Der Kampf um die Köpfe

Die Nachricht vor einigen Wochen ließ aufhorchen: 385 Menschen wurden 2019 in Iserlohn eingewiesen (2015: 212) – ein gewaltiger Anstieg, wobei diese Fälle nur ein Teil des Problems markieren. Denn die Einweisung in eine Klinik für psychiatrische Behandlungen ist erst der letzte Akt in einem Drama, das sich meist fern des Rampenlichts abspielt. Daheim und im Stillen. Viele Menschen nämlich funktionieren weiter, verbergen ihre Krankheit, ihre Probleme. So lange es geht. Und es scheinen mehr zu werden.

Laut dem jüngsten Gesundheitsreport der betrieblichen Krankenkassen (BKK) hat sich die Zahl der Fehltage von Arbeitnehmern aufgrund psychischer Störungen seit 2008 mit einem Anstieg von 129 Prozent mehr als verdoppelt. In der „Top 10“ der Krankheiten finden sich vermehrt psychische. Depressionen, Angststörungen, Zwangs- und Belastungsstörungen mehren sich. Warum ist das so?

Manche nehmen selbst das Scheitern der Familie in Kauf

Die Diplom-Psychologen Ulla und Thomas Graumann. Foto: Tim Gelewski

Der Iserlohner Psychologe Thomas Graumann glaubt nicht zwingend, dass die absolute Zahl der Erkrankungen gestiegen ist. Sicher sei allerdings, dass mehr angezeigt würden. „Es gibt eine größere Offenheit dafür“, sagt er. Was per se nicht schlecht ist, hätten doch in vielen dieser Fälle früher Männer zum Alkohol, Frauen zu Beruhigungsmitteln gegriffen, anstatt therapeutische Hilfe zu suchen – und so ihre Probleme nur nach hinten verschoben.

„Die Leute kommen heute eher als früher“, sagt Thomas Graumann. „Auch, weil oft die sozialen Netze nicht mehr so vorhanden sind.“ Familie, Freunde, Vereinsleben – gerade in der Stadt fehlt es daran häufig.

Einen weiteren gewichtigen Grund sehen sowohl Thomas als auch seine Frau Ulla Graumann, beide tätig beim PBZ (siehe Infobox), in zunehmender Überlastung, die aber nicht zwingend allein beruflicher Natur sein muss. „Das veränderte Rollenverhalten ist ebenfalls ein Faktor“, sagt Ulla Graumann. Frauen arbeiten, Männer sind verstärkt auch in der Erziehung gefragt.

Guter Vater, Mutter, Ehepartner sein, jugendlich und doch seriös, beruflich erfolgreich, Vielreisender und Triathlet, dazu womöglich pflegebedürftige Eltern – was klingt wie ein konstruierter Extremfall, ist im Kopf vieler Leistungsträger der Anspruch, den es zu erfüllen gilt. Manche dieser Menschen laufen dann gar sehenden Auges ins Unglück. Und nehmen etwa das Scheitern der Familie in Kauf.

Doch nicht nur am oberen Ende des (beruflichen) Leistungsspektrums ist es für die Psyche dieser Tage wenig geruhsam. Schichtdienst und Existenzängste setzen den Menschen zu. Die diffuse Sorge, das verlieren zu können, was man hat. Nicht mehr gebraucht zu werden. Laut BKK-Studie ist Arbeitslosigkeit der größte Risikofaktor für eine psychische Erkrankung. Sucht und Alkohol sind verstärkende Faktoren.

Ängste, Sorgen, Leistungsdruck – das kennen heute schon Kinder. Grundschüler, die sich sorgen, wegen einer vergeigten Klassenarbeit im Abitur zu scheitern, keinen Job zu finden. „Eine Stimmung der Unsicherheit hat sich breit gemacht“, sagt Thomas Graumann.

Alle müssen immer flexibel sein. „Kaum jemand verbringt mehr 35 Jahre im gleichen Job oder Unternehmen“, sagt Ulla Graumann.

Die Vermutung mancher Forscher, dass die Überflutung mit Reizen dieser Tage, der ständige Beschuss mit Informationen, die ständige Verfügbarkeit, die vor allem das Smartphone begünstigt, entscheidender Multiplikator für schwerwiegende geistige Störungen sein könnten, hält Thomas Graumann für unwahrscheinlich. „Das führt vielleicht zu Konzentrationsschwierigkeiten, Fahrigkeit, nicht aber zu etwas wie Suizidalität.“

Wenn Menschen zur Gefahr für sich oder andere werden, ist oft die Einweisung in psychiatrische Behandlung ein letztes Mittel. „Für manche kann das ein heilsamer Schock sein, der dazu führt, die eigene Lebensweise zu ändern“, sagt Thomas Graumann. Häufigste Gründe für Einweisungen seien laut Ulla Graumann Depressionen und Psychosen.

Das Deutsche Ärzteblatt macht für die deutschlandweit gestiegene Zahl von Einweisungen unter anderem die Versorgungsstruktur und -qualität in Deutschland verantwortlich. Budgets für Psychiater und Therapeuten sind zu gering, es fehlt an Vorsorge, dem Personal an Zeit. Wer eine Kernspin-Tomographie benötigt, wartet allenfalls ein paar Tage. Wer die Hilfe eines Psychiaters oder Psychotherapeuten braucht, wartet im schlimmsten Fall zwei Jahre.

Ein Konstruktionsfehler im Gesundheitssystem

„Maschinenmedizin wird bezahlt, Sprechen nicht“, konstatiert Thomas Graumann. Ein Konstruktionsfehler im Gesundheitssystem, der Kassen, Arbeitgeber und natürlich den Patienten teuer zu stehen kommt. Die Ausfallzeit bei einer Depression kann schnell 30 oder 40 Tage betragen. Der Schaden am Menschen lässt sich in Zahlen nicht ausdrücken.

Dabei sei Therapie oft nur „Feinjustierung“, wie Graumanns sagen. Ein Abgleich von eigenem Anspruch, Haltung und Realität im Gespräch mit dem Patienten, an dessen Ende im Idealfall eine Einsicht steht. „Das ist immer individuell zu betrachten“, sagt Ulla Graumann. Ausreden dürfe man den Menschen ihre Probleme nicht. Aber sie ihnen bewusst machen. Als Anstoß, etwas zu ändern. Als ersten Schritt zur Gesundung.