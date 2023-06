Das sind die Absolventen der Gesamtschule Iserlohn

Iserlohn. So feierten jetzt 143 Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Iserlohn ihren Abschluss nach Klasse 10.

Es sind besondere Jahre, die hinter den 143 nun Ex-Schülerinnen und Schülern liegen, die nun ihren Abschluss nach Klasse 10 an der Gesamtschule Iserlohn im Städtischen Saalbau in Letmathe feiern konnten. 50 von ihnen, darauf ist Jürgen Middeldorf, Abteilungsleiter 8-10, stolz, haben ihre Qualifikation für die Oberstufe in der Tasche.

Corona, dann der Krieg in der Ukraine – an dem Jahrgang ging all dies natürlich nicht spurlos vorbei. Auch 17 junge Ukrainerinnen und Ukrainer gehörten zu der Gruppe, die jetzt verabschiedet wurde. Sie hatten gemeinsam mit Lehrerin Olesia Bukina ein Video erstellt, das den Gästen im Saalbau präsentiert wurde.

Die Reden zur Verabschiedung hielten Schulleiterin Barbara Brühl und Jürgen Middeldorf. Der sagte: „So wie ihr die Schule gemeistert habt, so müsst ihr jetzt auch das Leben angehen.“

Das sind die Absolventinnen und Absolventen:

Musa Abo Rashed, Ayman Arbiti, Yasmina Arbiti, Celine Arens, Laura Arndt, Fatima Sahra Arrayahi, Yannick Assmann, Arda Kemal Ayyildiz, Kaan Mustafa Bayat, Alicia Benz, Julian Benzler, Khalid Boanan, Lilly Bettina Bormann, Aicha Boumazouz, Monique-Shirin Brenken, Ilias Bunkowski, Salah-Eddine Chaoui, Larissa Da Silva Reis, Enes Ensar Demir, Vincenzo Savvas Dias de Abreu, Kevin Rene Diekmann, Hüseyin Dincer, Louis Dudschuß, Daniel Ebinger, Yasin Eksi, Ilias El Fachtali, Mohamed El Hayani, Ahmed-Jibril El Midari, Fabius Emde, Niclas Gabriel Engel, Ibrahim Erdem, Mustafa Eren Eroglu, Ahmed Fidan, Jamie Leandro Fitz, Jamy Maximilian Friedrichs, Dario Furnari, Emirhan Görgün, Xenia Gorst, Emily Grüne, Mahmud Hallah, Kaya Hemke, Jalina Channtal Henseleit, Ibo Jamin Heße, Noah Hinz, Yannik Hinz, Lea Fabienne Huld, Kjell Nelis Hülsmann, Sahan Ismail In, Yoldas Isilar, Marlin Leon Januzi, Joline Jeroschewski, Christos Kallianidis, Daniil Karavaev, Janell Karim, Can Muhammed Keskin, Leyla Khalili, Azra Kilic, Justin Klein, Emma Kloos, Cinzia Klose, Darija Korn, Leon Korn, Valentin Korostin, Sergei Koshtenko, Morten Linus Krähling, Viktoria Krause, Alban Kurteshi, Jeremie Küster, Sanae Lemrini, Robin-Sean Leniger, Ridouan Abdoul-Razak Leps, Leon Joseph Ligus, Maksym Lohvynenko, Lukas Lück, Marielle Manke, Marvin Manke, Ryan Jaden Marquart, Luis Meyer, Leon Monteiro Oliveira, Sina Marie Munkenbeck, Melissa Neuhaus, Elias Noel Nitsche, Frank Oghenekome Oduh, Jasin Omayrat, Ranya Omayrat, Salih Akin Özcan, Yasar Özdemir, Can Özen, Stella Antonia Palermo, Ray-Shawn Diego Pascoy, Marcel Paßmann, Lukas Pipiras, Alexander Plastun, Florian Pöhlmann, Sophie Prokopowitsch, Iryna Pyrih, Dascha Raabe, Evelyn Rau, Tom Reimann, Alina Reßler, Samuel Rogalski, Nikita Rudzei, Lilli Marie Rump, Christian Ruppel, Mohammad Sahak, Jad Said Mohammed, Semanur Sarikaya, Leah-Marie Scholz, Lea Schuller, Isabell Schwabauer, Daniel Schwenk, Eugene Seibel, Lucas Sellmann, Artur Shkura, Anastasiia Shulikina, Jamie Linus Skoeries, Ilja Josef Steksov, Anna Luisa Stindt, Nuria-Lisanne Suhren, Maya Symossek, Josefine Christine Szygula, Marwa Tahrioui Benhadi, Khrystyna Taranenko, Irmak Tastan, Tharsika Thiruchelvam, Kevin Tsykunov, Sarah Carina Turkiewicz, Nazar Tushyn, Roksana Tuz, Emily Chiara Usher, Kamilya Valiev, Aya Alexia Volk, Michailo Volytskyi, Marie Catherine von Loh, Stanley Ngoc Thao Vu, Emily Waldt, Alexander Weber, Eugen Weber, Meik Weber, Florian Weiß, Deniz Sahin Wlostowski, Jan Leon Wojtala und German Adrian Zerr.

