Der Alltag entwickelt eigenes, neues Leben

Iserlohn. Max Thinius glaubt daran, dass das „alte System“ überschrieben und abgelöst werden muss. Und sieht in „Corona“ die Chance zum Wandel.

Auf der Waage der guten und schlechten Nachrichten wird in diesen Tagen die Schale mit den schlechten deutlich nach unten gedrückt. Und die inzwischen hinreichend bekannten Sätze wie „Nach Corona wird die Welt nicht mehr so sein wie sie war” hören wir aus vielen, vielen Mündern. Aber wie wird sie sein? Vielleicht kann ein Zukunftsforscher helfen, etwas Licht ins Dunkel des Kommenden zu bringen. Ein guter Grund, mal wieder zu Hörer zu greifen und die Nummer von Max Thinius zu wählen, der den Lesern nicht zum ersten Mal bei einer Betrachtung dessen, was kommen wird und kommen könnte, zur Seite steht.

Wenn wir uns nun also Gedanken über die Zukunft machen – was bestimmt in erster Linie unser Denken: Angst oder Hoffnung?

Angst und Hoffnung sind gar nicht so weit voneinander entfernt, denn in jeder Hoffnung schwingt mit, dass das Negative sich nicht durchsetzt. Beides wäre falsch. Es entsteht immer dann, wenn wir an einem Punkt im Jetzt stehen und in die Zukunft blicken und uns dann vorstellen, was da alles passieren könnte. So funktioniert Zukunft aber nicht. Die passiert ja nicht einfach, die wird gemacht. Und zwar von uns. Sinnvoll wäre es also, wir würden das umdrehen: wir stellen uns vor, wie wir die Zukunft haben möchten. Dann überlegen wir zurück: Was sind die Schritte die uns dahin passieren können und – vor allem – was kann ICH HEUTE ändern damit dieser Prozess in Gang kommt? Wir sollten also kreativ an das Thema rangehen. Angst und Hoffnung helfen da wenig, da beide passiv sind.

In den letzten Tagen haben (nach eigener Einschätzung oder tatsächlich) wichtige Menschen wichtige Sätze gesagt. Zum Beispiel: „Die Welt nach Corona wird nicht mehr sein wie vorher!“ Oder auch: „Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert.“ Wieviel tatsächlich schlaue Erkenntnis verbirgt sich dahinter?

In diesem Fall verbirgt sich sehr viel schlaue Erkenntnis dahinter, wenn auch anders als gedacht. Es sind nicht die emotionalen Erlebnisse oder die sozial-nachhaltigen Gedanken, die wir jetzt ein paar Momente lang haben, die unsere Zukunft auf Sicht verändern werden. Der Grund für Veränderung ist, dass wir angefangen haben, anders zu handeln. Und zwar im Jetzt. Wir arbeiten anders, wir gehen anders in Krankenhäuser, wir lernen anders, wir kaufen anders ein, wir gestalten unsere Freizeit neu. Vieles davon erleben wir positiv. Ein wirklich historischer Moment wie die Wiedervereinigung ist das nicht. Das ist eine exponentiell schnelle Veränderung unseres Alltags. Es gibt also weniger eine emotionale als eine pragmatische Erkenntnis. Vielleicht hilft uns das für die Zukunft, dass wir lernen ab und zu mal was Neues auszuprobieren.

Und wir WERDEN Neues ausprobieren. Spanien führt gerade das bedingungslose Grundeinkommen ein. Auch wir werden das die Renten- und Sozialkassen neu überdenken. Und zwar nicht in Prozentpunkten, sondern in der gesamten Gestaltung. Dazu kommt eine neue Ordnung in Europa. Dieses System ist, als wenn wir heute noch mal versuchten, mit der Technologie der ersten Mondrakete selbigen zu erreichen. Digitale Systeme, ja auch eine neue Währung wird dazu gehören, bietet vollkommen neue Steuermöglichkeiten zum Ausgleich von Ungleichheiten in der EU. Und die werden wir nach Corona mehr brauchen als zuvor. Das alte System muss überschrieben und abgelöst werden, durch ein gänzlich Neues, das nach und nach das alte ablöst. Das wird auch in Deutschland passieren – aber im Zusammenhang mit Europa.

