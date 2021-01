Decathlon macht in Iserlohn einen Rückzieher

Iserlohn Decathlon kommt nun doch nicht nach Iserlohn, die angemietete Fläche entspreche von ihrer Größe her nicht mehr den aktuellen Anforderungen.

Das kann wohl nur als ein herber Rückschlag für den Einzelhandelsstandort Iserlohn bezeichnet werden: Der Sportartikelhändler Decathlon wird nach unseren Informationen nun doch nicht nach Iserlohn kommen. Das Unternehmen hatte die von Saturn freigeräumte untere Etage im Komplex Parkhaus City angemietet, um dort eine Filiale zu eröffnen.

Auf Nachfrage der Heimatzeitung sagte der Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW), Thomas Junge, dass Decathlon Ende letzten Jahres mitgeteilt habe, den Standort nun doch nicht bespielen zu wollen und dass es dementsprechend keine Eröffnung geben werde. Ein Indiz, dass etwas „im Busch“ ist, war es, dass Werbeaufkleber auf den Türen des großen Ladenlokals zwischenzeitlich wieder entfernt worden waren. Thomas Junge geht davon aus, dass von Decathlon die mit dem Mietvertrag eingegangenen Verpflichtungen dennoch erfüllt werden, soll heißen, dass trotzdem Miete gezahlt wird. Den Vermieter GfW könnte das erst einmal zufriedenstellen, in der Funktion als Wirtschaftsförderer dürfte die städtische Gesellschaft allerdings keinerlei Interesse daran haben, dass die Immobilie nun länger leer steht. Daher, so Junge, werde man sich an einer Lösung, sprich einen anderen Mieter zu finden, aktiv beteiligen. Die Situation sei ärgerlich. Denn die GfW, so Junge, habe im Vorfeld Investitionen in die Immobilie getätigt, ebenso Decathlon.

Nach dem Weggang von Karstadt ist die Ankündigung von Decathlon, nun doch nicht nach Iserlohn kommen zu wollen, sicherlich eine Nachricht, die nachwirken wird. Der Regionalleiter von Decathlon, Martin Knudsen, bestätigte den Rückzieher auf Anfrage. Sein Unternehmen sei zwischenzeitlich zu der Erkenntnis gekommen, dass das Decathlon-Einkaufserlebnis auf Flächen unter 2000 Quadratmetern nicht in der gewünschten Form vermittelbar sei. In Iserlohn hätte die reine Verkaufsfläche aber nur 1400 Quadratmeter betragen.