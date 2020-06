Die Lage ist ernst, so viel war klar, doch die schlechten Nachrichten reißen nicht ab: Bei einem Sachstandsbericht im Umweltausschuss im Rathaus gab Stadtförsterin Julia Borghoff nun weitere Details und Prognosen bezüglich der fatalen Lage in den Iserlohner Wäldern bekannt. „Die Forstwirtschaft steht am Rande ihrer Existenz“, sagte sie.

Der „Brotbaum Fichte“ werde aus Iserlohn bald verschwunden sein. 200 Hektar Fläche mit diesem Baum sind verloren und werden abgeholzt. Auch solche Exemplare, die derzeit noch grün und gesund wirken. Zum Vergleich: 1250 Hektar beträgt die gesamte Fläche des Stadtwaldes. Die Dürre der letzten drei Jahre und vor allem der Borkenkäfer hätten in NRW mittlerweile ein Vielfaches der Schäden des Orkans Kyrill verursacht.

Rund 150 brütender Käfer bedarf es, um etwa eine Fichte zu töten. Befallen sind einzelne Bäume mittlerweile im Extremfall von Hunderttausenden oder gar Millionen. „Es herrscht ein Wirrwarr unter der Rinde“, so Borghoff. Ein Grund, warum die Käfer inzwischen auch Kiefern oder Lärchen befallen. Schon jetzt liegt der Einschlag über dem für das Jahr geplanten. Julia Borghoff erwartet noch eine Verdopplung.

Ab Herbst solle wiederaufgeforstet werden. Mit Bedacht. Roteiche, Tannen, Douglasien – welcher Baum mit den veränderten klimatischen Bedingungen am besten klarkommt, muss erst noch herausgefunden werden. „Eine Aufgabe der Flächen ist nicht sinnvoll“, so Julia Borghoff. Auch wegen der Waldbrandgefahr.

„Ist man dem Käfer hilflos ausgeliefert?“, möchte Detlef Köpke (FDP) wissen. „Der Käfer muss sich selber erledigen“, sagt Julia Borghoff. Gehen werde er erst, wenn er sich totgefressen habe. Sprich, wenn nichts mehr da sei. Dann werde er weiterziehen. Auch in die bisher weniger betroffenen Höhenlagen, zum Beispiel Winterberg. Erst 2023, so hätten es Experten gesagt, werde der Höhepunkt erreicht sein.

„Für den Haushalt ist das ein doppeltes Problem“, sagte dazu Stadtbaurat Thorsten Grote. Statt mit dem Wald Geld zu erwirtschaften, müsse man nun in ihn investieren. Trotz Corona.

„Der große Wurf wird sich nicht verwirklichen lassen“

Für rege Diskussionen im Ausschuss sorgte indessen ein Thema, das zunächst gar nicht auf der Tagesordnung stand. Die Grünen hatten kurzfristig einen Sachstandsbericht in Sachen Photovoltaik auf städtischen Gebäuden gefordert. Ein Anliegen, das aus Sicht nicht nur der Grünen seitens der Stadt seit Jahren vernachlässigt wird und durch anstehende Änderungen in der Baunutzungsordnung künftig noch erschwert werden könnte.

„Der große Wurf wird sich nicht wie erhofft verwirklichen lassen“, sagte dazu Baurat Grote. Nur wenige städtische Gebäude seien was die Statik angeht in der Lage, Anlagen zu tragen.

Zudem fehlen offenbar zu einigen Gebäuden Akten mit Bauplänen, was Ralf Langner (SPD) zu der nicht ganz ernst gemeinten Anmerkung verleitete, die Verwaltung benötige wohl zunächst mal einen „Masterplan Keller“.

Bach durch Christophery wohl nicht gefährdet

„Das ist eine Katastrophe, wir reden hier nicht über Monate, sondern Jahre“, beklagte Elke Olbrich-Tripp (Grüne) den aus ihrer Sicht mangelnden Einsatz der Verwaltung in der Sache. „Wir haben ein Klimaschutzkonzept. Und es passiert nichts.“

Aus Sicht von Manuel Huff (Linke) sei besonders ärgerlich, dass selbst bei neuen Gebäuden wie an der Gesamtschule am Seilersee und deren Turnhalle der Wunsch der Politik nach mehr Photovoltaik nicht berücksichtigt worden sei. „Es gibt den Willen was zu tun, man muss aber auch mal Ergebnisse sehen.“ Die Verwaltung solle nun nach Alternativen suchen. An der Autobahn, auf Parkflächen oder sonst wo.

Ein weiteres Thema im Ausschuss war die gewünschte Rettung des ehemaligen Christophery-Gebäudes an der Oberen Mühle. „Wir wissen nicht, wie viele Schadstoffe genau transportiert werden“, sagte ein Vertreter des Gutachterbüros vor dem Ausschuss, weshalb weitere Untersuchungen unter anderem in den tieferen Grundwasserschichten nötig sind. Wie berichtet, gibt es im Boden erhebliche Belastungen.

Durch die Kanalisierung des Baarbachs gebe es aber keinen Kontakt mit dem Grundwasser, sagt Stadtbaurat Thorsten Grote. Dass Schadstoffe ins Bachwasser gelangen könnten, könne man zwar nicht zu 100 Prozent ausschließen. Es sei aber sehr unwahrscheinlich, zumal ein Test etwa am Fritz-Kühn-Platz negativ gewesen sei.

Weitere Beschlüsse im Ausschuss

Die Anwohner der JVA in Drüpplingsen erhalten die Möglichkeit, als Ersatz für wegfallende Grünflächen einen Baum gepflanzt zu bekommen. Anträge können bis Jahresende im Bereich 64 gestellt werden.

Einstimmig beschlossen wurde die Verlängerung des Vertrages der Energieberatung der Verbraucherzentrale bis 2025.

Rückgehend auf einen SPD-Antrag werden im Innenstadtbereich versuchsweise zwei solarbetriebene Pressmüllbehälter installiert. Hintergrund sind immer wieder überfüllte Abfallbehälter.