„Der Kaleu“ radelt von Iserlohn nach Mallorca

„Der Kaleu“ Michael Klammt möchte Spenden für bedürftige Mallorquiner sammeln. Am Freitag ist er am Iserlohner Stadtbahnhof losgefahren.

Iserlohn. Michael Klammt ist zur Benefiz-Radtour zugunsten des Vereins „HOPE Mallorca“ aufgebrochen.

Michael Klammt, vielen besser bekannt als „Der Kaleu“ ist am Freitag in sein nächstes Abenteuer aufgebrochen: Er unternimmt eine Benefiztour nach Mallorca – mit dem Klapprad und gerade einmal acht Kilo Gepäck.

Der 56-Jährige möchte für den Verein „HOPE Mallorca“, der aus der Not der Corona-Pandemie gegründet worden war, Spenden sammeln. „Mallorca ist die Lieblingsinsel der Deutschen. Jedes Jahr reisen über fünf Millionen Deutsche dorthin. Sie waren immer für uns da, jetzt ist es Zeit, die Gegenliebe zu zeigen“, erklärt er. Und: „Ich selbst habe fünf Jahre dort gelebt und in Palma eine Bar gehabt, ich kenne die Insel gut.“ Daher weiß Klammt auch, dass mit Beginn der Pandemie die Touristen ausgeblieben waren, von denen die Bewohner abhängig sind.

Die Sozialleistungen reichten bei Weitem nicht aus, um Miete und Lebensmittel zu finanzieren. „Viele haben Riesenprobleme“ sagt „Der Kaleu“ mit Blick die staatliche Grundsicherung, die in Mallorca deutlich schlechter aufgestellt ist als in Deutschland . Der Verein „HOPE“ habe inzwischen sieben Essensausgabestellen eingerichtet, die mehr als 4300 Menschen versorgen.

Täglich 50 Kilometersind das erklärte Ziel

Um diese wichtige Arbeit, die drei deutsche Vereinsgründer und mehr als 200 weitere Ehrenamtliche leisten, zu unterstützen, steigt Klammt nun aufs Rad. „Ich will jeden Tag so ungefähr 50 Kilometer schaffen“, erzählt er. Die erste Station sei Wuppertal. „Für die ersten drei Nächte habe ich schon vorab Hotelzimmer gebucht, danach entscheide ich spontan“, sagt Michael Klammt. Bei der Frage nach seinem Gepäck muss er lachen: „Ich bin sonst einer, der mit einem Riesenkoffer verreist. Jetzt habe ich nur eine Satteltasche mit Regenklamotten und eine mit T-Shirts, Technik, Werkzeug und Kulturbeutel dabei. Das wird eine richtige Challenge für mich.“

Spätestens am 13. September will Klammt die Insel erreicht haben, denn dann beginnt sein Urlaub, den er drei Wochen lang in Paguera im Südwesten Mallorcas verbringen möchte, zusammen mit seiner Freundin Elke Ehlert, die ihn diesmal aber nicht – wie zur „Herz ist Trumpf“-Tour nach Berlin im vergangenen Jahr – begleiten wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn