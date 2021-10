Der schwimmende Klotz vom Schillerplatz

Eher eine Skizze als eine tatsächliche Beschreibung, denn wie es unter dem Schillerplatz aussieht, der auf einer massiven Betonplatte schwimmt, weiß im Detail niemand absolut genau. Gerechnet wird aber in von der Darstellung abweichender Ausbreitung mit: Fels (1); Spalten im Kalkstein (2); Höhlen (3); Verstürzen, also Einbrüchen im Gestein (4); weichem Boden (5); alten Bergbauschächten (6); alten Bergbaustrecken (7); einer ehemaligen Lehmkuhle (8); breiigem feuchtem Boden (9) sowie alten Auffüllungen (10).

Iserlohn. Bei einem Vortrag von Stadtbaurat Grote sollte es eigentlich um das große Ganze gehen. Am Ende dreht sich aber alles um Iserlohns Sorgenkind.

„Ein kurzer Ritt durch die Stadtentwicklung“, so leitet Stadtbaurat Thorsten Grote seinem Vortrag im Stadtlabor vor knapp 20 Zuhörern am Donnerstagabend ein – und kurz gerät dann in der Tat der Teil, bis die Rede auf Iserlohns größtes Problemkind kommt. Der Schillerplatz mit dem „Problemklotz“ ehemalige Karstadt-Immobilie, wie Grote an einer Stelle etwas pointiert formuliert – am Ende bleiben die anderen Projekte, die man in der Stadt auch teilweise sehr erfolgreich umgesetzt hat, in der Wahrnehmung doch etwas hinter diesem Leuchtturmprojekt zurück.

Projekt „Soziale Stadt“ ist nun offiziell beendet

Iserlohn – das sei eine „gebaute Stadt“, sagt Grote. Bedeutet: Wenig ist neu zu bauen, eher geht es häufig um Reparaturen und Umbau. Die Fußgängerzone 2002. Der Bahnhof. Die südliche Innenstadt mit den zwei neuen Kreisverkehren sowie Fritz-Kühn-Platz und „der Fabrik“ an der Oberen Mühle als Vorzeigeprojekte. „Das Projekt ist übrigens seit einigen Wochen beendet“, sagt Grote. Die Bezirksregierung habe die Verwendung der Mittel im Rahmen des Förderprojektes „Soziale Stadt“ abgesegnet.

Bleibt also der Schillerplatz nebst Ehemals-Karstadt. Und das gewissermaßen zur Unzeit, habe doch Corona vielen Menschen klar gemacht, dass Einkaufen auch bequem von daheim funktioniert. In manchen Jobs auch das Arbeiten. Und durch den großteiligen Leerzug des Rathauses fehlten jeden Tag noch zusätzlich 400 Mitarbeiter, so Grote, die Frequenz und Kaufkraft in die Innenstadt tragen.

Ein kurzer Ritt durch die Stadtentwicklung“: Stadtbaurat Thorsten Grote (vorne, li.) bei seinem Vortrag vor rund 20 Zuhörenden im Stadtlabor am Nordengraben. Foto: Tim Gelewski

Schillerplatz und Karstadt-Immobilie – „das Projekt bewegt uns seit über 20 Jahren. Und seit mindestens 2015 auch wieder sehr aktiv“, sagt Grote, bevor er zum großen Rückblick ansetzt.

Zuvor, so blickt er zurück, sei vieles auch am Hin und Her des früheren Immobilienbesitzers gescheitert. Der habe sich erst verkleinern wollen, von den 12.000 Quadratmetern nur noch ein Viertel nutzen wollen, was Raum für die Vermarktung der leerfallenden Flächen eröffnet hätte. „Die Geschäftsführung hat ihre Position aber zwei Mal geändert“, so Grote. Am Ende wollte man zwischenzeitlich Mieter bleiben – und dies sogar mit Option, bis 2035 zu verlängern.

Und eben dies habe zwischenzeitlich die Investorensuche ausgehebelt. Denn: „Womit hätte ein Investor da noch Geld verdienen sollen“, fragt Grote angesichts der bei einem Kaufhausverbleib eben nicht leerfallenden Flächen. Zumal die Verwaltung ja auch noch städtebauliche Wünsche gehabt habe.

Der bekanntermaßen schwierige Untergrund tat ein Übriges. Schließlich hätte ein Investor, der das Areal als Ganzes entwickelt, wohl versucht, sämtliche möglichen Verzögerungen auf den Boden als Ursache zu schieben. Finanziell leidtragend wäre immer die Stadt gewesen. Ergo habe man 2013 die Immobilie übernommen. „Und seit dem ist die Stadt wider Akteur“, sagt Grote.

Ausschreibung geht in den kommenden Tagen raus

Ein Akteur auf tönernen Füßen allerdings. Denn: Der Schillerplatz schwimmt bekanntlich auf einer Betonplatte auf unstetem Untergrund. Und: „Unter Iserlohn gibt es ein Felsenmeer wie in Hemer“, sagt Grote. Darüber Karst-Gestein, das durch Ausschwemmung möglicherweise Hohlräume unter der Stadt hinterlassen hat.

Sicher hinterlassen hat solche Kammern der Galmeibergbau am Schillerplatz. „Um 1850“, sagt Grote, solle es einen regen Tourismus nach Iserlohn gegeben haben, weil dies die „schiefste Stadt Europas“ gewesen sei. „Wir dürfen nun alles tun, nur kein Wasser in den Untergrund gelangen lassen“, blickt Grote nach vorn.

Da man von einem durchgängigen Wasserkörper bis zum „Krug zu Nidda“ ausgehe, gelte es auch bei anstehenden Abbrucharbeiten, das Grundwasser zu schützen. „Die Ausschreibung geht in den kommenden Tagen auf den Markt“, kündigt der Stadtbaurat an.

