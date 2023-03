Pakete DHL nimmt neue Packstation in Iserlohner Heide in Betrieb

Iserlohn. In Iserlohn gibt es eine weitere Packstation: DHL hat eine Anlage in der Iserlohner Heide in Betrieb genommen – die dritte in diesem Stadtteil.

Die Deutsche Post DHL hat eine neue Packstation in Iserlohn in Betrieb genommen. Die Station liegt an der Leckingser Straße 8 in der Iserlohner Heide. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 132 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden zum kontaktlosen Paketempfang.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App, die alle Services rund um das DHL-Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Die Packstation an der Leckingser Straße ist die dritte in der Iserlohner Heide, bereits länger in Betrieb sind die Anlagen am Netto-Markt an der Baarstraße und an der Lidl-Filiale am Schapker Weg. Im gesamten Stadtgebiet gibt es 19 DHL-Packstationen.

Alle Packstation in Iserlohn und Letmathe

Barbarossastraße 16, Iserlohn

Karl-Arnold-Straße 14 (Lidl-Markt), Iserlohn

Westfalenstraße 81 (Lidl-Markt), Iserlohn

Hagener Straße 92a (Penny-Markt), Letmathe

Kühlingstraße 50, Oestrich

Bahnhofstraße 12, Letmathe

Raiffeisenstraße 5 (Kaufland), Iserlohn

Kalthofer Feld 1 (Total-Tankstelle), Kalthof

Igelstraße 3 (Netto-Markt), Untergrüne

Schapker Weg 2 (Lidl-Markt), Iserlohn

Kuhloweg 37, Dröschede

Hennener Marktplatz 2, Hennen

Am Hauptfriedhof 1, Iserlohn

Baarstraße 47 (Aldi-Markt), Iserlohn

Baarstraße 203 (Netto-Markt), Iserlohn

Schleddenhofer Weg 22, Iserlohn

Leckingser Straße 8, Iserlohn

Am Ostbahnhof 18 (Penny-Markt), Iserlohn

Bahnhofsplatz 2, Iserlohn