Hat der Zukunftsforscher eine alte oder sich anpassende Definition für das Wort „normal“ für mich?

Digitalisierung bietet, im Gegensatz zur Industrialisierung, die Möglichkeit sich schnell an Neues anpassen zu können. Stellen Sie sich das doch mal für unser aller Leben vor. Wir können unser Leben unseren Vorstellungen entsprechend leben, die Technologie passt sich unseren Idealen an – nicht wie in der Industrialisierung: Wir passen unser Leben und unsere Ideale der Technologie an. Das könnte das neue Normal werden

Alle Welt redet sich in diesen Tagen Mut zu, dass ja nun endlich einmal bei uns allen der Reset-Knopf gedrückt würde und wir das Leben plötzlich oder auch endlich- wenn es nicht schon ohnehin zu spät ist - aus ganz neuen, viel beruhigteren Gesichtswinkeln betrachten würden.

Wird das wirklich unser neues Weltbild?

Das ist eine einfache emotionale Reaktion auf die Ungewissheit, die uns da so plötzlich erwischt hat. Das macht uns Mut und gibt uns eine Perspektive für die Zukunft. Und das ist auch wichtig, denn Menschen ohne Perspektive sind wie freie Radikale. Unser Weltbild, dass mag hier ich sagen, wird sich dadurch aber nicht langfristig ändern. Aber unser Alltag, wie ja oben schon beschrieben, der wird in vielen Bereichen neu und experimenteller. Daraus wird sich auf lange Sicht, hier sprechen wir von zwei bis drei Generationen, ein neues Weltbild entwickeln können.

Wird uns die Krise dazu bringen, uns der digitalen Welt unaufgeregter, weniger ängstlich und auch weniger Sucht anfällig zu nähern oder werden wir vielleicht auch feststellen, dass Bits und Bytes den unmittelbaren menschlichen Kontakt auf Dauer nicht ersetzen können?

Klar, die meisten von uns haben jetzt zum ersten Mal erlebt, was Digitalisierung kann. Das das nicht nur Technik-Quark ist, sondern sich echte Lösungen für unseren Alltag und die freie Gestaltung unseres Lebens damit verwirklichen lassen. Wir müssen nur auf ein paar Menschen wirklich aufpassen. Das sind Berufsgruppen wie Taxifahrer*innen oder Verkäufer*innen, also Menschen deren Berufsgruppe durch Digitalisierung ohnehin vor einer kompletten Neuordnung steht. Das wird jetzt schneller gehen, da wir ja eben das Neue in der Breite zu schätzen gelernt haben. Wir müssen auch hier neue Lösungen für diese Menschen finden, sich ihren Alltag neu gestalten zu können mit digitalen Tools.

Stehen wir vor einer Renaissance des Haptischen? Wird zum Beispiel das Buch eine ganz neue Beliebtheit erleben?

Ich mach mir jetzt mal Feinde, aber das Buch, wie wir es heute kennen, wird es nicht mehr lange geben. Wenn, dann nur noch auf dem Level von Langspielplatten, ein paar tolle, künstlerische Exemplare. Für das Gros der Menschen hat es ausgedient wie einst die Kutsche.

