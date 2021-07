Dauerregen im Iserlohner Stadtgebiet weitgehend ohne Folgen

Iserlohn. In Lasbeck bleibt die Lage weiterhin angespannt. Im restlichen Stadtgebiet hat der anhaltende Dauerregen bisher keine großen Folgen.

Wer am Mittwoch zuhause bleiben und seine Arbeit gegebenenfalls im Homeoffice erledigen konnte, hatte es gut. Denn angesichts des zeitweise ausgesprochen ergiebigen Dauerregens trockenen Fußes von A nach B zu gelangen, war schlichtweg unmöglich. Schirm aufgespannt und durch, am besten im Eiltempo! Doch abgesehen von nasser Kleidung blieben den Iserlohnern bislang echte Unbilden der Witterung erspart. Die Ausnahme: Im Letmather Stadtteil Lasbeck hatte der dortige Bach in der Nacht Straßen unter Wasser, die Häuser wurden evakuiert. In Iserlohn hingegen blieb zwar nichts trocken, die Lage aber unproblematisch und ruhig.

„Wir waren heute Nacht einmal zu einem Wasserschaden“, berichtet Mavin Asbeck, Pressesprecher der Iserlohner Feuerwehr, von dem einzigen Einsatz abseits des Lasbecker Geschehens. Genaues konnte er dazu nicht sagen, weil derzeit Lasbeck im Vordergrund stünde. „Sonst haben wir in Iserlohn nichts“, sagte er am Mittwochmittag. Insgesamt sei die Feuerwehr auf mögliche weitere Einsätze vorbereitet, konkrete Vorkehrungen abseits der üblichen Vorbereitungen auf ein solches Wettergeschehen seien allerdings nicht getroffen worden.

Feuerwehr-Leiststelle informiert sich laufend über die Wetteraussichten

Michael Thiel, am Mittwochvormittag einer der Feuerwehrmänner auf der Iserlohner Leitstelle, hatte zwar angesichts des Lasbecker Einsatzes und des „normalen“ Geschäfts mit Rettungseinsätzen zwar gut zu tun, doch die Auswirkungen des Regenwetters hielten sich absolut in Grenzen. „Im Moment sieht es für uns, für das Stadtgebiet recht gut aus“, sagte er. Die Leitstelle stehe in engem Kontakt zum Deutschen Wetterdienst in Essen und informiere sich stetig über die vorhergesagten Regenmengen. Bisher sei der Notfall-Apparat nicht hochgefahren. „Wir warten ab, was passiert.“ Zuvor habe es natürlich eine Besprechung gegeben, in der mögliche weitere Maßnahmen behandelt worden seien. Würde sich die Lage verschlimmern, würden „Meldeköpfe hochgefahren“, sagte er und erklärte, dass spontane Reaktionen auf die Lage zum Tagesgeschäft bei der Feuerwehr gehörten. Neben dem Lasbecker Einsatz, so Thiel, helfe eine Einheit der Iserlohner Feuerwehr überörtlich in Nachrodt aus, wo nicht etwa die Lenne das Problem sei, sondern kleine Bäche, deren Wassermassen in die richtigen Bahnen gelenkt werden müssten.

Mitarbeiter des Stadtbetriebs füllen Sandsäcke für Iserlohn und Nachbarstädte

Auf dem Betriebshof des Märkischen Stadtbetriebs wurden am Mittwoch Sandsäcke gefüllt, von denen ein Teil zur Unterstützung nach Altena gebracht wurden, ein anderer Teil für den eigenen Bedarf gedacht ist. Foto: Privat

Für den Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) begann der Morgen zunächst mit dem Sondereinsatz in Lasbeck. Dort wurden Gullys und Kanaleinläufe kontrolliert und freigemacht, damit die Wassermassen ablaufen konnten – 20 Personen waren insgesamt nur wegen des Regens unterwegs. Das Thema beschäftigte die SIH-Mitarbeiter nicht erst am Mittwoch, schon am Tag zuvor waren nach der Ankündigung der massiven Regenfälle von den Mitarbeitern des Bereichs Kanal statt der üblichen Arbeiten die Straßenabläufe insbesondere an den bekannten Schwerpunkten freigemacht worden. Für andere Kollegen des Stadtbetriebs hieß es Sandsäcke füllen. „Wir sind noch dabei, die Kollegen in Altena zu unterstützen“, sagte SIH-Sprecher Marc Giebels am späten Vormittag. Ein Lkw mit 600 Sandsäcken wurde dann auf die Reise ins Lennetal geschickt, denn Altena war vom Unwetter besonders hart getroffen worden und verkehrstechnisch kaum zu erreichen, wie der Märkische Kreis berichtete, der am Mittwoch seine dortigen Dienststellen vorübergehend geschlossen hatte.

Nach der Lieferung von Sandsäcken für Altena ging die Arbeit auf dem Betriebshof des SIH in Iserlohn weiter, um für mögliche spätere Einsätze gewappnet zu sein. Der SIH habe zudem den Kollegen im stark von Überflutung betroffenen Hagen-Hohenlimburg Unterstützung angeboten, von dort aber bislang keine Antwort erhalten. Aktuell seien noch frische Sandsäcke geordert worden, bei rund 800 gefüllten Exemplaren lag der Vorrat am Mittag. Zwischenzeitlich habe der SIH auch Sandsäcke zum Osemundhaus in Hemer gebracht. Zudem würden rund um die ehemalige Gaststätte Dannenhöfer vorsorglich Sandsäcke aufgestapelt und der Bachlauf von losem Geäst befreit. „Wir stehen bereit“, sagte Giebels mit Blick auf das weitere Wettergeschehen. Weitere Regenfälle sind bekanntlich angekündigt.

