Der Inzidenzwert liegt bei 147

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Mittwoch 105 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 58 Männer und Frauen wurden als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen. Leider sind zwei weitere Todesfälle zu beklagen.

Aktuell sind 994 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Ebenfalls unter Quarantäne stehen 2358 Kontaktpersonen. 58 Menschen im Märkischen Kreis haben seit gestern die Virusinfektion überstanden. Die Anzahl der Gesundeten ist somit auf 4.897 gestiegen.

Die 105 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+8), Balve (+3), Halver (+2), Hemer (+7), Herscheid (+4), Iserlohn (+15), Kierspe (+6), Lüdenscheid (+12), Meinerzhagen (+9), Menden (+14), Nachrodt-Wiblingwerde (+3), Neuenrade (+3), Plettenberg (+7), Schalskmühle (+2) und Werdohl (+10).

Foto: IKZ

Bedauerlicherweise sind in Zusammenhang mit Covid-19 zwei Senioren verstorben. Beide wurden stationär behandelt. Es handelt sich um einen 72-jährigen Patienten aus Werdohl und einen 83-jährigen Patienten aus Nachrodt-Wiblingwerde.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 147 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 439 Coronatests, davon 62 an der Teststation in Lüdenscheid, 59 an der Station in Iserlohn und 318 mobil.

Derzeit werden 98 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 25 intensivmedizinisch. 22 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 111 Corona-Infektionen, in den Schulen 40 und in den Kindertageseinrichtungen 19. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften der Feuerwehr meldet der Kreis 41 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 5.965 Coronafälle. 4.897 Personen haben den Virus überwunden; 74 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Iserlohn: 214 Infizierte, 1200 Gesunde, 533 Kontaktpersonen und 14 Tote

• Hemer: 72 Infizierte, 405 Gesunde, 212 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Altena: 68 Infizierte, 154 Gesunde, 180 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Balve: 19 Infizierte, 77 Gesunde und 84 Kontaktpersonen

• Halver: 21 Infizierte, 264 Gesunde, 43 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Herscheid: 12 Infizierte, 37 Gesunde und 29 Kontaktpersonen

• Kierspe: 95 Infizierte, 207 Gesunde, 202 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Lüdenscheid: 110 Infizierte, 832 Gesunde,264 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Meinerzhagen: 87 Infizierte, 309 Gesunde, 158 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Menden: 97 Infizierte, 538 Gesunde, 198 Kontaktpersonen und 15 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 24 Infizierte, 92 Gesunde, 73 Kontaktpersonen, 2 Tote

• Neuenrade: 26 Infizierte, 195 Gesunde und 63 Kontaktpersonen, 1 Toter

• Plettenberg: 54 Infizierte, 246 Gesunde, 148 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 12 Infizierte, 93 Gesunde, 40 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Werdohl: 83 Infizierte, 248 Gesunde, 131 Kontaktpersonen und 11 Tote