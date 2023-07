Das sind die Jubelkonfirmanden der Kirchengemeinde Hennen

Zahlreiche Gemeindemitglieder feierten mit Pfarrerin Christine Grans (re.) an der Johanneskirche in Hennen jetzt ihre Jubelkonfirmation.

Hennen. Mit Sektempfang wurde jetzt die Jubelkonfirmation der Evangelischen Kirchengemeinde Hennen gefeiert. Wer außerdem noch geehrt wurde.

Ein Festgottesdienst mit anschließendem Sektempfang erwartete am Sonntag 25 Frauen und Männer in und vor der Iserlohn-Hennener Johanneskirche anlässlich ihrer Jubelkonfirmation. Pfarrerin Christine Grans gratulierte im Namen der gesamten Evangelischen Kirchengemeinde Hennen und überreichte im Zuge dessen eine Urkunde an die gut gelaunten Jubilare. Das Besondere: „Wir haben auch Jubiläumskonfirmandinnen und -konfirmanden hier vor Ort, die in einer anderen Gemeinde zwischen 1948 und 1973 konfirmiert wurden, mittlerweile aber Mitglied unserer Gemeinde sind“, erklärte Pfarrerin Christine Grans.

Annegret Hartmann, Martina Toni Karnath, Martina Mocker, Uwe Nier und Ralf Westermann feierten ihre Goldene Konfirmation. Über ihre Diamantene Konfirmation freuten sich Christa Heese, Jutta Helling, Brunhilde Kordt, Annelie Leistritz, Renate Mau, Ute Menze sowie Christine Schlutow.

Eiserne Konfirmation hatten Waltraud Kitzig, Erika Kootz, Lothar Kortenjann, Ursula Kortenjann, Ursula Redix und Ernst Manfred Tollknäpper.

Vor 70 Jahren wurden Ursula Dieck, Helga Menze, Heinz-Dieter Quadbeck, Gerda Simon und Irmgard Vonnahme konfirmiert.

Elsa Henriette Auth und Irene Linke feierten vor 75 Jahren ihre Konfirmation.

