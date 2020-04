Den Glauben lebendig weitertragen

Iserlohn. Die Heilig-Geist-Kirche wird am Dienstag 80 Jahre alt, die Jubiläumsfeier muss aber in den Herbst verschoben werden.

Morgen wäre er gewesen, der große Tag. Die Heilig-Geist-Kirche an der Hans-Böckler-Straße feiert ihren 80. Geburtstag. Ein großes Jubiläumsfest war geplant. Für den Festgottesdienst hatte sich Weihbischof König angekündigt. Nun fällt wegen der Corona-Krise alles aus. Die Gemeinde möchte aber dennoch an diesen besonderen Tag erinnern, an dem im Jahr 1940 mitten im Weltkrieg die katholische Aloysius-Gemeinde ihre erste Zweitkirche bekam, die sich wenig später als eigene Pfarrei von der Muttergemeinde trennte.

Heute ist der Glockenturm einige Meter von der Kirche entfernt. Foto: Michael May

Bereits im Jahr 1931 hatte sich ein Kirchbauverein gegründet. Die Baugenehmigung wurde nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten aber nur mit der Begründung erteilt, dass die Kirche auch für Standortgottesdienste des Militärs notwendig sei. Am 18. September 1938 wurde der Grundstein für diese zweite katholische Kirche in der Iserlohner Innenstadt gelegt. „Für die Gläubigen damals in den schwierigen Jahren des Nationalsozialismus und des Krieges war die Weihe der Heilig-Geist-Kirche ein herausragendes Ereignis“, schreibt Margret Hillebrand, Mitglied des heutigen Gemeindeleitungsteams.

Kurz nach der Kirchweihe wurde Heilig Geist am 1. Juni 1940 zur Pfarrvikarie erhoben und der bisherige Vikar Dolle von St. Aloysius als erster Seelsorger mit dem Titel Pfarrvikar in der neuen Gemeinde eingesetzt. Diese zählte damals 4700 Gläubige. Die Gemeindemitglieder seien froh gewesen, dass sie nun – aus dem Westen der Stadt kommend – nicht mehr den weiten Weg zur Aloysius-Kirche gehen mussten. Erst zum 1. April 1950 wurde Heilig Geist zur Pfarrei erhoben und erhielt mit Pfarrer Arnold Leßmann ihren ersten Pfarrer.

„Tausende von Menschen haben in den vergangenen 80 Jahren Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche gefeiert, Sakramente empfangen, Hilfen für ihr Leben aus dem Glauben bekommen und Gemeinschaft erfahren. Diese Glaubenserfahrung möchten die Gemeindemitglieder weitertragen und ein offener, lebendiger christlicher Kirchenort in Iserlohn sein“, schreibt Margret Hillebrand in ihrer kurzen Chronik, die mit ihren 81 Jahren nur wenige Wochen vor der Grundsteinlegung der Kirche zur Welt gekommen ist und unweit der Kirche an der Märkischen Straße, wo sie auch heute wieder wohnt, aufgewachsen ist.

Bis zu fünf Beschäftigte neben dem Pfarrer

Sie selbst ist ein Stück der Heilig-Geist-Geschichte und kann sich noch gut an das Leben der noch jungen Gemeinde erinnern, in der sie schon als Jugendliche Verantwortung in verschiedenen Gruppen übernahm. Zum Beispiel an die Fronleichnamsprozessionen, zu denen die Mädchen damals tagelang Blumen zu einem riesigen Teppich vor der Kirche zusammen getragen haben. „Nachts mussten die Jungs Wache schieben, damit nichts abhanden kam“. Neben dem Pfarrer beschäftigte die Gemeinde mit einem Organisten, einem Küster, einer Gemeindesekretärin, einer Gemeindeschwester und einem Vikar, der sich um die Jugendarbeit kümmerte, zeitweise fünf weitere Kräfte für die Gemeindearbeit.

Die Entwicklung hat sich bekanntlich in den zurückliegenden Jahren umgekehrt. Aus dem Wachstum und der jugendlichen Frische der Anfangsjahre und des Mitglieder-Booms in den Nachkriegsjahren ist inzwischen ein Schrumpfen geworden, und gerade in der Innenstadt sei das Fehlen der Kinder und Jugendlichen besonders stark spürbar. 2014, als die Iserlohner Innenstadtkirchen fusionierten, zählte Heilig Geist noch 2800 Mitglieder. Im vergangenen Jahr ging sie schließlich wie die übrigen Iserlohner Gemeinden auch in der neuen St-Pankratius-Pfarrei Iserlohn auf. Das Gemeindeleben ist deshalb aber nicht zum Stillstand gekommen. Es haben sich im Zuge der Umstrukturierung der pastoralen Räume im Bistum Paderborn erst Kirchenteams und später ein großes, vielköpfiges Gemeindeleitungsteam in Heilig-Geist entwickelt, das zusammen mit dem ehemaligen Pfarrer Joachim Skora das Leben vor Ort prägt.

