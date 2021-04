Der NRW-Heimat-Preis geht in die dritte Runde

Iserlohn. Die Stadt Iserlohn ruft zur Teilnahme beim Heimatpreis auf.

Gemeinsam mit mehr als 140 Kreisen, Städten und Gemeinden in NRW schreibt die Stadt Iserlohn auch in diesem Jahr den „Heimat-Preis“ aus und nimmt damit zum dritten Mal an der von der Landesregierung initiierten Auslobung teil. Der Preis wurde 2019 in feierlichem Rahmen im Löbbecke-Saal des Parktheaters Iserlohn und 2020 coronabedingt virtuell mit einer Videobotschaft des Bürgermeisters verliehen.

Die Teilnahme an der Landesförderung hat der Rat der Stadt Iserlohn im Mai 2019 einstimmig beschlossen. Die Weichen hatte der Kulturausschuss auf Antrag der SPD-Fraktion Ende 2018 gestellt. Das Landesförderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW stiftet die Preisgelder in Höhe von 5000 Euro. „Ziel des Heimat-Preises ist es, ehrenamtliches Engagement zu würdigen sowie Heimat sichtbar und erlebbar zu machen mit nachahmenswerten Beispielen, die im Stadtgebiet umgesetzt werden“, erläutert Birgit König, Koordinatorin und Ansprechpartnerin für den Heimat-Preis im Kulturreferat der Stadt Iserlohn.

Land macht keinen Schwerpunkt zur Vorgabe

Alle Iserlohner Bürger, Vereine und Initiativen, ob als Einzelpersonen oder als Gruppe, sind ab sofort aufgerufen, bis zum 17. September herausragende ehrenamtliche Aktivitäten, Projekte, Initiativen oder Ergebnisse im Kontext zur Heimat für den Heimat-Preis vorzuschlagen. Entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung hat das Land NRW auch in diesem Jahr keinen Schwerpunkt vorgegeben. Der Rat der Stadt hat fünf Kriterien für die Teilnahme am Wettbewerb um den Heimat-Preis festgelegt:

Das Projekt, Engagement oder Ergebnis muss überwiegend durch ehrenamtliches Handeln entstanden, der Allgemeinheit kostenfrei zugänglich sein und im Kontext zum Thema Heimat stehen, in Iserlohn verortet und im Jahr 2021 durchgeführt, abgeschlossen oder begonnen worden sein. Die Umgestaltung öffentlicher Orte und Plätze, Maßnahmen zum Klima- und Artenschutz, die Renovierung von Kinder- und Jugendtreffs sowie von Gebäuden oder der Erhalt von Kultur, Brauchtum oder Traditionen könnten Beispiele für solche Engagements sein.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Wichtig ist, dass das Projekt nicht kommerziell entstanden ist und keine Gewinne damit erzielt werden sollen. Auch neue und spontan entstandene Engagements in Zeiten der Corona-Krise können sich um den Heimat-Preis bewerben. Zugleich sind Bewerbungen von Aktivitäten und Projekten möglich, die sich schon in den Vorjahren beworben haben, allerdings nicht prämiert worden sind. Voraussetzung ist jedoch auch hier, dass das Projekt, Engagement oder Ergebnis im Jahr 2021 durchgeführt, abgeschlossen oder begonnen wird.

Es gibt viele Wege zum Einreichen der Vorschläge

Die Vorschläge für 2021 können wieder schriftlich per Post (Stadt Iserlohn, Ressort Kultur, Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn) oder per Mail an heimatpreis@iserlohn.de gesandt werden. Auf iserlohn.de steht ein Bewerbungsformular zum Download bereit („Heimatpreis“ in die Suche eingeben). Die Vorschläge können aber auch formlos eingereicht werden. Am Ende wird eine Jury aus Vertretern der Ratsfraktionen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung aus den Bereichen Kultur, Soziales, Bauen und Stadtmarketing über die Platzierungen entscheiden. Das 5000-Euro-Preisgeld verteilt sich wie folgt auf die drei bestplatzierten Vorschläge:

1. Preis: 2500 Euro, 2. Preis: 1500 Euro, 3. Preis: 1000 Euro. Die Gewinner der lokalen Heimat-Preise nehmen am landesweiten Wettbewerb teil. Die Verleihung des Iserlohner Heimat-Preises findet voraussichtlich am 27. November in feierlichem Rahmen im Löbbecke-Saal des Parktheaters Iserlohn statt Für weitere Informationen können sich Interessierte an Birgit König, 02371/217-1041, wenden.