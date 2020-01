Iserlohn. Nach 36 Jahren am Berufskolleg Hansaallee, elf davon als Schulleiter, geht Bernhard Ingelbach am Freitag in den Ruhestand.

Der Chef-Elefant verlässt die Manege

Ein Chef, der sachlich und fair für seine Mitarbeiter da war, ein Schulleiter, der sich von Kommunikation, Wertschätzung und Transparenz leiten ließ und ein väterlich-fürsorglicher Freund noch oben drauf: Das Märkische Berufskolleg an der Hansaallee verliert einen großartigen Leiter – das jedenfalls geht aus den vielen Redebeiträgen bei seiner Verabschiedung am Donnerstag hervor. Nach 36 Jahren als Lehrer und elf Jahren als Schulleiter des Berufskollegs hatte Bernhard Ingelbach am Freitag seinen letzten Arbeitstag.

Große Wertschätzung und besondere Stellung

Allein die Liste der Gäste aus den Reihen der Kooperationspartner der Schule, der heimischen Verbände und Unternehmen, von Stadt, Kreis und Bezirksregierung zeige, so Landrat Thomas Gemke, welche besondere Stellung diese Schule mit mehr als 3000 Schülern und 160 Lehrkräften inne habe, wie gut aber auch der Schulleiter vernetzt sei und wie groß die Wertschätzung, die ihm entgegengebracht werde. Vor elf Jahren, als Bernhard Ingelbach die Leitung übernahm, sei das Smartphone gerade erst erfunden worden. „Heute laufen wir alle damit herum“, veranschaulichte Gemke, wie schnell sich die Welt inzwischen drehe und wie groß die Herausforderungen gerade auch für eine Schule seien. „Sie haben das alles positiv gestaltet“, dankte der Landrat dem scheidenden Schulleiter.

Weitere Grußworte kamen von Ursula Wortmann-Mielke vom Arbeitskreis der Schulleitungen der Berufskollegs Südwestfalen, von Thomas von Pavel, Schulreferent des evangelischen Kirchenkreises, und von Sabine Breier, schulfachliche Dezernentin der Bezirksregierung Arnsberg. Vor allem hatten sich aber viele Gruppen etwas besonderes zum Abschied von Bernhard Ingelbach einfallen lassen. Die Runde der südwestfälischen Schulleiter hatte das Lied „Marmor, Stein und Eisen bricht“ umgedichtet (Motto: „Weine nicht, wenn der Vorhang fällt“), die Theater-AG warf einen humorvollen Blick aus Hausmeister-Sicht auf ihren Chef und die erweiterte Schulleitung hielt eine öffentlich Sitzung, eine sogenannte Elefantenrunde ab, bei der unter Ingelbach anscheinend Frikadellen-, Mettbrötchen- und Schnitzelzwang herrschte. Dabei wurde deutlich, dass es nicht nur in Afrika und Asien, sondern auch in Iserlohn Elefanten gibt, und der Chef-Elefant keine Baumstämme, sondern eine Schule auf seinen Schultern trägt.

Teamgedanken in den Mittelpunkt gestellt

In seiner eigenen Rede ließ Ingelbach noch einmal seine elf Jahre als Schulleiter Revue passieren – angefangen bei der wunderbaren Anekdote, wie er gleich zu Beginn seiner Amtszeit die Schweinepest mit eigenhändig bei Aldi eingekauften Unmengen an Flüssigseife besiegt hat, über all die Umstrukturierungen und Neuerungen bis hin zum gegenwärtigen Aufbruch in die digitale Bildung. Vor allem stellte er aber sehr uneigennützig und bescheiden den Team-Gedanken in den Mittelpunkt und ließ auch bei seiner eigenen Verabschiedung andere glänzen. Sein Dank galt allen und er vergaß niemanden, von der Reinigungskraft bis zum Kreis der Schulleitung und der außerschulischen Kooperationspartner.

„Es war wunderbar“, schloss der scheidende Chef und fügte als überzeugter Mathematiker hinzu, dass die Erfahrungen und Erlebnisse seines Berufslebens in keine Statistik passten. Es sei spannend und aufregend gewesen, und all die Reformen und all die gesellschaftlichen Veränderungen mit ihren politischen Auswirkungen hätten gezeigt, was für ein empfindlicher Mikrokosmos eine Schule sei. „Wir haben gemeinsam alles gemeistert.“ Bernhard Ingelbach wurde vor dem geselligen Ausklang mit donnerndem Applaus in den Ruhestand verabschiedet.