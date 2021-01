Der Hoffnungsschimmer kommt zum Schluss

Iserlohn Rückblick: Käfer und Dürre setzen Iserlohner Wald zu. Doch Keimlinge geben einen kleinen Hoffnungsschimmer.

In einem Jahr, in dem gute Nachrichten Mangelware waren, kam der Hoffnungsschimmer zum Schluss: Am Mühlenberg, unweit der Firma Sudhaus, hat die Städtische Abteilung Forst einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Walderneuerung unternommen. Dürre und Borkenkäfer hatten dem Forst bekanntlich vor allem in den vergangen beiden Jahren stark zugesetzt. 300 von rund 1200 Hektar Stadtwald, so schätzt die Stadtförsterin Julia Borghoff bei einem Ortstermin Ende November, sind in diesem Zeitraum verloren gegangen.

Auf den Hängen des Mühlenberges keimt nun Hoffnung. „Wir haben 4000 Rotbuchen gepflanzt, auf der anderen Seite 4000 Douglasien“, erzählt Julia Borghoff von den Aufforstungsbemühungen. Hinzu kommen 1785 Bäume, die die Firma Kirchhoff gestiftet hat sowie Pflanzungen einiger anderer Initiativen. Rund 10.000 insgesamt.

Spaziergänger müssen allerdings ganz genau hinschauen. Die Setzlinge keimen in möglichst natürlicher und nährstoffreicher Umgebung zwischen anderen Pflanzen, Geäst und auch Totholz, einige sind kaum 30 Zentimeter hoch und haben nur wenige Blätter. Von Douglasie und Rotbuche verspricht man sich eine größere Resistenz gegenüber den sich verändernden klimatischen Bedingungen.

Begonnen hatte das Jahr zunächst mit einem Zuständigkeitswechsel. Der Stadtwald (und auch die Friedhöfe) gingen wieder in die Verantwortung der Stadtverwaltung über, nachdem er zuvor über Jahre zum Aufgabenbereich des Stadtbetriebs (SIH) zählte. „Die Wege sind jetzt kürzer“, sagt Julia Borghoff. Mit der Forst-Rückgabe als Folge eines Ratsbeschlusses wird aus Sicht von Stadtbaurat Thorsten Grote gewissermaßen begradigt, was in der Wahrnehmung der Bürger ohnehin immer Tatsache war: nämlich, dass der Stadtwald mit seiner für Iserlohn identitätsstiftenden Wirkung städtische Angelegenheit ist. „Die Trennung haben viele ohnehin nie verstanden“, so Grote.

Das relativ regenreiche Ende 2019 und der Beginn von 2020 bedeuten für den Zustand des Waldes nicht den erhofften Wendepunkt. Denn: „Im Boden sind allenfalls die obersten 20 oder 30 Zentimeter durchdrungen“, sagt Julia Borghoff Ende Januar. Damit das Wasser an die Wurzeln gelange, müssten es aber zwei bis drei Meter sein. In der im Stadtwald zumeist vorkommenden Braunerde dauert es aber lange, bis der Boden wirklich gesättigt ist. Negativ bemerkbar macht sich hier das Fehlen von Schnee. Bei dessen Schmelze nämlich würde Wasser langsam an den Boden abgegeben, der in größerer Tiefe immer noch ausgedörrt ist. Bis auf vereinzelte Schneefälle in größeren Höhenlagen mangelt es hier aber.

Woran es nicht fehlt ist Sonne, die ab April die Iserlohner erfreut. Zwar wird es kein absolutes Dürre-Jahr, doch trotzdem ein trockenes und eines, in dem das Wetter so dem Borkenkäfer weiter Vorschub leistet. Mehr als 200 Hektar allein mit abgestorbenen Fichten sind zu roden – was Stadtförsterin Julia Borghoff so auch noch nicht erlebt, wie sie im Mai erklärt. Auch Buchen und andere Baumarten sind zunehmend angegriffen.

Fast egal wo die Iserlohner „ihren“ Wald 2020 besuchen – überall gibt es kahle Flächen oder solche mit toten Bäumen. Tendenz steigend.

Zwischen 5000 und 7500 Euro kostet dabei die Aufforstung für einen Hektar Wald. Dazu müssen geeignete Setzlinge gefunden werden und Personal vorhanden sein. Wie lange also die Aufforstung dauern wird, kann nur geschätzt werden. Von den rund 300 Hektar Wald, die durch Dürre und Käfer zerstört sind, sollen nun rund die Hälfte aufgeforstet werden. Bei der anderen Hälfte hofft man auf die heilenden Hände von Mutter Natur und natürliche Waldverjüngung. Und auch darauf, dass die Setzlinge sich den neuen Begebenheiten mit weniger Regen von vornherein anpassen.