Des Hochverrats verdächtig gemacht

Iserlohn. Aufrührerische Schrift sorgt 1813 für Durchsuchung des Hauses des Iserlohners Johann Heinrich Schmidt.

Es ist das Jahr 1813, Zeit der Napoleonischen Herrschaft. Iserlohn – wie die gesamte Grafschaft Mark – gehört zu dieser Zeit zu dem von Napoleon I. geschaffenen französischem Großherzogtum Berg. In Mitteleuropa beginnen die Befreiungskriege, um die Vorherrschaft Napoleons zu beenden. Im Januar / Februar 1813 brechen im Bergischen Land Arbeiter-Unruhen aus, die schnell und gewaltsam unterdrückt wurden.

In dieser Zeit machte sich ein Iserlohner Fabrikant namens Johann Heinrich Schmidt, der außerdem der Mitinhaber der örtlichen Handelsgesellschaft und Bronzewaren-Fabrik Schmidt & Woeste war, des Hochverrats verdächtig. Darüber berichtet Gerhard E. Sollbach in einem Artikel in der zehnten Ausgabe der Hohenlimburger Heimatblätter. Am Morgen des 2. August soll die Ehefrau des Fabrikanten und Ratsmanns durch ein energisches Klopfen an der Tür ihres Wohnhauses aufgeschreckt worden sein, schreibt der Autor über das historische Ereignis.

Untersuchungskommission wird von Regierung beauftragt

Eine Untersuchungskommission, die vom amtierenden Präfekt des Ruhr-Departments in Dortmund auf Veranlassung der Regierung des Großherzogtums Berg beauftragt wurde, wollte das Haus sowie die Fabrik durchsuchen. „Anlass der Hausdurchsuchung war, dass bei der Zollkontrolle einer an die Firma Schmidt & Woeste adressierten Kiste sich neben einer Sendung von Metallknöpfen auch mehrere Exemplare einer aufrührerischen und gegen die Napoleonische Herrschaft gerichteten Schrift gefunden hatten“, erklärt Gerhard E. Sollbach in seinem Artikel.

Der Fabrikant Johann Heinrich Schmidt hatte zu dieser Zeit das Unternehmen bereits alleine geführt, da der Mitinhaber Woeste todkrank war. Aus diesem Grund sei auch nur Johann Heinrich Schmidt in Verbindung mit der staatsfeindlichen Schrift gebracht und verdächtigt worden, „ein Agent im Dienst der Feinde Frankreichs“ zu sein.

Hausdurchsuchung bringt keine Ergebnisse hervor

Während der Hausdurchsuchung war der Iserlohner selbst nicht anwesend, seine Ehefrau Dorothee Schmidt ließ die Untersuchungskommission eintreten. Sowohl im Wohnhaus als auch in der Fabrik wurden alle Ein- und Ausgänge durch bewaffnete Gendarmen gesperrt, während alle Zimmer durchsucht wurden. Die Durchsuchung brachte jedoch keine Ergebnisse hervor. Auch nach einem Verhör des 47-jährigen Fabrikanten konnten dem Iserlohner keinerlei Verbindungen zu den „Feinden Frankreichs“ nachgewiesen werden.

Unterstützung erhielt er auch durch einen Beigeordneten der Mairie Iserlohn (Bürgermeisterei). „Ob sich die großherzogliche-bergische Regierung der Meinung des Präfekten angeschlossen hat und die Angelegenheit damit beendet war, oder ob sie in Folge der eintretenden Kriegsereignisse und des nur gut drei Monate später erfolgten Zusammenbruchs des Großherzogtums im Sande verlaufen ist, lässt sich wegen fehlender Quellen nicht mehr feststellen“, zieht Gerhard E. Sollbach sein Fazit.

Den vollständigen Artikel können Interessierte in der aktuellen Ausgabe der Hohenlimburger Heimatblätter lesen.