Trotzdem wird unser Leben insgesamt wieder haptischer. Zu allererst im Bereich der Lebensmittel. Wir sehen das heute schon, wie viele Menschen sich wieder mit der Entstehung von Lebensmitteln beschäftigen. Das Thema „Craft“-Bier, -Wurst, -Käse, -Brot ist eine der Ausprägungen die wir zunehmen erleben. Das liegt an unserer genetischen Programmierung. Immer dann, wenn wir spüren, dass unser Umfeld sich massiv ändert, bringen unsere Gene uns dazu, dass wir uns mit ursprünglichen, das Leben erhaltenden Themen befassen. Wenn wir also merken, dass sich die Art wie wir Lebensmittel erhalten verändert, versuchen wir möglichst den Prozess wieder in den Griff zu bekommen. Das lässt sich wunderbar auf alle möglichen anderen Branchen, derzeit das Gesundheitswesen und die Herstellung von Pharmazeutika und Mundschutz übertragen: Wir fragen uns, inwieweit wir das wieder selber tun sollten. Digitale Produktionstechnologie macht es zudem zunehmend egal, wo die Produktion stattfindet. Wir werden also in Teilen wieder haptischer, da wir lernen digitale Technologie für unseren Alltag einzusetzen. Denn auch Craft-Bier, -Brot etc. funktioniert deshalb so gut, da wir Sensoren und Algorithmen nutzen, um die Qualität des Herstellungsprozesses über den von industriellen Strukturen stellen zu können.

Wir haben festgestellt, dass die Welt – trotz Wissen um die Pandemie-Geschichte der Menschheit – nicht auf so etwas wirklich vorbereitet war. Deutschland vielleicht etwas besser, aber andere eben gar nicht. Wird das zu einer neuen Vorbereitungs-Hysterie führen? Werden wir in Schutzmasken, Gummihandschuhen, Kitteln und Beatmungsgeräten ersaufen?

Natürlich werden wir das. Aber mal ehrlich: Es werden immer wieder Ereignisse in unserem Leben eintreten, die wir in dieser Form nicht vorher sehen konnten. Wir reagieren jedesmal danach mit einer übersteigerten Wahrnehmung und Reaktion – das ist aber nur menschlich. Wir haben eine ungewisse Situation neu entdeckt, meistern sie und wollen gut vorbereitet sein, wenn sie noch einmal kommt. So lernen wir. Das ist normal. Deutschland ist darüber hinaus eines der in vielen Bereichen am besten aufgestellten Länder der Welt. Auch wenn wir nicht an jeder Straßenecke ein Silicon Valley stehen haben. Aber ganz ehrlich, so schnell wie Deutschland reagiert hat, konkret und doch besonnen. Wie wir uns gegen die kommunikative Welle der sozialen Medien gestemmt haben, wie schnell es Zuschüsse für die Wirtschaft gab, wie schnell diese ausgezahlt wurden. Gut, nicht alles hat in diesem Tempo sofort geklappt. Aber wir haben schnell nachgesteuert.

Werden unsere Enkel und Urenkel unser abendliches Tellerklappern und Singen auf dem Balkon bestaunen, belächeln oder für sich und ihre neue Gesellschaft zum Vorbild nehmen?

Eins dürfte klar sein: Viele Kinder, die gerade unsere Gesellschaft in Corona erleben, werden, wenn sie erwachsen sind, sagen: Das war die schönste Zeit meiner Kindheit. Alles irgendwie entschleunigt, Mama und Papa hatten viel mehr Zeit, es ist viel spannend Neues passiert, ich musste nicht zur Schule, wir haben einen neuen Computer bekommen, danach war mein Leben viel freier . . . An das Singen und Tellerklappen werden sich spätere Generationen nicht mehr erinnern. Aber daran, dass ihr Leben irgendwie neu und anders war. Dass der Alltag keinen Trott mehr hatte, sondern ein neues eigenes Leben entwickelte. Kinder haben ja den Vorteil, dass sie die finanziellen und wirtschaftlichen Ängste noch nicht haben. Wenn wir Glück haben, werden sie für ihre späteren Wirtschaftsregeln lernen, dass es sinnvoll ist auch gut laufende, bestehende Systeme schneller zu überdenken, schneller zu handeln, wenn man merkt, dass es schon auf der Kippe steht. Globalisierung ist ja nach wie vor das angeblich alternativlose Wunsch- und Zauberwort.

Werden wir nach der Krise nicht auch feststellen, dass diese weltweit verknüpften Wertschöpfungsketten anfällig und voller Risiken sind. Wird nicht die Eigenverantwortung wieder ganz nach vorne rücken? Und damit auch so etwas wie neuer planbarer Egoismus?