Neue Schwerpunkte als Teil der Pankratius-Gemeinde

Das heutige Gemeindeleitungsteam besteht aus (vorne v. li.) Pfarrer Joachim Skora, Noah Pfeifer Ursula Nowak, Marion Wensing, Elfriede Globisch, Hildegard Dransfeld, Käthe Bungard und Christian Ebert, (hinten v. li.) Markus Wozniak, Margret Hillebrand, Dorle Ullmann, Joachim Noske, Helene Jochheim und Anette Krewett. Foto: Privat

Dass es keine eigene Jugendarbeit mehr gibt und seit zwei Jahren auch keine Erstkommunion mehr gefeiert wurde, sei bedauerlich, sagt Margret Hillebrand. Dafür habe Heilig Geist aber andere Schwerpunkte entwickelt. Dazu zählen neben der Seniorenarbeit von Pfarrer Skora auch die engen Kontakte zu der portugiesischen Gemeinde, mit der jährlich das Patronatsfest gefeiert wurde, und zu der polnischen Gemeinde in Iserlohn. Ebenso die Aufgeschlossenheit und Spendebereitschaft für soziale und karitative Hilfen und Anliegen der Mission und Entwicklungshilfe. Jahrzehnte lang wurde bis zu seinem Tod der aus Iserlohn stammende Bischof Fürstenberg in Sambia unterstützt und danach bis heute Schwester Raphaela in Tansania. Ein weiterer Schwerpunkt ist die ökumenische Zusammenarbeit vor allem mit der evangelischen Nachbargemeinde, aus der zuletzt auf Initiative von Annette Krewett das monatliche ökumenische Friedensgebet hervorgegangen ist, das für alle Christen in Iserlohn eine große Bedeutung hat – ein besonderes Zeichen für die neue Lebendigkeit der Gemeinde.

Besonderer Ort der Besinnung und der Andacht

Eine hohe Bedeutung für ganz Iserlohn hat zweifelsohne auch die Heilig-Geist-Kirche selbst, die im Laufe der Jahre oftmals umgestaltet wurde. Nachdem sie in den 50er-Jahren nach und nach ihre Inneneinrichtung mit geschnitzten Bänken und großen Heiligenfiguren und schließlich auch Glocken und eine neue Orgel bekam, musste schon 1967 der Kirchturm wegen Baufälligkeit erneuert werden. Es wurden auch sonst auf Grund des schlechten Baumaterials in der Kriegszeit immer wieder Reparaturen notwendig. Im Laufe der 80 Jahre standen zwei große Renovierungen an. Nach dem Konzil und der damit verbundenen Liturgie-Reform wurde von 1967 bis 1969 der Innenraum umgestaltet. Und von 2008 begann eine, wie es heißt „revolutionäre Neugestaltung“ der Kirche vorgenommen. Das Pfarrheim wurde aufgegeben, stattdessen wurden Gruppenräume und ein Pfarrsaal in die Kirche integriert. Mit Kirchenraum und Pfarrheim unter einem Dach wurde Heilig-Geist ein Vorzeigemodell für viele Kirchen im ganzen Bistum.

Diese Umgestaltung, die auch ein Verdienst von Pfarrer Skora gewesen sei, habe sich als sehr gut erwiesen, sagt Margret Hillebrand. Die Kirche, in der inzwischen die sehr gut besuchten samstäglichen Vorabendmessen für ganz Iserlohn stattfinden, entfalte eine ganz eigene und bei allen Besuchern sehr beliebte Atmosphäre, die sie zu einem besonderen Ort der Besinnung und der Andacht gemacht habe.

Der für morgen geplante Festgottesdienst muss nun dennoch ausfallen, soll aber am 7. November, dem Tag der Einweihung nach der zweiten großen Renovierung im Jahr 2009, nachgeholt werden. Und am morgigen Jubiläumstag ist die Kirche wenigstens von 17 bis 18 Uhr für persönliche Gebete geöffnet.