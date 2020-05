Das Nummernschild wird zur Eintrittskarte

Autokino, Autogottesdienste oder Autokonzerte – größere Veranstaltungen lassen sich derzeit nur aus dem Auto heraus verfolgen. Was aber auch nicht ganz unproblematisch ist, denn eigentlich sollten die Fenster dabei überhaupt nicht geöffnet werden. Sobald aber Eintrittskarten mit im Spiel sind, wird es schwierig. Denn die müssen oft gescannt werden, was durch die Autoscheibe meist unmöglich ist. Jonas Trettin hat dafür eine ebenso einfache wie praktische Lösung: Warum nicht das Nummernschild als Eintrittskarte nehmen? Und da er als Mitinhaber der Ticketing Solutions GmbH auch über das nötige Know-how verfügt, hat er diese Idee auch schon umgesetzt.

Das eigene Startup-Unternehmens für neue und innovative Ticketing-Systeme, das der 21-jährige Iserlohner am 13. Januar zusammen mit seinem Vater Lars Trettin gegründet hat, hat eine längere Vorgeschichte, die im Grunde damit beginnt, dass Jonas zusammen mit seinem Bruder Paul Trettin vor etwa drei Jahren begonnen hat, die neue LED-Leinwand für die Iserlohn Kangaroos in der Matthias-Grote-Halle zu betreuen: Film-Einspieler, Werbung, Anfeuerungsrufe – alles kommt per Mouse-Click von den beiden Brüdern. Vor etwa zwei Jahren hat sich ihre Tätigkeit bei den Basketballern auch auf das Online-Ticketing ausgeweitet, indem sie das System eines externen Anbieters betreuen und anpassen.

Für Jonas Trettin war das der Start dafür, tiefer in die Materie einzusteigen und sich generell mit neuen Ticketing-Systemen zu befassen und neue, bessere Lösungen zu entwickeln. Was ihm nicht schwer fiel, denn in Sachen Software-Entwicklung war der junge Firmengründer schon immer ein Tüftler. Bereits als Schüler des MGI hat er in Kooperation mit der Fachhochschule Südwestfalen ein Jungstudium aufgenommen. Ebenfalls als Schüler machte er mit seinem Bruder Paul von sich Reden, als er es mit dem „celerity.team“ bei dem Wettbewerb „Formel eins in der Schule“ bis zur Weltmeisterschaft in Malaysia brachte. Nach dem Abitur 2017 hat er eine Ausbildung bei Schlüter-Sytems in Iserlohn begonnen, begleitet von einem berufsbegleitenden Verbundstudium als Fachinformatiker an der FH.

Informatik und Veranstaltungstechnik

Inzwischen ist Jonas Trettin bei der Firma Trilux in Dortmund als Software-Entwickler beschäftigt. Neben der Arbeit am Computer ist er aber auch schon von klein auf über seinen Vater in die Veranstaltungstechnik hineingewachsen und hatte schon als Jugendlicher ein Gewerbe angemeldet um bei Großveranstaltungen arbeiten zu können.

Der Weg zur Firmengründung von Ticketing Solutions lag also nahe, zumal Jonas Trettin durch seine Vorerfahrungen schon ziemlich gut vernetzt ist. Sein System sieht für Veranstalter jeder Art – also nicht nur für Sportvereine mit ihrer komplexeren Dauerkarten- und Stammkundenbetreuung, sondern auch für Konzert- und Kulturveranstalter – ein Komplettpaket mit Online-Verkauf, Anbindung an Vorverkaufsstellen und Tageskasse vor, das sich auch noch um einen Online-Shop erweitern lässt. Der Vorteil: Ticketing Solutions verdient an jeder Karte mit, hat aber keine Mehrkosten, wenn Aufträge und Ticketvolumen steigen, die Grundkosten bleiben immer gleich.

Jonas Trettin ist überzeugt, dass sich das Ganze rechnen wird, weswegen er das eigene Startup auch als beruflichen Plan A sieht und die Firma Ende März in eine GmbH umgewandelt hat.

Genau da wurde ein schneller und erfolgreicher Start im Veranstaltungsgeschäft aber von der Corona-Krise unmöglich gemacht, weil es seit etwa zwei Monaten bekanntlich überhaupt keine Veranstaltungen mehr gibt – weder im Sport noch in Kultur und Unterhaltung. Mit Ausnahme der Autokinos, die wie die Pilze aus dem Boden schießen und all der Auto-Events, die der neue Corona-Trend nach sich zieht, worauf der junge Unternehmer blitzschnell reagiert hat.

Mit Minicomputer und Kamera auf 40 Zentimeter Höhe

Die speziell für diese Zwecke neu entwickelte „n-access“-Zutrittskontroll-Reihe folgt dem „Optical Charakter Recognition“-Verfahren (OCR) – ein künstliche Intelligenz, die auf Bildern Text erkennt und damit ein Nummernschild zu einer Eintrittskarte machen kann. Dazu hat Jonas Trettin eine kleine „Raspberry-Pie-Platine“, also einen vollwertigen Minicomputer mit einer kleinen Kamera versehen. Die Gehäuse sollen anders als bei dem noch nicht ganz optimalen Prototypen passgenau aus dem 3-D-Drucker kommen. Auf einem etwa 40 Zentimeter hohen Stativ angebracht, erkennt und scannt der Computer dann jedes heranfahrende Auto – einfacher geht es wohl kaum. Wer im Auto sitzt wird nicht erfasst, und das beim Kartenkauf angegeben Kennzeichen lässt sich auch später noch ändern, falls man spontan doch mit einem anderen Fahrzeug kommt.

Für das Ticketing bei Autokinos ist noch eine Lizenz nötig, um die sich Jonas Trettin derzeit bemüht. Für alle anderen Auto-Veranstaltungen kann es aber direkt losgehen. Erste Kundengespräche hat es in Iserlohn schon gegeben.