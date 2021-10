Der nächste Iserlohner E-Mobil-Tag kommt ganz spontan

Der E-Mobil-Tag 2021 am kommenden Wochenende hält Abstand zu seinem Vorgänger im Mai 2019. So sollen es am Samstag auch die Besucher untereinander bei der Neuauflage an der Stefanstraße machen.

Iserlohn. Am Samstag, 9. Oktober, präsentieren die Händler auf dem Stadtwerke-Gelände die aktuelle Modellvielfalt – unter der 3G-Regel.

Noch ist der E-Mobil-Tag der „kleine Bruder“ vom großen Iserlohner Autosalon. Letzterer war ursprünglich für den Herbst vorgesehen, wegen umfangreicher Vorbereitungen in Zusammenhang mit einem verkaufsoffenen Sonntag und entsprechenden Vorlauffristen sowie der Unwägbarkeiten in Zusammenhang mit Corona dann aber nicht realisiert worden. Der kleinere Rahmen des E-Mobil-Tages, traditionell am Samstag davor und auf dem Gelände der Stadtwerke an der Stefanstraße angesiedelt, macht manches einfacher. Und so konnte das Netzwerk E-Mobilität Iserlohn als Veranstaltergemeinschaft mit den Stadtwerken, den heimischen Autohändlern und auch der Heimatzeitung jetzt noch recht spontan eine Neuauflage auf die Beine stellen.

Ein Rundruf bei den Autohändlern brachte das große Interesse zu Tage, und so gelang es innerhalb von nicht einmal zwei Wochen, einen Termin festzulegen, solange noch mit einigermaßen schönem Herbstwetter zu rechnen ist: Am kommenden Samstag, 9. Oktober, findet daher von 10 bis 15 Uhr der mittlerweile fünfte Iserlohner E-Mobil-Tag auf dem Stadtwerke-Gelände statt.

Am generellen Ablauf werde sich gegenüber den Vorjahren nichts ändern, berichtet Thomas Stoltmann, Vertriebsleiter Individualkunden bei den Stadtwerken, und für das Thema E-Mobilität maßgeblich verantwortlich. 17 aktuelle Modelle, Hybrid- ebenso wie reine Elektrofahrzeuge, waren von den heimischen Autohäusern bis Dienstagmittag bereits fest zugesagt, mit weiteren Modellen sei noch zu rechnen, berichtet Stoltmann. „Das ist eine sehr gute Resonanz.“ Die vorgestellte Modellpalette reiche über alle Fahrzeugklassen hinweg, vom Kleinwagen bis zum Luxusfahrzeug. Beispielhaft nennt Stoltmann den Ford Mustang Mach E sowie den Audi e-tron GT und den der neue Q4 Sportback e-tron als aktuelle Neuheiten.

Neue Modellvielfalt und viel mehr Ladepunkte

Anderthalb Jahre liegt die letzte Veranstaltung dieser Art bereits zurück. „Bei den Fahrzeugen haben wir höherer Reichweiten und vor allem auch eine größere und schnellere Ladeinfrastruktur“, erläutert Stoltmann und weist auf die 100 neuen Ladepunkte hin, die wie berichtet bis zum Jahresende in Iserlohn in Betrieb genommen werden. „Außerdem haben wir im Vergleich zu 2019 viel mehr Vielfalt und viele neue Fahrzeuge“, ergänzt der Mann von den Stadtwerken, die mit den Ladesäulen die Infrastruktur für die E-Mobilität im öffentlichen Raum der Waldstadt bereitstellen.

Beim E-Mobil-Tag am Samstag auf dem Stadtwerke-Gelände gibt es wieder viele Informationen von den Anbietern, auch das Thema Zweirad ist eingeplant. Probefahrten sind mit vielen Fahrzeugen möglich und auch erwünscht. Zwar wird es ein kleines Catering-Angebot geben, auf sonstige Unterhaltungsangebote wird allerdings zum Schutz vor Corona verzichtet. Auf dem Gelände gilt die 3G-Regel, die Voraussetzungen werden laut Stoltmann am Eingang kontrolliert.

