Das sagt der Iserlohner Paul Ziemiak zum CDU-Parteitag

Iserlohn/Berlin Armin Laschet neuer Vorsitzender, Niederlage für Merz und das alles voll digital. So hat der CDU-Generalsekretär den Parteitag erlebt.

Wer den Bundesparteitag der CDU am Samstag im Netz oder am Fernseher verfolgt hat, konnte schnell feststellen, dass der Iserlohner Paul Ziemiak, seines Zeichens Generalsekretär der Partei, durchaus eine „tragende Rolle“ hatte. Geschäftig moderierend und organisierend fegte er über die üppige Bühne, flirtete er mit den Kameras - und durfte schließlich auch das Endergebnis verkünden und erste Gratulations-Ellenbogen-Knuffe verteilen. Dass er und sei Orga-Team im Vorfeld sogar auch noch diverse Hackerangriffe erfolgreich abgewehrt hatten, kam sogar erst später ans Licht. So klingt dann eine gewisse abgeklärte Zufriedenheit durch, als die Heimatzeitung Paul Ziemiak nach seiner Nach-Parteitags-Stimmung fragte.

Herr Ziemiak, sind Sie selbst mit Ablauf und Ergebnis des Parteitags zufrieden?

Für mich ist die gesamte CDU Gewinner unseres Parteitags. Wir gehen gestärkt in das Wahljahr, weil wir die Führungsfrage geklärt haben. Friedrich Merz und Norbert Röttgen haben nach der Wahl von Armin Laschet deutlich gemacht, dass sie ihn als Parteivorsitzenden unterstützen werden. Das ist ein wichtiges Signal der Geschlossenheit und des Mannschaftsgeistes.

Haben wir am Wochenende den Parteitag der Zukunft gesehen?

Zunächst einmal haben die Bürger den ersten voll digitalen Parteitag in der deutschen Parteienlandschaft gesehen. Mit Blick auf die Digitalisierung der politischen Arbeit hat die CDU Maßstäbe gesetzt. Alles lief technisch reibungslos. Wir haben uns modern und innovativ präsentiert. Mit Fug und Recht sagen jetzt viele, dass die CDU die digitalste Partei Deutschlands ist. Darauf bin ich stolz. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass Parteitage nach der Pandemie auch wieder in Präsenz ganz normal stattfinden sollten. Sicherlich werden wir aber künftig in der politischen Arbeit insgesamt mit viel mehr digitalen Formaten arbeiten, weil es beispielsweise für viele Mitglieder familienfreundlicher ist und lange Anfahrtswege wegfallen.

Stärkt die Laschet-Wahl auch weiterhin Ihre eigene Position in der Partei-Führung?

Armin Laschet bin ich ausdrücklich dankbar, dass er Vertrauen in mich und meine Arbeit als Generalsekretär der CDU Deutschlands hat. Das ist viel Ansporn. Wir werden wie bisher schon sehr gut zusammenarbeiten - und das stärkt die CDU insgesamt.

Merz wird seine Anhänger wahrscheinlich nicht zum Sturm auf das Konrad-Adenauer-Haus aufrufen, aber befürchten Sie trotzdem Wahl-Kritik aus dem Merz-Lager?

Es ist ja völlig normal, dass die Anhänger von Friedrich Merz auch ein Stück weit enttäuscht sind. Das ist einem demokratischen Wettbewerb völlig in Ordnung. Jetzt gibt es aber eine Entscheidung und einen neuen Vorsitzenden hinter dem wir uns in großer Geschlossenheit alle versammeln sollten. Das sieht auch Friedrich Merz so und ich bin ihm dankbar, dass er das auch deutlich gemacht hat.

Weite Teile Ihrer Partei sehnen sich nach einem Auf- oder Umbruch - auch um den Grünen Paroli bieten zu können. Folgt nach dieser Wahl jetzt vielleicht auch die Ernüchterung, dass Laschet eher der Bewahrer als der Revoluzzer ist?

Naja, wenn Sie nach Revoluzzern suchen, haben Sie es bei der CDU eher schwer (lacht). Im Ernst: Armin Laschet zeigt als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dass er erfolgreich die einzige Schwarz-gelbe Koalition führt. Er zeigt, dass er zusammenführt und Brücken baut mit Blick auf die gesamte Gesellschaft, aber auch mit Blick auf die verschiedenen Flügel innerhalb unserer Volkspartei CDU. Ein Ministerpräsident, der diese große Integrationskraft mitbringt, ist jetzt genau der richtige Parteivorsitzende für die CDU.

Wenn Laschet Kanzler würde, wäre der MP-Stuhl in NRW frei. Ein junger Mann im Kompetenz-Amt (siehe Kanzler Kurz in Österreich) wäre ja nicht ungewöhnlich und andernorts auch erfolgreich. Wäre das was für Sie?

Sie kennen ja meine Antwort auf diese Fragen: Wir machen eins nach dem anderen. Jetzt haben wir einen Parteivorsitzenden gewählt und als nächstes klären die Vorsitzenden von CDU und CSU in großer Gemeinsamkeit, wer Kanzlerkandidat der Unionsparteien wird. Meine wichtigste Aufgabe ist es jetzt, als Generalsekretär einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf vorzubereiten.