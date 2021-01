Der lange Weg aus Iserlohn zum Lüdenscheider Impfzentrum

Iserlohn/Lüdenscheid. Wir haben uns in den Bus gesetzt und sind die Strecke vom Iserlohner Bahnhof bis zur Schützenhalle Lüdenscheid gefahren.

Am 8. Februar nimmt das Impfzentrum in der Lüdenscheider Schützenhalle seinen Betrieb auf. Dort erhalten zunächst Impfberechtigte aus der Gruppe der über 80-Jährigen zum vereinbarten Termin ihre Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Die Anreise muss selbstständig organisiert werden. Dafür gibt es verschiedene Szenarien: Wer fit genug ist, fährt selbst mit dem Auto zur Schützenhalle und stellt auf dem Parkplatz ab. Fahrzeit für die rund 40 Kilometer mit dem Auto von Iserlohn-Mitte: rund 35 Minuten. Glücklich, wer selbst nicht mehr mobil ist, sich aber auf die Hilfe von Familie und Freunden verlassen kann und nach Lüdenscheid kutschiert wird. Und der Rest? Dem bleibt nur der Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Impfzentrum. Die Heimatzeitung ist mit dem Bus nach Lüdenscheid gefahren.

Stadtbahnhof Iserlohn, kurz vor 10 Uhr, Schneeregen, zwei Grad. Am Busbahnhof warten nur wenige Menschen, und das liegt nicht nur am Wetter: Seit Beginn der Pandemie sind so wenige Menschen mit Bussen und Bahnen gefahren wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen sank die Auslastung auf rund 40 Prozent. Der Grund liegt auf der Hand: Es ist die Angst, dass die Ansteckungsgefahr in Bussen und Bahnen besonders hoch sei.

Das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium hat dazu eine Umfrage bei den 52 kommunalen Gesundheitsämtern des Landes gestartet, um herauszufinden, ob den Ämtern Fälle von Übertragungen bei Fahrten im öffentlichen Nahverkehr bekannt seien. Abgefragt werde außerdem, ob die Gesundheitsämter bei der Rückverfolgung von Infektionen explizit auch nach Fahrten mit Bussen und Bahnen fragen und so die Eingrenzung überhaupt ermöglichen können. Die Auswertung der Umfrage dauert noch an, ein erstes Zwischenergebnis liege aber vor, heißt es, 26 von 52 Gesundheitsämtern haben sich zurückgemeldet: Bei keinem dieser Ämter sind Fälle einer Übertragung des Coronavirus im öffentlichen Nahverkehr ihrer Stadt oder ihres Kreises bekannt.

Von öffentlichen Verkehrsmitteln abgeraten

Ganz anders sieht das der Freistaat Sachsen: Er rät seinen Bürgern explizit von der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ab. Die Ansteckungsgefahr sei zu groß. Und die Wahrheit? Die liegt wohl irgendwo dazwischen. Unabhängig davon gilt auch in den MVG-Bussen der MVG seit Montag die verschärfte Maskenpflicht, erlaubt sind nur noch OP- und FFP2-Masken. Außerdem wird auf den gebotenen Mindestabstand hingewiesen.

Gar nicht so einfach: Das genaue Ziel in Lüdenscheid, also die Schützenhalle, lässt sich nicht auswählen. Foto: Miriam Mandt-Böckelmann

Gar nicht so einfach: Am Fahrkartenautomat lässt sich das genaue Ziel in Lüdenscheid, also die Schützenhalle, nicht auswählen. Es erscheint der Hinweis: „Löschen Sie die letzten Zeichen.“ Also dann eben nur ganz allgemein Lüdenscheid, Preis: 5,70 Euro. Tipp: Ticket einfach beim Fahrer kaufen. Der berät auch über den besten Tarif. Also dann rein in den Bus der Linie S 01 in Richtung Lüdenscheid, Sauerfeld ZOB. Pünktlich um 10.07 Uhr geht’s los. Der Bus ist nagelneu (gerade einmal 4000 Kilometer), nicht groß, aber für fünf Fahrgäste an diesem Morgen ausreichend, und so fällt es nicht schwer, die Abstände einzuhalten. Ja, er habe auch schon gehört, dass er auf seiner Linie demnächst viele ältere Herrschaften zum Impfzentrum transportieren werde, meint der freundliche Busfahrer. Derzeit seien die Busse wegen der Schulschließungen kleiner, es gelte das Ferien-Programm. Eine junge Frau steigt in Altena ein: „Ich fahre jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit nach Lüdenscheid“, erzählt sie. Nein, Angst vor einer erhöhten Infektionsgefahr habe sie keine. „Ich bin ja noch jung, da steckt man das einfacher weg“, sagt sie und lacht.

