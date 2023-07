Diamantene Hochzeit: Iserlohner starteten schnell in die Ehe

Iserlohn. Christel und Theo Grote aus Iserlohn feiern Diamantene Hochzeit. Ihre Ehe musste damals sehr zügig beginnen, denn der Trauschein war wichtig.

Und plötzlich musste bei Christel und Theo Grote alles ganz schnell gehen: An einem Samstagabend um 19 Uhr traute sie der Dorfschullehrer in seiner Funktion als Standesbeamter auf dem Griesenbrauck, das damals noch zu Hemer gehörte. Der Grund für die Eile: Das frischgebackene Ehepaar Grote wollte im gerade entstehenden Wohngebiet Iserlohn-Gerlingsen ein Haus kaufen – und das ging vor 60 Jahren eben nur mit Trauschein. Beim ersten Versuch hatte Theo Grote noch zu hören bekommen: „An Junggesellen verkaufen wir nicht ...“

Den schnellen Schritt hat das Ehepaar, das am Donnerstag seine Diamantene Hochzeit feierte, nicht bereut: Zwei Söhne gingen aus der Ehe hervor, die beiden haben zwei Enkelkinder. „Wir feiern gleich zweimal, einmal am Wochenende die standesamtliche und dann im Oktober die kirchliche Trauung. Denn dafür haben wir uns damals mehr Zeit gelassen“, erzählt Christel Grote, die als Friseurin gearbeitet hat. Theo Grote war bei der Firma Sprenger als Werkzeugmacher beschäftigt. Ihre erste Begegnung hatten sie in der Not-Kirche in der Iserlohner Heide: In der Gaststätte Riekenbrauck an der Baarstraße hatte die katholische Gemeinde einen Saal für den Sonntagsgottesdienst angemietet. „Dort habe ich meine Frau das erste mal gesehen, sie war mit ihren Eltern da – und da konnte ich sie ja schlecht ansprechen“, erinnert sich Theo Grote.

Schützenfest in Iserlohner Heide ist der Start der Beziehung

Der Zufall half dem Glück der beiden auf die Sprünge: „Beim Schützenfest in der Iserlohner Heide wollte ich eigentlich mit einer anderen Dame tanzen, aber als ich an den Tisch kam, habe ich meine Frau wiedergesehen und nur noch mit ihr getanzt.“ Ursprünglich habe er an das elterliche Haus anbauen wollen, erzählt Theo Grote, aber die Baugenehmigung sei nicht erteilt worden. Den Schritt nach Gerlingsen haben sie nicht bereut: Sie schätzen die nette Nachbarschaft, hier halte man noch zusammen.

An die erste Zeit im Neubau erinnern sich die beiden noch gut, damals seien nicht mal die Straßen asphaltiert gewesen – die Grotes haben den Stadtteil wachsen sehen.

Das Ehepaar ist weit gereist, hat viele Länder gesehen: Davon hat Theo Grote Tausende Fotos mit nach Hause gebracht – Fotografieren ist sein Hobby. Und noch ein Hobby haben die beiden geteilt: „Es gibt wohl keinen deutschen Fluss, an dem wir nicht lang geradelt sind“, sagt Christel Grote.

