Den Kontakt in die Heimat halten

Ein halbes Jahr nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Chefs der Fermo-Körner-Compagnie, Dieter Wydra, hat IBSV-Oberst Wolfgang Barabo Fabian Tigges zum neuen Chef der Einheit ernannt, die es sich seit fast fünf Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht hat, die „Verbindung zu den auswärts und in aller Welt lebenden und dem Verein verbundenen Iserlohnern zu pflegen“.

„Gerade die zurückliegenden Monate haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, miteinander in Verbindung zu bleiben, Kontakt zu halten und Freundschaften zu pflegen über die verschiedenen Wege. Deswegen bin ich überzeugt, dass das Ansinnen der Fermo-Körner-Compagnie aktueller als je zuvor ist“, sagt der 35-Jährige, der sich über die ihm angetragene Ehre und Verantwortung sehr freut. Der gebürtige Iserlohner, der mit seiner Frau und kleinen Tochter in Letmathe lebt und beruflich bei der Diakonie Mark-Ruhr beschäftigt ist, ist vor allem als Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion bekannt, darüber hinaus aber in weiteren Vereinen und seit elf Jahren im Stab des IBSV aktiv.

„Sehr dankbar und glücklich“ ist Tigges auch, dass Gisela Wydra, die Frau seines verstorbenen Vorgängers, die sich auch immer schon in der Kontaktpflege für die „Compagnie“ engagiert hat, und der stellvertretende Einheitschef Rolf Klostermann „auch weiterhin mit an Bord“ seien. Mit Rat und Tat hätten sie ihn auch schon bei seiner ersten Amtshandlung, dem Verfassen des „Fermo-Körner“-Adventsbriefes, unterstützt, der in diesen Tagen in 170-facher Ausfertigung in alle Welt verschickt wird.

Neben diesen traditionellen Briefen, die es dreimal pro Jahr (zu Ostern, kurz nach dem Schützenfest und eben im Advent) auch weiterhin geben soll, werde die „Compagnie“ aber künftig digitaler: „Wir wollen uns regelmäßiger auch mit E-Mails an unsere Mitglieder und Freunde in der Ferne wenden, um sie mit Neuigkeiten aus dem IBSV, aber auch aus unserer Heimatstadt zu versorgen.“

Ein weiterer „Zukunftsbaustein“ sei die für das neue Jahr geplante Kontaktaufnahme zu heimischen Schulen und Hochschulen, um junge Iserlohnerinnen und Iserlohner, die es bedingt durch Studium oder Beruf woanders hinzieht, frühzeitig auf die „Compagnie“ aufmerksam zu machen und sie bestenfalls dafür zu gewinnen. Wobei es auch weiterhin keiner Mitgliedschaft im Verein bedürfe, um in den Genuss des Informationsservice zu kommen: „Kaum einer ist Mitglied, wir pflegen da wirklich uneigennützig den Kontakt zu den Auslands-Iserlohnern und anderen Weggezogenen, um die Verbindung in die Heimatstadt zu halten“, macht Wolfgang Barabo deutlich. „Freunde der Fermo-Körner-Compagnie sind Freunde der Stadt Iserlohn“, unterstreicht auch Fabian Tigges: „Wer eine Verbindung zu Iserlohn hat, hier geboren ist oder lange gelebt hat, der ist bei uns herzlich willkommen und gerngesehen.“ Wer zu diesem Freundeskreis gehören möchte, brauche sich nur per E-Mail an einheitschef@ibsv-fermo-koerner.de zu melden.

Erste Nachfragen aus den USA zum Schützenfest 2021

Und der wird dann natürlich auch darüber auf dem Laufenden gehalten, ob und in welchem Rahmen 2021 Schützenfest auf der Alexanderhöhe gefeiert werden kann. „Zwei Nachfragen dazu habe ich schon aus den USA bekommen“, berichtet Rolf Klostermann. „Wir gehen zuversichtlich in die Terminplanung ab Mai“, kündigt Barabo an. Und dann werde man sehen, was geht. „Wir müssen bei der Planung immer die finanziellen Risiken in Betracht ziehen und wann man nötigenfalls die Reißleine ziehen muss. Aber nach wie vor gilt, dass wir irgendwas, was möglich ist, auf die Beine stellen wollen.“