Wir werden merken, dass wir dank digitaler Produktionsmethoden dieses ganze weltweite Rumgeschicke von Produkten, Rohstoffen etc. in vielen Fällen nicht mehr brauchen. Wir werden andersrum feststellen, dass wir von weltweitem Datenaustausch, und den damit einher gehenden Erkenntnisgewinnen, aber eine große Schüppe nachlegen müssen. Die Globalisierung wird zunehmend intellektuell stattfinden, statt wie bisher Produkt getrieben. Wir werden uns also mehr austauschen, aber mehr zu Hause in einer Hand produzieren. Aber nicht, weil wir Angst haben, sondern gerade lernen, dass es geht und das es Sinn macht. Nennen wir es vielleicht „Egloglismus“, also globales Denken und Austauschen, dabei aber regionale Strukturen nicht zu vergessen.

Ihr Zukunftsforscher-Kollege Horx hat gesagt: „In der neuen Welt spielt Vermögen plötzlich nicht mehr die entscheidende Rolle. Wichtiger sind gute Nachbarn und ein blühender Gemüsegarten.“ Glauben Sie wirklich, dass die reichlich Früchte tragende Erdbeer-Rabatte das Minus auf dem Konto tatsächlich übertünchen kann und wird?

Nun, Kollege Horx hat das ja in einem bewusst überzeichneten Zukunftsbild festgestellt, um uns eine andere Sichtweise aufzuzeigen. Aber um dieses allgemeine Weltbild aufzulösen braucht es mehr als ein Corona-Virus. Dazu braucht es vor allem Bildung. Unser Bildungssystem in Schulen, Universitäten, in Unternehmen und im Alltag, ist doch darauf aufgebaut, dass wir die Welt im Kern in einer gegeneinander konkurrierenden Marktwirtschaft verstehen. Also dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn die meisten Menschen heute danach handeln. Jetzt kommen wir in einer so außergewöhnlichen Lage wie Corona mal kurz zum Nachdenken. Das wird tatsächlich einige Hebel in die richtige Richtung in Gang bringen. Aber es gibt da nicht diesen radikalen Schnitt in der Weltsicht. Den hat es nicht mal nach dem zweiten Weltkrieg gegeben. Wir werden uns da allesamt in den nächsten Jahren massiv verbessern, aber die eigenen Erdbeer-Rabatte über die Kohle zu stellen, wird wohl leider nicht ganz so schnell Realität.

Wir vererben – ob wir wollen oder nicht – von Generation zu Generation so ein ganz bestimmtes Paradies-Bild. Vielleicht nicht mehr unbedingt mit den fliegenden, gebratenen Tauben und den Schalmei spielenden Engeln, aber doch mit sorgenfreier, lächelnder Gelassenheit. Werden wir uns diese Sehnsucht abtrainieren müssen?

Das Problem ist ja, dass wir inzwischen erkannt haben, dass gebratene Tauben nicht den für das Fliegen wichtigen aerodynamischen Grundprinzipien folgen. Dieses Wissen um das was nicht geht, aber auch um das was passieren kann, wird uns mit zunehmend global vernetzten Intellekt-Strukturen (ich will nicht immer Daten sagen, weil es mehr als das ist) tatsächlich gelassener machen. Schauen wir doch schon heute und vor 100 Jahren, die spanische Grippe. Bis wir hier weltweit handeln konnten, hatte es deutlich zu lange gedauert. In Zeiten von Corona sind wir recht fix alle miteinander – sogar Länder komplett unterschiedlicher Weltanschauungen. Das ist für mich derzeit vielleicht das schönste Erlebnis, dass die Welt in einem solchen Fall doch irgendwie zusammen hält. Ein paar Arschlöcher gibt’s überall. Aber das Gros hat sich gegen Corona verbündet und das wirklich schnell. Mir schenkt das Gelassenheit.

Herzlich fröhlich in die Zukunft!