Balanceakt beim Ausstieg aus dem Niederflur-Bus

10.57 Uhr Ankunft in Lüdenscheid am Zentralen Omnibusbahnhof ZOB Sauerfeld und Umstieg in Linie 40. Die Schneefräsen bahnen sich ihren Weg, in der Nacht hat es heftig geschneit. Der Ausstieg aus dem Niederflur-Bus ist ein Balance-Akt: Hohe Schneeberge direkt vor den Haltestellen gilt es zu überwinden, bis man den rutschigen – weil gepflasterten – Bürgersteig erreicht. Der eiskalte Wind fegt durch die offenen Wartehäuschen, in denen sich die Menschen dicht an dicht drängen. Jeder versucht, etwas Schutz vor dem Eisregen zu finden.

Weiter soll es mit der Linie 40 gehen, so steht es auch in den Briefen, die die Impfberechtigten vorher vom Märkischen Kreis zugesandt bekommen haben. Das Problem: Eine Haltestelle „Schützenhalle“ gibt es laut Plan an der Haltestelle nicht. Was tun: Auf gut Glück einsteigen, oder warten? Der Busfahrer denkt nach, dann fällt es ihm ein: „Ja, Schützenhalle. Da halte ich. Manchmal fährt die Linie 40 aber nicht so weit.“ Es ist anscheinend kompliziert.

Leicht verschneit weist das Schild - zumindest aus einer Fahrtrichtung – den Weg. Foto: Miriam Mandt-Böckelmann

11.10 Uhr, Ankunft an der Haltestelle Schützenhalle: Ein Hinweis-Schild „Impfzentrum“ weist den Weg zur rund 200 Meter entfernten Historischen Schützenhalle. Zumindest aus einer Richtung ist es gut zu erkennen. Endlich am Ziel angekommen. Nur noch wenige Schritte bis zum Impfzentrum: Das Bauwerk wurde in den Jahren 1899/1900 erbaut und blickt auf eine wechselhafte Geschichte zurück: Der Festsaal wurde im Ersten Weltkrieg als Lazarett genutzt, heute finden dort Feierlichkeiten von der Hochzeit bis zum jährlichen Schützenfest statt. Der Platz vor dem Gebäude ist durch einen hohen Bauzaun abgesperrt, ein großes weißes Zelt steht auf dem Vorplatz, ansonsten ist keine Menschenseele zu sehen. Auf den Parkplätzen türmt sich der Schnee.

In 45 Minuten oder nach zwei Stunden fertig?

Für den Aufenthalt im Impfzen­trum sollen nach offiziellen Angaben rund 45 Minuten eingeplant werden, wahrscheinlich wird es wohl deutlich länger dauern. Experten rechnen mit rund zwei Stunden Aufenthaltszeit. Das ergibt sich aus den aufwendigen Registrierungsmaßnahmen und dem Aufklärungsgespräch. Die Impfung selbst dauert nur wenige Minuten. Danach bleibt der Geimpfte noch rund 30 Minuten in einem Beobachtungsraum.

Auf dem Heimweg: Zurück zum ZOB Sauerfeld geht es ebenfalls mit der Linie 40, die einmal in der Stunde fährt. Immer um 8.25 Uhr, 9.25 Uhr und so weiter. Ein Wartehäuschen mit Sitzgelegenheit gibt es an der Haltestelle nicht. Dort muss auf dem schmalen Bürgersteig gewartet werden. Die letzte Abfahrt ist um 19.25 Uhr. Geplant ist, dass das Impfzentrum montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet ist. Bei späten Terminen ist eine Rückfahrt mit dem Bus also nicht mehr möglich. Bei der Rückfahrt mit dem Bus von der Schützenhalle gilt es, Folgendes zu beachten: Anders als sonst üblich, geht man nicht zur Haltestelle gegenüber, der Einstieg zur Rückfahrt erfolgt vielmehr an derselben Haltestelle, wo man schon ausgestiegen ist. Wer nicht auf den Bus warten will und noch gut zu Fuß ist, kann die etwa eineinhalb Kilometer zurück zum ZOB gehen. Dauer: rund 20 Minuten. Der Weg führt teils durch die Innenstadt und die Fußgängerzone.

Rückfahrt von Lüdenscheid nach Iserlohn: Am ZOB weht der kalte Wind weiterhin durch die offenen Wartehäuschen, die wenigen Sitzplätze sind vergeben. Der Schnellbus S 01 nach Iserlohn fährt einmal in der Stunde, jeweils um 12.01 Uhr, 13.01 Uhr und so weiter. Von 15 bis 17 Uhr gibt es eine zusätzliche Fahrmöglichkeit um 15.31 Uhr, 16.31 Uhr und 17.31 Uhr. Letzte Fahrt ist um 19.01 Uhr. Im Bus ist es warm – endlich sitzen! Die Ankunft am Stadtbahnhof in Iserlohn bildet das Ende eines langen, aufregenden Tages.

Unzumutbar für Menschen mit Einschränkungen

Persönliches Fazit: Die Fahrt von Iserlohn zum Impfzentrum nach Lüdenscheid ist beschwerlich und anstrengend. Dies gilt besonders für ältere Menschen, die die Altersgrenze von 80 Jahren erreicht haben. Zusammen mit der Aufregung vor der Impfung und der Angst vor den vielen Unwägbarkeiten halte ich diesen Weg für Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung schlicht nicht für zumutbar.