Der Pub, der über das Meer geschwommen ist

In einer Welt aus buntem Flimmern sind sie selten geworden, diese Orte der Zerstreuung, an denen die Zeit still zu stehen scheint. Im Vereinigten Königreich nennt man einige dieser Orte Pubs, eine Ableitung des Begriffs „Public House“. Hier treffen sich privates und öffentliches Leben. Für viele Briten ist der Pub die zweite Stube, eine Art Wohnzimmer-Ersatz.

Vom englischen Yorkshire an die Oststraße nach Iserlohn: Auch das Schild von der Fassade zieht um. Foto: Privat

Oder auch „eine Art Herberge“, wie Paul Moss sagt. Und der muss es wissen, immerhin kam er vor 48 Jahren in London auf die Welt. Dann, vor knapp 23 Jahren, kam „eine aus Sümmern“, ein Umzug, der frühzeitige persönliche Brexit, die Selbstständigkeit mit einer Druckerei. Nun arbeitet das Paar in Iserlohn im Immobiliengeschäft.

Die Sache mit den Pubs – offensichtlich hat sie Paul Moss nie ganz losgelassen. „So etwas gibt es hier nicht, das hat mir immer gefehlt“, sagt der Exil-Londoner. Nun eröffnet er kurzerhand einen eigenen Pub an der Oststraße in Iserlohn, im ehemaligen „el alma“, die Umbauarbeiten laufen.

Eine funktionierende Gastronomie, ob Gaststätte oder Pub, die braucht ähnlich eines guten Films oder Buchs immer eine Farbe, einen Grundton. Das Besondere lässt sich schwer in Worte fassen. Verrät man den Trick, geht die Magie verloren. Geld und schickes Mobiliar sind für den Erfolg nicht entscheidend.

Die Fronttür aus Holz wird in den Iserlohner Pub eingebaut, weswegen die Tür noch angepasst werden muss. Foto: Privat

Ein guter Anfang in diesem Zusammenhang ist sicher Authentizität. Dachte auch Paul Moss, der sich darauf in der alten Heimat auf die Suche begibt – und im Oktober 2019 in Yorkshire fündig wird.

Dort steht die Einrichtung des „The New Crown“ zum Verkauf – und die wurde in den vergangenen Wochen und Monaten komplett abgebaut und im Container nach Iserlohn verschifft.

Moss sitzt auf einer Couch in seinem Iserlohner Büro, stilecht mit „Union Jack“-Kissen, und lässt Bilder auf dem Bildschirm seines Smartphones rotieren. Eine Bar aus Mahagoni, auf Beinhöhe sind geschnitzte Verzierungen angebracht, darüber tragen gedrechselte Säulen mit Messing-Lampenhalterungen ein Regal mit Bleiverglasung. Stapelweise rot gepolsterte Hocker, Chesterfield-Sofas aus Leder, Regale, Bilder und Gläser.

Ein anders Foto zeigt eine hölzerne Doppeltür. Ebenfalls bleiverglast. Auch diese wird in Iserlohn verbaut, ebenso ein großes rotes „The New Crown“-Schild, das einstmals in Yorkshire an der Hausfassade prangte. Ein weiteres Bild zeigt zwei Männer, wie sie versuchen, ein eigentlich viel zu großes weißes Holzelement in ein klassisches englisches Taxi zu wuchten. „Das ist ein Kamin, den ich in einem alten Herrenhaus in England entdeckt habe“, erzählt Paul Moss. „Er war aber zu groß, also haben wir ihn zersägt.“

Bald in Iserlohn: Eine typische Mahagoni-Bar mit geschnitzten Verzierungen und gedrechselte Säulen. Foto: Privat

Zwar wurde der Pub im Lieferwagen abtransportiert – parallel hat Moss aber auch noch ein Taxi gekauft, mit dem er neben der Kaminverkleidung weitere Dekoration eingesammelt hat. Sowohl Kamin als auch Taxi stehen inzwischen in Iserlohn. Letzteres soll hier zu Werbezwecken eingesetzt werden.

Probieren und Improvisieren, so wie bei der Sache mit dem Kamin – bei Paul Moss scheint das ein bisschen dazuzugehören. Der Pub in spe an der Oststraße, geöffnet werden soll nach den Sommerferien, er hat mittlerweile schon seinen dritten Anstrich bekommen. „Der erste und der zweite waren Mist“, sagt Moss und grinst. Am Ende fiel die Wahl auf einen dunkelgrünen Ton.

Eine weitere Schicht Farbe wird allerdings noch hinzukommen. Nach einem Besuch von Bauamt und Feuerwehr musste – nicht typisch britisch, dafür typisch Iserlohn – aus Brandschutzgründen die Decke komplett abgerissen werden. Die Folge: Schmutz. Darum muss nun nochmal gestrichen werden.

Wohnzimmer-Kultur aus England nach Iserlohn bringen

Zwei Räume hat der Pub. Links soll es kneipenähnlich werden, rechts im Stile eines britischen Gentlemanclubs. „Als Student habe ich oft mit einem Pint und einer Zeitung im Pub gesessen“, erinnert sich Moss. Diese „Wohnzimmer-Kultur“ wolle er auch für seinen Pub, den es fast gar nicht gegeben hätte.

Was nicht passt, wird passend gemacht: Die Kaminverkleidung musste für den Transport im Taxi zersägt werden. Foto: Privat

Zunächst nämlich hatten seine Frau und er nach dem Erwerb der Immobilie überlegt, die Räume zu Wohnungen umzubauen. „Eines Abends haben wir dann gedacht: Lass es uns einfach probieren.“

Einzige kleine „Auflage“ der Ehefrau: „Ich werde nicht selber am Tresen stehen“, sagt er.

Jemand von Fach sollte es stattdessen sein. Über Facebook werden zwei Engländer als Betreiber gefunden. Ein Paar, Charles Gardner und Fleur Beakin. Er ein „laid back“-Charakter, sie Künstlerin und eher „outgoing“, wie Paul Moss erzählt. „Wir hatten Glück. Die Beiden haben lange einen Pub geleitet und suchten nun eine neue Herausforderung.“ Wie es nach der Brexit-Übergangsphase bis Jahresende allerdings mit ihnen weitergeht, ist noch unklar.

Ein erster Blick in den Iserlohner Pub. Rechts soll der Tresen entstehen. Die Arbeiten laufen. Foto: Privat

Ebenso sind noch Details bezüglich Programm und Angebot zu klären. Sicher ist, es soll Live-Musik, Pub-Quiz und Bingo geben. Fünf oder sechs Biere vom Fass. Guinness, Gin und Whiskey. Natürlich auch Fish and Chips. „Wir wollen eine kleine Karte mit hochwertiger englischer Küche anbieten“, kündigt Moss an.