impfung besteht bislang nur in ganz besonderen Fällen, zum Beispiel für Bundeswehrsoldaten. Für den Bürger ist die Impfung freiwillig.

39. Muss ich mit Nachteilen rechnen, wenn ich mich nicht impfen lasse?

Wer sich impfen lässt, könnte früher als nicht Geimpfte wieder in den Genuss von mehr Freiheiten wie Urlaubsreisen oder den Besuch von Theater und Restaurant kommen. Die politische und gesellschaftliche Debatte über diese Frage ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Derzeit ist unklar, ob es überhaupt zu solchen Privilegien kommen wird. Innerhalb Europas drängen gerade Länder, die stark von Einnahmen durch Tourismus abhängig sind, auf EU-weit gültige Impfausweise, die Reisen frühzeitig wieder ermöglichen sollen. Auch diese Diskussion befindet sich noch in einem frühen Stadium.

40. Wo melde ich mich, wenn ich als Helfer im Impfzentrum mitarbeiten möchte?

Die Ärztekammer sucht Fachkräfte in Gesundheitsberufen mit Ausschreibungen, die online auf www.freiwilligenregister-nrw.de veröffentlicht werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) veröffentlicht Stellenanzeigen auf www.karriere-kvwl.de/jobs.