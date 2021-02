Iserlohn. Der neue Theaterleiter Niels Gamm hat sich im Kulturausschuss vorgestellt und erklärt, wie er das Haus weiter durch die Krise manövrieren will.

Viele kleine Details, viel Organisatorisches stand auf der Tagesordnung, als sich jetzt der Kulturausschuss erstmals per Videokonferenz zusammenfand. 31.600 Euro werden im laufenden Jahr wie vorgeschlagen an Vereine, Verbände und Initiativen ausgeschüttet; die Wertgrenze für den Einkauf von Kunstwerken wird von 2500 auf 5000 Euro erhöht, der „Heimatpreis 2020“ (siehe Bericht unten) wurde nicht in einer Gala, sondern virtuell verliehen. So weit, so gut.

Etwas grundsätzlicher wird es dann, als sich der neue Leiter des Parktheaters, Niels Gamm, vorstellt, der in diesem Jahr den scheidenden Johannes Josef Jostmann beerben soll. Gamm kündigt einerseits an, dass man auch aufgrund der unklaren Zukunft bezüglich Corona das Theater „neu denken“ müsse, er andererseits ganz klar auf dem Erbe seines Vorgängers aufbauen wolle. Die Struktur, das Abo-System – „das ist ein Leuchtturm in ganz Deutschland“.

Dennoch sei man nun aufgrund der aktuellen Lage natürlich zu Veränderungen gezwungen. Der Spielplan werde später veröffentlicht, auch einige Beschlüsse müssten warten. Man werde versuchen, die neue Spielzeit, die bis zur Mitte 2022 reichen wird, „mit so wenigen Absagen wie möglich“ trotzdem für das Publikum zu einem Vergnügen zu machen.

Niels Gamm, der designierte Nachfolger von JoJo Jostmann als Leiter des Kulturbüros und des Parktheaters. Foto: Michael May / IKZ

Weil es wohl noch lange strikte Hygieneauflagen für Massenveranstaltungen geben wird, sollen große Konzerte und Ähnliches so weit nach hinten wie möglich gelegt werden. „Das Theater bleibt das Herzstück, aber wir richten den Blick auch darüber hinaus“, sagt Gamm noch auf eine Frage von Christoph Panne (Die Iserlohner).

Ein weiteres Thema im Ausschuss war ein Sachstandsbericht zur Digitalisierung der Kultureinrichtungen in Iserlohn. Hier erklärt Niels Gamm, man werde sich wohl auch künftig auf Hybridveranstaltungen einstellen müssen, also Mischungen aus Live, Präsenz- und Streaming-Übertragungen. Dies sei herausfordernd und bedeute viel Arbeit im Hintergrund – Technik, Personal und optische Gestaltung.

2015 – blickt der Noch-Theaterchef JoJo Jostmann zurück, sei das Thema Digitalisierung im Theater erstmals aufgeschlagen. Durch Gelder des Fördervereins und viel Engagement sei man in Sachen Social Media bis Jahresende gut aufgestellt. Dennoch gebe es weiteren Raum, noch professioneller zu werden.

Dem Stadtarchiv setzt der Fachkräftemangel zu

Der Leiter des Stadtarchivs, Rico Quaschny, erklärt darauf angesprochen, dass die ihm in der städtischen Planung zugeteilte 0,5er-Stelle eigentlich nicht genug sei. Denn: Im Zuge der Digitalisierung sollen Bestände in ein elektronisches Langzeitarchiv überführt werden. „Wir werden Überlieferungsverluste haben“, fürchtet Quaschny, zumal es schwer sei, angesichts des ohnehin bestehenden Fachkräftemangels auch im Archivwesen jemanden zu finden, der sich mit einer halben Stelle zufrieden gibt.

Positives konnte dann noch Matthias Quaschnik von der Stadt in Bezug auf den Filmpalast vermelden. Die CDU hatte hier um Kontaktaufnahme zu dem Betreiber gebeten, der nach der Übernahme im Januar 2020 mit der aufkommenden Corona-Krise inklusive Lockdown denkbar schlecht gestartet war. „Das Kino steht trotz Corona nicht zur Debatte“, habe der Geschäftsführer der Inhaber-Gruppe erklärt. „Iserlohn ist als Standort nicht in Gefahr.“